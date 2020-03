Mundial 2006: Sorín y Maxi Rodríguez recordaron la clasificación ante México

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de marzo de 2020 • 16:22

A través de Instagram Live , los jugadores Juan Pablo Sorín y Maxi Rodríguez , excompañeros de selección argentina en Alemania 2006 , recordaron la épica clasificación de la Argentina ante el México de Ricardo La Volpe , partido que los tiene a ambos como sus protagonistas principales.

Es que Juampi fue el asistidor de La Fiera en el histórico gol que le permitió al combinado nacional acceder a la siguiente fase en la Copa Mundial disputada en tierras germanas. "No sé cómo te vi, pero te vi", comienza su relato Sorín, quien se retiró de la actividad deportiva en 2009. " Entraron todos los enanos a tocar ", también dijo el excapitán argentino, refiriéndose a Carlos Tevez y Lionel Messi , que ingresaron en el tiempo suplementario de ese partido.

Luego, describió la jugada, y se animó a dar una confesión, siempre con su toque de humor: "No es que tengo la pegada de Roberto Carlos. No cambio mucho de frente . Porque no tengo ni siquiera el músculo de un jugador de fútbol. Por suerte, salió limpito , creo que con la velocidad justa", celebró el exjugador de Barcelona, Villareal y Cruzeiro, entre otros equipos, sobre la decisión de cruzar la cancha con un pelotazo que no estaba habituado a hacer. "Son cosas que se dan en el momento. Y yo siempre lo digo cuando me preguntan. Juampi no es de cambiar de frente. Me la tiraste de pesado que era que te la pedía ", le respondió entre risas el futbolista de Newell's Old Boys .

¿Qué pensó Maxi en ese momento, cuando, tras recibir el balón desde la otra vereda del campo de juego, lo amortigua con el pecho para asestar un zurdazo que se convertiría en inmortal? "En el momento en el que viene la pelota, yo me la quería acomodar a mi pierna hábil, a la derecha. Pero como vi que el defensor me iba a cerrar el tiro, me dije le pego . Y cuando salió para el arco y vi que se iba a meter fue impresionante. Creo que si pateaba diez millones de veces más podía terminar en la tribuna, me la podía sacar el arquero... Pero creo que en el momento que tenía que entrar entró, y eso fue lo lindo", concluyó Maxi Rodríguez.

Argentina venció a México en los octavos de final del Mundial 2006 con la conquista de MR11 y asistencia de Sorín. En la siguiente instancia, el conjunto Albiceleste caería en definición por penales ante el anfitrión Alemania, luego de empatar 1-1 en los 120' reglamentarios. Sin embargo, El equipo de José permanece en la memoria de los futboleros por su despliegue de buen juego y algunos goles inolvidables. Aquel campeonato también representó el debut en esta clase de torneos para el mejor jugador del mundo, Lionel Messi, por entonces un juvenil de 19 años.

El golazo de Maxi Rodríguez contra México:

El penal contra Holanda en el Mundial 2014

Por otra parte, Maxi Rodríguez repasó el penal que anotó ante Holanda en la semifinal del Mundial de Brasil 2014, que depositó a la Argentina en una nueva final del mundo después de 24 años. "Es duro. Fue un momento complicado, porque en la elección de los penales dije que quería patear. Y me encuentré en ese momento en el que sabía que si lo hacía, la selección volvía a una final del mundo ". "Yo ya tenía decidido patear fuerte al medio. No pateo nunca ahí . El arquero la llegó a tocar, y la sensación cuando ya entraba es impresionante. Única, que nunca más la vas a tener", concluyó Rodríguez.

En la serie de penales ante el equipo de Louis Van Gaal, también marcaron Lionel Messi, Ezequiel Garay y Sergio Agüero. La gran figura de la tanda fue el arquero Sergio Chiquito Romero, que detuvo dos tiros. Días después, la selección nacional caería en la final contra Alemania por 1-0.