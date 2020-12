Miguel Russo ya piensa en el primer duelo ante Racing, en el Cilindro, y analiza cambios.

Boca no viene dando las mejores versiones ni en los últimos compromisos de la Copa Diego Maradona ni en la Copa Libertadores, ya que la revancha ante Inter, de Porto Alegre, generó un quiebre grande en la confianza y la solidez que traía: cinco triunfos y dos igualdades, y tan solo un gol en contra (Caracas, en Venezuela). El miércoles pasado pudo haber quedado eliminado en los 90 minutos (cayó por 1-0, jugó mal y desgastado) y en los penales (Inter estuvo arriba cuando Cardona desvió su remate): "Me gustaría clasificar de otra manera, pero tampoco reniego", dijo Miguel Ángel Russo en la conferencia de prensa de este lunes.

Se viene Racing en los cuartos de final (el miércoles, desde las 21:30, la ida en Avellaneda) y la actualidad del equipo parecería generar cierta preocupación en la cabeza del entrenador, de 54 años. De hecho, todavía no está claro, en caso de haber, cuántas modificaciones puede realizar por los bajos rendimientos individuales y colectivos. Sin embargo, con la prudencia que lo caracteriza, ocultó -una vez más- su manera de pensar sobre algunos niveles que están en caída para dar el clásico mensaje optimista y de despreocupación: "Confiamos en nosotros. No estamos ni un día tan arriba ni un día tan abajo. Después del triunfo en Porto Alegre (1-0) se hablaron maravillas de Boca, pero nosotros sabíamos la realidad. Es la Copa y el rival juega. En este caso, un rival muy importante que recuperó futbolistas", puso el freno.

Russo durante la igualdad del sábado ante Arsenal, por la Copa Diego Maradona, que lo dejó más preocupado. Crédito: Marcelo Carroll/Pool Argra

El foco principal estuvo en una de las preguntas sobre el VAR, a partir de cómo su equipo fue perjudicado en la serie frente a Inter tanto de visitante, cuando Moledo cortó como último hombre una acción manifiesta de gol, como de local, con la plancha de Moises a Tevez a los cuatro minutos de juego. Ahí dio mayores detalles sobre cómo su equipo se maneja mental y futbolísticamente para no estar perseguido con los fallos que puedan aparecer a favor o en contra a través de la tecnología.

La idea de Boca es acostumbrarse a jugar sin VAR. Nos guiamos por nuestras reglas, como no ir al piso. El VAR no es nuestro rival Miguel Ángel Russo

"El VAR ya está instalado, pero la idea de Boca es acostumbrarse a jugar sin VAR. El campeonato local, al no tenerlo, nos quita la frecuencia de jugar con eso. Cuando está, sabemos que existe, pero nos guiamos por reglas nuestras: No ir al piso y situaciones de agarrones", comenzó detallando lo que, evidentemente, se habla en el plantel en la semana y en los minutos previos a salir a la cancha en compromisos de Libertadores. Y profundizó, quizás, para seguir enviando los mensajes al vestuario de cara a lo que viene: "Es una situación que nos puede beneficiar y otra veces perjudicar. Si nos enfocamos en que el rival es el VAR, estamos confundidos. No es el rival al que tengo que enfrentar o vencer".

Lo que sí hizo fue llevar una autocrítica propia por lo ocurrido en el último desquite ante los brasileños: "El rival tiene una forma de jugar y tenés que estar preparado. El otro día, de la forma que jugó Inter, nos sorprendió y fue mérito de ellos y error nuestro por no verlo. Si el rival tiene linea de 5 o 3 tenés que tener soluciones".

Por otro lado, se refirió a Mauro Zárate, en medio de los rumores de enojos cruzados y una supuesta molestia muscular que no fue informada por la institución de la Ribera. No obstante, trató el tema hablando solamente del estado del futbolista, de 33 años: "Zarate está muy bien. Salió de la lista de concentrados ante Arsenal por precaución, preferí no arriesgarlo. Pasó un año complicado con algunas lesiones y tomé la decisión de prevenir, es un jugador que conozco. Yo tengo el día a día y es más fácil decidir, ustedes ven consecuencias", sentenció Miguel sobre el atacante que ayer se entrenó a la par de sus compañeros.

Por último, le consultaron por qué Julio Buffarini, en medio de su conflicto por la renovación de su contrato, no fue el capitán y sí se le otorgó la cinta al peruano Carlos Zambrano durante la igualdad ante los de Sarandí (1-1), en el que Boca jugó con una formación plagada de suplentes: "Siempre son decisiones mías. No estaba ninguno de los tres que son capitanes (Tevez e Izquierdoz descansaron, y "Wanchope" fue cuidado) y creí que era la mejor manera".

