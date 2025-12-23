Martín Anselmi, ante otra oportunidad: será el nuevo entrenador de Botafogo
El DT argentino asumió este lunes en el club carioca, tras la salida del italiano Davide Ancelotti
El argentino Martín Anselmi es el nuevo director técnico del Botafogo, según anunció este lunes el club de Rio de Janeiro, días después de la salida del italiano Davide Ancelotti.
Campeón de la Copa Sudamericana 2022, en su etapa con Independiente del Valle ecuatoriano, Anselmi firmó contrato por dos años con el club, hasta fines de 2027, según informó el Fogão en un comunicado.
Anselmi, de 40 años, estaba libre desde que concluyó en junio pasado su primera experiencia como entrenador en el fútbol europeo con el FC Oporto, tras la prematura eliminación de los Dragones en la primera fase del Mundial de Clubes, en Estados Unidos y con un ciclo que sólo duró seis meses.
BIENVENIDO, ANSELMI! 🇦🇷🔥— Botafogo F.R. (@Botafogo) December 22, 2025
Martín Anselmi é o novo treinador do Botafogo. Argentino assinou contrato com o Glorioso por dois anos. Seja bem-vindo, professor! ✍🏾🔥 #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/2pKKf1QaTt
El DT argentino se reportará el 4 de enero, puntualizó Botafogo, que terminó en la sexta posición del Brasileirão en esta temporada y jugará la Copa Libertadores 2026. El miércoles pasado, el club carioca había anunciado el final del ciclo de Davide Ancelotti, hijo del seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti.
Antes de su paso por Portugal, Anselmi comandó a Unión La Calera, de Chile, Independiente del Valle y Cruz Azul, de México. Sus mayores éxitos fueron la conquista de la Copa Sudamericana 2022 y la Recopa Sudamericana 2023 con el equipo ecuatoriano. También había sido asistente técnico del español Miguel Ángel Ramírez cuando ese club ganó la Sudamericana 2019, su primer título internacional, y tuvo también un paso previo por Brasil, junto a Ramírez, en la conducción de Internacional, de Porto Alegre, en 2021
El Botafogo tuvo un irregular 2025 después de vivir un brillante 2024, en el que ganó el campeonato brasileño y la Copa Libertadores.
Un obsesivo del trabajo
Periodista recibido en DeporTEA, hincha de Newell’s y fanático de Marcelo Bielsa, Anselmi irrumpió a fuerza de trabajo y dedicación. Disfruta del trabajo de campo, aunque le sigue dando mucho valor a los videoanálisis, y –en la transformación- realizó un ‘viaje’ de Bielsa a Guardiola.
Anselmi es un híper-obsesivo del juego. Uno de los pensamientos que lo define como DT: “Sólo con talento no se resuelven partidos. Talento sin trabajo es desperdicio; talento con trabajo es igual a éxito”. Había hecho la carrera de periodista deportivo porque para empezar la de entrenador debía, como mínimo, tener 25 años. Le da mucha importancia a las reglas y la disciplina, pone multas para los que llegan tarde a un entrenamiento, pero también sabe escuchar y entender cuando un futbolista tiene un problema.
Gabriel Milito lo incorporó a sus filas cuando Anselmi tenía 31, el nexo resultó Francisco Pepi Berscé, su profesor en la escuela de técnicos. Y fueron juntos a Independiente. “Es fútbol y, si la pelota no entra, van a decir que no estaba capacitado. Y, si entra, dirán lo contrario. Es así y lo acepto. Pero desde el rol que me toca, y lo que puedo controlar, que es dar lo mejor en mi trabajo para que cada fin de semana el equipo gane y sea mejor”, siempre contestó Anselmi cuando le preguntaban por su nombre ligado a una aventura superadora. Lo mismo le sucederá ahora en Portugal.
Reconoce que haber estado con Milito fue un antes y un después en su recorrido: “Yo venía con muchísimas creencias en relación al fútbol posicional. Y creo que el haber trabajado con él me abrió la mente para poder entender la pureza de ese fútbol. Gabi venía de jugar cinco años en el Barcelona, con el mejor entrenador del mundo (Guardiola) en el juego posicional. Y para mí, haber compartido staff con Gabi, fue como haber trabajado con Pep de primera mano. En aquel entonces, miraba, analizaba y sacaba mis propias conclusiones, pero con el hecho de haber trabajado con Milito, uno entiende las raíces de adentro. Yo creo que si no hubiese trabajado con él, no sería el entrenador que soy hoy”, reconoció en 2021 en una entrevista con el diario AS. Por eso su fanatismo por Bielsa luego fue trocando para un estilo de mayor posesión.
