Moisés Caicedo, el motor del campeón del mundo y socio perfecto de Enzo Fernández

Es un león. En el círculo central, pocos intérpretes entienden el juego en el mundo, con su impulso y su cabeza. Lo tiene todo: fuerza, disciplina táctica y personalidad. Y algo más: se trata de un campeón mundial. A los 23 años, Moisés Caicedo, el Niño Moi, vale exactamente el exceso de la tesorería de Chelsea, cuando se desprendió de 146 millones de dólares, en la compra más cara de la historia de la Premier League.

Es el socio ideal de Enzo Fernández, que puede volar porque en su espalda tiene un guardián, que también disfruta Sebastián Beccacece, el entrenador de Ecuador. Juega, marca y se ríe (siempre se ríe) el crack de la contención que surgió en el otro semillero del mundo, el de Independiente del Valle. La rompió en Brighton (la casa inglesa de las incipientes joyas sudamericanas) y hoy disfruta en los Blues, como el señor del mediocampo, luego de la paliza táctica en Nueva Jersey sobre el PSG de Luis Enrique.

Un 3 a 0 que viaja a la historia, en el renovado Mundial de Clubes. Le decían el Pulpo en su estadía en el club en el que brilló Alexis Mac Allister, pero ahora Enzo le cambió la identidad: “Es un toro”. Y descubre el otro lado del mediocampista ecuatoriano, nacido en Santo Domingo y formado en Espoli y Colorados Sporting Club.

“Compartir el campo con Moi es increíble. Yo insistí mucho en que venga a Chelsea cuando el club fue a ficharlo, y ahora que está acá, se ve que no es un jugador normal. Es una gran persona y nos suma como equipo y como compañero. Nos llevamos muy bien y cada día nos entendemos mejor. Es un jugador excepcional, ojalá pueda compartir muchos años con él", sostiene el crack surgido en River.

“Nuestro sueño se ha hecho realidad”, le decía la madre al futbolista en el original video en el que anunció Chelsea su arribo, en las redes sociales, en agosto de 2023, con el recuerdo de una fotografía, en la que el jugador ya aparecía con una camiseta de los Blues. “Gracias a Dios, mamá”, le respondía, cómplice de un intenso abrazo. Conmovedor, más allá de las cifras.

A nivel mundial se situaba como el tercer pase más elevado, luego del de Neymar, por el que PSG pagó 242 millones de dólares a Barcelona en 2017 y el de Kylian Mbappé, adquirido a Mónaco por el club de la capital francesa en 2018 por unos 196 millones de la moneda norteamericana.

El director deportivo de Brighton, David Weir, sabía de la joya que se desprendía. “Chelsea ahora tiene a uno de los mejores volantes del mundo. Moisés fue uno de nuestros excepcionales jugadores en los últimos 18 meses”. En su momento, fue una apuesta de la entidad de las Gaviotas, que se inclina por los jugadores sudamericanos con talento y a un precio no excesivamente costoso.

De pequeño, atravesó algunas dificultades. Es el menor de una familia de 10 hermanos. Cuenta la historia que cuando su madre estaba embarazada de él, sufrió una caída, de la que casi lo pierde. En el feriado del Día de los Difuntos, en noviembre, solía vender velas para ayudar económicamente a su familia. Cuando consiguió la primera plata grande, le compró una casa a su madre. Y hay más.

Con un grupo de socios y empresarios, abrió una empresa dedicada al marketing deportivo llamada “NM23″, en la que se representan a jóvenes proyectos y se realizan obras benéficas a través de una fundación.

“Primeramente estoy muy agradecido con Dios, de poder hacer realidad mis sueños, este es uno de ellos. No solo enfocarme en lo futbolístico sino también fuera de ello, y es lo que trato de hacer en cada momento con todo lo que voy aprendiendo y logrando. Es lo que siempre he querido, ayudar a mucha gente, porque sé lo que es no tener. Dios me ha bendecido a mí para yo poder bendecir a más personas”, contó el año pasado, en la presentación del proyecto.

Más allá de su buena energía fuera de la cancha, el vigor físico se agiganta dentro del campo de juego.

“Moi Caicedo es tan humilde, tan amable...tan bueno. Es uno de los mejores, si no el mejor, volante defensivo del mundo ahora mismo”, lo describe Enzo Maresca, el conductor de Chelsea, que siempre lo tuvo como prioridad, incluso envió a Enzo Fernández al banco de suplentes en la construcción del mediocampo.

“Está mejorando muchísimo, entiende el juego, va a diferentes posiciones en la cancha y es muy abierto para eso. Es un buen chico, humilde, trabaja duro. Para un entrenador es el jugador perfecto“, descubre Maresca, que le ganó el duelo táctico a Luis Enrique con una primera etapa de colección, a pura presión, en la que se resolvió la finalísima en los Estados Unidos.

“Lo bueno de Moi es que quien juegue junto a él, juega bien. Cuando encontrás un jugador como Moi, que hace a sus compañeros mejores, muestra qué tan buenos son”, advierte el italiano, que con el transcurrir del tiempo, se dejó convencer con Enzo Fernández, hoy capitán, símbolo y uno de los 11 del equipo ideal mundial.

El ecuatoriano jugó 50 partidos para Chelsea en la temporada 2024/2025, se consagró en la Conference League y es el campeón del Mundial de Clubes.

Ecuador se clasificó para el Mundial de 2026, bajo el mando de Sebastián Beccacece. El exayudante de campo de Jorge Sampaoli lo cobija como una pieza esencial. “Es muy importante que un jugador pueda jugar en distintas posiciones. Lo ha hecho de lateral, para salir como volante y defender por fuera. Lo ha hecho de mediocentro, siendo más equilibrio y organizador defensivo. Y lo ha hecho como interior, que es la posición que cuando llegamos estaba jugando”, cuenta el conductor argentino.

En el seleccionado, se suelta algo más. “Nosotros lo usamos más como organizador, con cierta libertad para crear juego y combinar con Pedro (Vite) o con quien juegue al lado. Me gusta ahí donde está, en esa zona intermedia, donde todo pasa por él”, sostiene Beccacece.

Moisés Caicedo y Sebastián Beccacece, risas de selección

Su imagen, copa en mano, recorre las portadas de los medios ecuatorianos. La contracara de William Pacho, el mariscal de PSG, suspendido y ausente en la definición. “Es un jugador con sentido de ubicación, con recuperación post pérdida. Es el primer jugador que presiona cuando el equipo pierde la pelota y ganando casi la totalidad de sus duelos, es muy difícil no verlo ganar un duelo. Y además tiene esa capacidad para jugar y meter un pase. Y rematar de media distancia, como hizo en la final de la Conference League. Es un jugador top”, lo describe el DT rosarino.

Camarada de Enzo, sabe que su carrera recién empieza. Que lo mejor, por qué no, está por venir. “Aún tengo muchísimo por mejorar. Siempre digo que no tengo límites. Quiero ser uno de los mejores jugadores del mundo. No estoy ahora en ese nivel, pero quiero esforzarme más cada día. Así lo tengo en mi cabeza”, sentencia el volante todo terreno, el socio de todos.