Mundial 2026: es récord la demanda de entradas, en medio de la polémica por los precios

Gianni Infantino sacó pecho durante la Cumbre Mundial del Deporte que se realiza en Dubái. A los cuestionamientos que recibe por los precios de las entradas para el Mundial 2026, el presidente de la FIFA respondió con las cifras de una demanda que bate récords.

“En las últimas semanas hubo un gran debate sobre las entradas y sus precios. Tenemos entre seis y siete millones de tickets a la venta desde hace aproximadamente dos semanas. Ahora, ¿cuántas solicitudes recibimos? Quizá cinco millones, quizá diez, quizá 20. Bueno, puedo decirles que en 15 días recibimos 150 millones de solicitudes de entradas. Es decir, diez millones de pedidos de localidades por día. Esto demuestra el poder de convocatoria del Mundial", se ufanó Infantino.

Gianni Infantino, pletórico por la demanda de entradas para el Mundial Chris Carlson - AP

Las solicitudes de boletos provienen de potenciales espectadores de más de 200 países. La máxima autoridad de la FIFA informó que la principal demanda es de los Estados Unidos, seguida por Alemania y Reino Unido. Para tomar una dimensión de lo que representa esta requisitoria de entradas, la FIFA publicó en su boletín informativo: “La demanda es también 3,4 veces mayor al número total de espectadores que asistieron a los 964 partidos disputados en las 22 ediciones de la competición celebradas desde 1930″.

La FIFA, en el comunicado de este lunes, dio explicaciones sobre el procedimiento: “El proceso de selección aleatoria está abierto y permanecerá disponible hasta el martes 13 de enero. El momento de presentación de la solicitud dentro del plazo no afecta a las opciones de selección. En FIFA.com/tickets se puede participar en el sorteo y consultar toda la información. Tras el cierre de la fase actual, se celebrará un sorteo que garantiza la igualdad de oportunidades para todos los aficionados. Los que no tengan suerte en el sorteo tendrán otra oportunidad de obtener entradas en las siguientes fases, a medida que se pongan a la venta más localidades".

El primer Mundial con 48 selecciones se disputará del jueves 11 de junio al domingo 19 de julio de 2026, en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos, sedes que acogerán un total de 104 partidos.

El MetLife Stadium de Nueva Jersey, escenario de la final del Mundial 2026

A oídos de la FIFA habían llegado las quejas por tres incrementos de los precios tras el sorteo. Treparon (solo en la etapa de grupos) a 700 dólares por partido los más caros y 140 los más baratos. Mucho más que lo informado en el pliego de condiciones que permitió la adjudicación de la triple sede: 323 dólares los boletos más caros de la primera etapa, 21 los más baratos.

Advertida de las críticas, la FIFA reaccionó con boletos especiales a 60 dólares para los 104 partidos, incluida la final. Pero serán apenas mil por encuentro para cada federación. Algo así como el 1,6 por ciento del total. Para Qatar 2022, hinchas argentinos compraron paquetes de 3900 dólares para los siete partidos, hotel incluido. Ahora, dos partidos en Dallas están costando el doble.

El precio promedio de las localidades de la etapa de grupos, estable hasta el 13 de enero, es de 200 dólares. Sube a 237 en dieciseisavos de final, a 294 en octavos, 680 en cuartos y 918 en semifinales. La final, el 19 de julio en Nueva Jersey, ascenderá a 4185 dólares el ticket más barato, y a 8680 el más caro (el pliego original establecía precios de 128 a 1.550 dólares).

Los aficionados que ya cuenten con un FIFA ID deberán iniciar sesión con sus datos y registrarse para el sorteo aleatorio, incluso si participaron en sorteos de entradas anteriores. Quienes todavía no tengan un FIFA ID deben crear una cuenta en FIFA.com/tickets, la plataforma oficial. Los seguidores de una selección en particular también podrán solicitar entradas de aficionado de una federación miembro participante (FMP). Cada FMP -la AFA, en el caso de la Argentina- define sus propios criterios para acreditar a sus seguidores y fija el procedimiento que deben seguir para solicitar estas entradas.

Entre entradas y derechos de televisación, Infantino asegura un pingüe negocio: “Tendremos entre seis y siete millones de personas en los estadios, y seis mil millones de personas verán el Mundial desde sus casas. Naturalmente, generaremos más de 10.000 millones de dólares en ingresos, que reinvertiremos en el fútbol a nivel mundial".