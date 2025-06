Miguel Borja espera una oportunidad en medio de su futuro incierto en River

SEATTLE (De un enviado especial).- A Sebastián Driussi se lo ve caminar en la concentración de River con una bota walker, secuela del severo esguince en el tobillo izquierdo, con compromiso en los ligamentos, que sufrió frente a Urawa Red Diamonds y lo sacó por el resto del Mundial de Clubes. Se le borró la sonrisa al autor del segundo gol en el 3-1 a Urawa Red Diamonds.

El centro-delantero seguirá acompañando a la delegación, no volverá a Buenos Aires, ya que aquí puede hacer el tratamiento de kinesiología y fisioterapia, en una recuperación que se estima entre un mes y medio y dos. Llegaría con lo justo para reaparecer frente a Libertad, el 14 de agosto, en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. En la intimidad del plantel también estiman que para Driussi es beneficioso para su ánimo permanecer con sus compañeros, en lugar de hacer una rehabilitación en solitario.

Hay un hueco a cubrir en la delantera y Marcelo Gallardo difícilmente dé pistas de quién será el reemplazante hasta poco antes del partido del sábado ante Rayados de Monterrey, en Los Ángeles, donde una victoria le asegurará a River la clasificación a los octavos de final. La delegación dejará Seattle en la mañana del viernes para emprender un viaje de tres horas en avión.

Seattle 18jun2025. Entrenamiento de River Plate en el predio del FC Soundres. Miguel Borja Rodrigo Néspolo

El sustituto natural de Driussi debería ser Miguel Borja si el Muñeco quiere mantener el esquema con un centro-atacante de referencia. Pero también está la posibilidad de que Facundo Colidio dejé la banda izquierda, se corra al centro, e ingrese un cuarto volante, con Maximiliano Meza, Pity Martínez, Matías Rojas o Manuel Lanzini entre las opciones.

Desde hace un tiempo, Borja atraviesa por una situación especial. Dejó de ser el titular, se hizo habitué del banco de suplentes desde que Driussi enlazó una racha goleadora. Muy atrás quedó su gran primer semestre de 2024, con la gestión de Martín Demichelis, cuando convirtió 25 tantos en 28 partidos.

Aun bajando en la consideración de Gallardo, el colombiano se mantiene como el segundo entre los jugadores con más minutos en el segundo ciclo del entrenador. Acumula 2483 minutos en 45 partidos, solo por debajo de Franco Armani, con 4260. Y también es el máximo goleador, junto con Colidio, en el regreso del Muñeco, ambos con 12 tantos, además de tres asistencias.

Miguel Borja en un momento distendido con Kevin Castaño Rodrigo Néspolo

Diversas cuestiones rodean la actualidad de Borja. Una es una especie de desafecto de los hinchas hacia él. Le recriminan su discontinuidad, cierto empecinamiento individual, pasajes de desconexión colectiva, como si se hubiera convertido en “deportivo Borja”. En más de un partido se llevó el rezongo de un compañero, como fue el caso de Enzo Pérez.

Durante este jueves, se hicieron virales unas fotos que Borja publicó en sus redes sociales. Dos imágenes durante el cotejo contra Urawa, en las que aparece arrojándose a los pies de dos rivales, como si fuera un defensor. Se puede interpretar que quiso transmitir un mensaje de garra, entrega y compromiso, como para refutar las acusaciones que recibe. A las pocas horas de publicadas, las fotos ya no estaban en su cuenta. ¿Se arrepintió? ¿Recibió un llamado de atención para que las retirara?

Así como es incierto que esté desde el arranque contra Rayados, también hay incertidumbre sobre el futuro de Borja en River. Su contrato vence a fin de año y todavía no hay gestiones por su renovación. Al mismo tiempo, Tigres, de México, estaría dispuesto a ejecutar su cláusula de rescisión, fijada en cuatro millones de dólares. En River no tienen noticia de esa oferta, que no deja de ser llamativa, ya que Borja podría salir libre después del 31 de diciembre si no extiende su vínculo.

En el entrenamiento regenerativo del miércoles a Borja se lo vio de muy buen ánimo, sonriente, disputando con su compatriota Kevin Castaño un ping-pong fútbol, sobre una mesa curvada, que favorece el pique de la pelota al receptor. Un juego que requiere mucha destreza y coordinación.

Borja no tendría la intención de irse ya, se siente enfocado en el Mundial de Clubes y con ganas de recuperar el terreno perdido. Tampoco estaría en sus planes emigrar de Buenos Aires, donde se está construyendo una casa y tiene una familia muy integrada al ritmo de vida.

El otro tema es si Gallardo pedirá por su renovación, así como en su primer ciclo, hace tres años, quiso que lo contrataran y River le pagó a Junior casi siete millones de dólares por su pase. El Muñeco pretendió a Maxi Salas para este mercado de pases, pero las gestiones con Racing no prosperaron. Y si de River surge la propuesta de renovar el contrato, lo más probable es que sea a la baja, por un salario inferior al actual.

Marcelo Gallardo al frente del entrenamiento de River en el predio del FC Soundres Rodrigo Néspolo

Autor de 60 goles en 136 partidos durante sus tres años en River, Borja atravesó por diferentes momentos. Tuvo su idilio con los hinchas, que replicaban su festejo del colibrí, pero desde hace un tiempo hubo un enfriamiento de la relación, es mirado de reojo.

No fue titular en toda la etapa de grupo de la Copa Libertadores. Su último partido desde el arranque fue el 6 de abril, en el empate 1-1 frente a Sarmiento. Borja espera ansioso su oportunidad y un Mundial de Clubes es un escenario para marcar tendencia.