Crédito: @BocaJuniors

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de febrero de 2020 • 19:38

Boca se mentaliza en pelear hasta el final el torneo de la Superliga con River. Por ahora, sigue a tres puntos del líder millonario, y se entrena con la mira puesta en el compromiso del próximo domingo, en Santiago del Estero, ante Central Córdoba, por la 20° fecha. Pero como Miguel Ángel Russo no quiere dar ventajas y de por sí entiende que no cuenta con un plantel extenso, ayer se sorprendió por la ausencia de Nicolás Capaldo.

El volante, de 21 años, llegó de Colombia a las seis de la mañana tras conseguir el título y el pasaje a los Juegos Olímpicos de Tokio con el seleccionado argentino Sub 23 y le solicitó al cuerpo técnico xeneize un permiso para tomarse el día libre.

Capaldo es un mediocampista que Russo tiene muy en cuenta para su estructura, pese a que (hasta ahora) solo había cruzado algunas palabras con él el 6 de enero. Pero el entrenador de Boca espera siempre un plus de sus dirigidos. Así como no le gusta a Russo que un futbolista pida un cambio por una molestia menor o que otro se quede parado y no corra, en este caso esperaba otro tipo de actitud por parte del volante que había jugado para la selección Sub 23 por última vez ante Colombia el jueves 5 de febrero pasado, en el triunfo por 2-1 que le dio al equipo el título y la clasificación para los Juegos.

Capaldo debutó en la primera xeneize el 24/2/2019 ante Defensa y Justicia, de la mano de Gustavo Alfaro y tuvo un rol importante en el equipo durante 2019. Russo hizo modificaciones, buscando un Boca más ofensivo, pero ve en Capaldo una pieza clave, tanto para jugar como único volante central (aunque el colombiano Jorman Campuzano está rindiendo bien) o como interior en el esquema 4-1-3-2 que está utilizando.

Con respecto al equipo que jugará en Santiago del Estero, es muy probable el regreso de Esteban Andrada en el arco, en lugar de Marcos Díaz, que atajó los últimos tres partidos ante Independiente (0-0), Talleres de Córdoba (2-1) y Atlético Tucumán (2-0).

Jorge Amor Ameal, presidente de Boca, dijo ayer estar contento por el nuevo estilo de Russo: "Hay un proyecto distinto al anterior, ni mejor ni peor, sino que distinto. Se ve otra actitud en los jugadores, hoy el arco de enfrente se mira con pasión. En la medida que el equipo vaya teniendo más rodaje y confianza, van a ir apareciendo los resultados", sostuvo en declaraciones a Radio Del Plata. Y agregó: "Soldano es una muestra de que el técnico y el equipo lo ha potenciado y a medida que va a pasando el tiempo es lo que sucede con el resto. Villa es otro jugador que ha crecido también. En el vestuario se siente algo distinto, hay alegría".