Mundial 2026: así se vivió el himno argentino en la previa del choque con Austria

Minutos antes del inicio del encuentro entre la Argentina y Austria, los hinchas de la albiceleste protagonizaron uno de los momentos más emotivos de la jornada al entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino.

Desde las tribunas del AT&T Stadium, ubicado en Arlington, dentro del área metropolitana de Dallas, la multitud vestida de celeste y blanco acompañó a una sola voz la canción patria, en una postal cargada de emoción y fervor.

Así fue el momento del himno argentino en Dallas

Mientras tanto, las pantallas gigantes del estadio mostraban a los futbolistas argentinos mientras seguían atentamente la ceremonia. Los primeros planos de la transmisión comenzaron con Nicolás Tagliafico, Nico Paz y Nicolás González. Luego, la cámara amplió lentamente el encuadre para incluir a Giuliano Simeone, Gerónimo Rulli y Rodrigo De Paul. Todos ellos cantaban el himno con intensidad, acompañando cada una de sus estrofas.

Segundos después, el foco se trasladó hacia el cuerpo técnico. Lionel Scaloni y Walter Samuel aparecieron en pantalla entonando la canción patria con el mismo sentimiento que los futbolistas y los miles de hinchas presentes en el estadio. La transmisión mantuvo esa imagen hasta los compases finales del himno.

La emoción también se trasladó al campo de juego. Todos los jugadores argentinos cantaron las estrofas y algunos de ellos no pudieron contener las lágrimas en los instantes previos al comienzo del partido. Una vez finalizada la interpretación, las cámaras regresaron al plantel albiceleste, cuyos integrantes acompañaron el cierre con aplausos antes de disponerse para el inicio del partido.

Una marea albiceleste en Arlington

La pasión argentina se hizo sentir desde las primeras horas del día en Dallas. Los miles de hinchas que viajaron para acompañar a la selección en su segundo compromiso del Mundial 2026 comenzaron a movilizarse temprano hacia estadio. El trayecto hasta el escenario del encuentro demanda cerca de una hora por las extensas autopistas que atraviesan el norte de Texas.

Como ya había ocurrido durante el banderazo realizado el domingo en el Klyde Warren Park, cientos de simpatizantes se concentraron en los alrededores del estadio con la esperanza de conseguir una entrada de último momento. Las localidades oficiales para los partidos de la Argentina se agotaron hace meses y solo podían encontrarse en reventa, con precios que llegaban a alcanzar los US$3000.

La pasión argentina se hizo sentir desde las primeras horas del día en Dallas Anibal Greco - LA NACION

La convocatoria también se convirtió en una oportunidad para exhibir la creatividad de los fanáticos. Entre camisetas albicelestes y banderas argentinas, algunos lucieron atuendos especialmente diseñados para la ocasión.

Tres amigos, por ejemplo, recorrieron las inmediaciones del estadio con remeras doradas que llevaban estampados los años de los títulos mundiales: 1978, 1986 y 2022. Otros optaron por llamativas sotanas celestes y blancas.

La pasión argentina se hizo sentir desde las primeras horas del día en Dallas Anibal Greco - LA NACION

Tras el multitudinario banderazo del día anterior, realizado en medio de una intensa ola de calor, se esperaba la presencia de entre 2000 y 30000 argentinos en el estadio inaugurado en 2009 por Jerry Jones, considerado uno de los recintos deportivos más modernos e imponentes de Estados Unidos.