Miguel Ángel Russo: adiós en la Bombonera al hombre que se ganó el cariño de todo el fútbol nacional

Miguel Ángel Russo descansa en paz. Eso transmite su rostro en un velatorio a ataúd abierto en el hall central de la Bombonera, al que miles de simpatizantes del fútbol concurrieron desde las 10 de este jueves y hasta las 22 para despedir al querido DT.

A un costado, familiares y amigos exhiben el dolor que les produce su partida, aun sabiendo desde hace unos días sobre el inevitable desenlace. También hubo exjugadores de distintas épocas. Se vio acongojados a Ángel Clemente Rojas, a Nicolás Novello, a Oscar Pianetti, a Blas Giunta, a Alberto Márcico, a Néstor Fabbri y a Mauricio Serna, hasta hace poco directivo del club, ya con Russo como entrenador en su tercer ciclo en azul y oro. Incluso pasó a despedirlo el exárbitro Abel Gnecco. También hubo dirigentes y empleados del club, que se turnaron para acompañar a los seres queridos del entrenador.

El presidente Juan Román Riquelme no se mostró en público y permaneció buena parte de la jornada en el vestuario local, junto al secretario general, Ricardo Rosica, y a Marcelo Delgado, el hombre que quedó como responsable del deporte principal del club una vez extinto Consejo de Fútbol.

Miles de hinchas hicieron y hacen fila fuera del estadio de Boca para despedirse de Russo; su caso es uno de los cuatro de directores técnicos que fallecieron ejerciendo en Argentina. Ricardo Pristupluk

Sobre el cuerpo de Miguel se destacaron una camiseta de Boca, una de Racing y una de Estudiantes de La Plata, tres de los 16 clubes en los que él dirigió en su extensa carrera de 36 años. A los pies del féretro reposan objetos diversos: en su mayoría, pelotas de fútbol y banderas y camisetas xeneizes, y también ofrendas curiosas, como una pizza de gomaespuma, símbolo de décadas de los hinchas azules y oro.

El amor mutuo que se brindaron Miguel Russo y Boca fue tan fuerte que el de este jueves fue el cuarto velatorio que se realizó en la Bombonera en los 120 años del club. Los anteriores fueron los de 1968, cuando la institución abrió sus puertas para los fallecidos en la tragedia de la Puerta 12; 1984, para despedir al delantero brasileño Paulo Valentim, y 2008, para darle el último adiós a la emblemática María Esther Duffau, “La Raulito”.

La calle Brandsen, habitualmente bulliciosa, esta vez es silenciosa; otro de los signos de respeto a Russo. Ricardo Pristupluk

El silencio, el respeto y la congoja son compartidos en un ambiente en que la nostalgia se mezcla con las emociones, sin saben de edades ni de colores. Por la Bombonera pasan abuelos, jóvenes y niños, oficinistas de traje y encargados de edificios y obreros con sus indumentarias características. Hinchas de Boca, claro, pero también de Estudiantes, de San Lorenzo, de River, de Racing, de Huracán, de Vélez y de Lanús. Lucas, un fanatico del Globo, expresó: “Tengo 20 años y sé que Miguel dirigió a San Lorenzo, pero siempre me pareció un grande y tuve ganas de venir a despedirlo. En el fondo somos apenas rivales, nunca enemigos”.

El cariño, el agradecimiento y la tristeza por la partida una persona tan querida unieron a simpatizantes de varios clubes como pocas veces se ve. Con seriedad, trabajo infatigable, seriedad, respeto, su sonrisa tan característica y compromiso en cada club en el que dejó su impronta, Miguel Russo lo hizo posible. No es casual entonces lo que ocurrió antes de la práctica matutina de River en Ezeiza, donde el director técnico Marcelo Gallardo dedicó unas palabras a su colega y encabezó un minuto de silencio. Lo mismo sucedió en Estudiantes de La Plata, cuya camiseta es la única que vistió Russo como futbolista.

Y por una vez, hinchas con camisetas de otros clubes pueden transitar sin problemas por un estadio ajeno fuera de partido, como éstos de Estudiantes de La Plata. Ricardo Pristupluk

Afuera del estadio, la siempre ruidosa calle Brandsen exhibe este jueves un escenario diferente. No pasan la línea de colectivos 25, el bus turístico del Gobierno de la Ciudad, autos particulares ni las combis de turistas. Esta vez es una peatonal donde los vendedores ambulantes cambiaron el café con medialunas y tortas fritas de las primeras horas por sandwiches de milanesa o de salame y queso, empanadas y panchos después del mediodía.

Sobre la esquina de Brandsen y Del Valle Iberlucea Sofi vende rosas. Una, por 8000 pesos, y dos, por 15.000. Eligió traerlas azules y amarillas. Está contenta porque durante la mañana vendió muchas y exhibe con orgullo su panza de embarazada. Su hijo Lorenzo llegará como un regalo navideño el 24 de diciembre.

El silencio callejero es interrumpido solo por el motor de los móviles de televisión, estacionados sobre las vías del tren, y por una voz que constantemente repite por un altoparlante que está prohibido usar el teléono móvil dentro del recinto, para respetar la privacidad de la familia Russo.

Emoción y tristeza en el adiós público a Russo en el templo xeneize, que esta vez se abre para público aficionado a cualquier club. Ricardo Pristupluk

Poco antes del mediodía pasó el plantel de San Lorenzo, el último club en el que dirigió Miguel antes de asumir en Boca en junio pasado. Y por la tarde tuvo lugar una visita los fútbolistas y el cuerpo técnico de Rosario Central, otro de los clubes que adoptaron al entrenador de la sonrisa eterna.

Cerca de las 15.20 se desató un espontáneo “vení, vení, cantá conmigo, que un amigo vas a encontrar, que de la mano, de Miguelito, todos la vuelta vamos a dar”. Ese canto dio pie a otros de cancha. Tantas fueron la efervescencia y las canciones dedicadas a Russo que familiares del DT salieron a la vereda a disfrutar de esa ofrenda de amor.

Al costado de la puerta principal (la número 3, que está en obra y por eso no exhibe su característico escudo grande) se amontonan las coronas de flores enviadas por clubes, representantes de jugadores y otros actores del ambiente. De las 25 se destaca una, que resume todo. Es la del Club Atlético River Plate, que eligió una ofrenda floral en la que predominaron los colores azul y amarillo.

La corona de flores azules y amarillas enviada por el Club Atlético River Plate a la Bombonera; Russo es respetado por el archirrival de Boca. Ricardo Pristupluk

Como en cada club en el que dejó su huella con trabajo, don de gentes y humildad, Russo entendió enseguida el Mundo Boca. Por eso la despedida es masiva. Por los trofeos logrados (Copa Libertadores 2007, Superliga 2019/2020 y Copa Maradona 2020) y por su personalidad, el pueblo xeneize lo adoptó como propio. No es casualidad entonces que, según su familia dejó trascender, el DT pidió en los últimos días vestirse con ropa de Boca hasta el último suspiro. Una bandera azul con letras amarillas sobre la puerta 1 lo resume, como sin querer: “De Boca hasta la muerte”.

El hecho de que haya fallecido en funciones, algo infrecuente, impacta aun más. De hecho, se recuerda otros cuatro casos destacados en los últimos 50 años: Vladislao Cap (River, 1982), Ángel Labruna (Argentinos, 1982), José Omar Pastoriza (2004) y Diego Maradona (Gimnasia, 2020). Ello, más allá del de Osvaldo Zubeldía, que murió a comienzos de 1982 apenas un mes después de coronarse campeón en Nacional, de Colombia.

“Son decisiones”, dijo Russo una y mil veces. “Hay que encontrar las forma y las maneras”, agregó en los últimos años. Y así fue como eligió irse. Su decisión, su forma y su manera fueron hacer lo que más amó hasta el último día que pudiera.

Un chincha de Rosario Central, cerca de uno de Boca, en el estadio Alberto J. Armando; la muerte hace posible la convivencia pacífica entre quienes le rinden honores con distintas preferencias futbolísticas. Ricardo Pristupluk

En su momento, en Arroyito, otro de sus hogares, los hinchas de Rosario Central le regalaron un homenaje enorme, a la altura de un hombre que se identificó con cada club en el que trabajó en 36 años de una carrera casi ininterrumpida en la Argentina y en el exterior. Un hombre apasionado que se alimentó de pasión, fueran cuales fueran los colores. La Bombonera, antes, durante y después del 2 a 2 con Central Córdoba, lo ovacionó. Ésa resultó, sin que él lo supiera por entonces, su última aparición en un estadio. Y en el último partido que pudo ver, sus jugadores le regalaron un 5 a 0 a Newell’s, como para que tuviera por última vez esa sonrisa gigante, marca registrada, e inflara el pecho de orgullo por sus muchachos.

Hubo y habrá más. La despedida en redes sociales fue conmovedora, con mensajes de muchos clubes argentinos, y también de Real Madrid, de Barcelona, del presidente de FIFA Gianni Infantino y de Lionel Messi, entre otros.

Cuatro de las 25 coronas que llegaron al estadio en reconocimiento a Miguel Russo, de parte de entidades y personalidades del fútbol. Ricardo Pristupluk

El velorio continúa este jueves hasta las 22 y se reanudará este viernes a las 10 y durará hasta las 12. Luego, el funeral será solamente para parientes y amigos, en un cementerio privado de Pilar.

Según trascendió, un pedido de Russo a sus familiares fue que parte de las cenizas reposen en el Gigante de Arroyito. Por otro lado, la selección argentina jugará este viernes su amistoso con Venezuela en Miami con cintas negras, en señal de luto. Así como fue suspendido el Barracas Central vs. Boca previsto para este sábado, Ignacio Russo, hijo de Miguel, jugará este viernes por Tigre frente a Newell’s, clásico rival de Central, en Rosario.

San Lorenzo es el último club en el que dirigió Miguel antes de su tercera llegada a Boca; el plantel azulgrana visitó la Bombonera para despedirse. Ricardo Pristupluk

El entrenador fue un grande y un modelo hasta el último suspiro. Por eso el fútbol lamenta su partida y pondera lo más importante: lo buena persona que fue él. Quedó claro en esta última despedida: Miguel Ángel Russo fue, es y será de todos.