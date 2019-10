Fuente: AFP

Raphael Claus, el árbitro, tuvo una actuación sin sobresaltos, más allá de las polémicas. Tuvo una aceptable tarea, en un partido muy caliente y se respaldó en la tecnología, en el penal de Mas a Borré y en la tarjeta roja para Capaldo. Boca se sintió perjudicado por esas jugadas puntuales.

Apenas empezó el partido, se inclinó por la TV, en una acción que había ignorado: el penal de Mas a Borré, que convirtió el delantero. Comprobó la infracción con la ayuda del VAR.

Durante la primera mitad, amonestó a tres jugadores de Boca y uno de River. En todas las situaciones, acertó: hubo duras infracciones de Mas a De la Cruz, Izquierdoz sobre Borré y Lisandro López (luego, tocó la pelota con la mano, pero no recibió otra tarjeta) sobre Nacho Fernández. Y el volante de River fue duro con Marcone. En un contraataque favorable para Boca, consideró que Capaldo tocó la pelota con la mano, pero fue con el hombro. Fue un error.

Otro desacierto, en la segunda mitad: debió expulsar a Lisandro López que, estando amonestado, le cometió una dura infracción a Scocco. Acertó con las otras tarjetas, para Pérez (debió ser amonestado antes), Pinola y Capaldo, luego expulsado.

Dirigió su primera semifinal en la Copa Libertadores. Fue, apenas, su décimo partido en el torneo continental sudamericano. El brasileño, de 40 años, árbitro FIFA desde 2014, resultó designado por la Comisión de Árbitros de la Conmebol, liderada por su compatriota Wilson Seneme, con el respaldo del uruguayo Jorge Larrionda, el colombiano Oscar Julián Ruiz y Héctor Baldassi.

No llegó al superclásico del mejor modo. Hace unos días, por el Brasileirao, cobró un penal polémico para Cruzeiro frente a Flamengo (Pedro Rocha exageró su caída y sancionó falta de Rodrigo Caio), lo que provocó una serie de cuestionamientos. En su currículum figura un Mundial Sub 20 y la última Copa América realizada en Brasil, donde fue parte del Uruguay-Chile, la noche en la que el defensor trasandino Gonzalo Jara detuvo con una zancadilla la invasión de una persona con un particular disfraz. Le gusta ser el centro de la escena, y se destaca por realizar gestos ampulosos en cada fallo. Esta vez, dirigió con calma, sin excesos, casi siempre cerca de las acciones.

Tiempo atrás, Defensa y Justicia fue perjudicado por este juez en los cuartos de final de la Sudamericana 2018, en un encuentro contra Junior, de Barranquilla. Le anuló un gol a Nicolás Fernández por un supuesto empujón en el inicio de la jugada. Fernández recibió solo y anotó el que hubiera sido el tercer gol. Claus consultó el VAR y cobró un empujón, apenas perceptible en cámara lenta. Esta vez, Boca se sintió perjudicado, pero la tecnología respaldó las dos acciones más controvertidas de la noche.

Claus fue elegido como el mejor en Brasil en 2016, 2017 y 2018. Resultó una prueba de fuego, ya que el objetivo de la Confederación Brasileña de Fútbol es posicionarlo rumbo al próximo Mundial, en Qatar, en 2022.