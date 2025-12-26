Mundial 2026: FIFA aplicará tres medidas por el calor intenso y el gremio de jugadores le pide otra

El Mundial de fútbol de 2026, que se desarrollará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, estará marcado por una amenaza no menor: el calor extremo. El fenómeno, cada vez más frecuente en el verano boreal, representa un riesgo para la salud de jugadores, árbitros y espectadores. Frente a este escenario, los organizadores han desplegado una serie de medidas excepcionales para mitigar los efectos del clima, que incluyen ventiladores de gran tamaño, cambios de horarios y pausas de hidratación obligatorias.

A principios de diciembre, en el SoFi Stadium, de Inglewood, cerca de Los Ángeles, se podía ver alineados unos 15 ventiladores de más de dos metros de altura. Esos vaporizadores gigantes quedarán disponibles para ser activados si la temperatura del ambiente supera los 26,7 grados. El estadio, inaugurado en 2020, cuenta con un techo que proporciona sombra y permite la circulación del aire, pero no está climatizado. Allí tendrán lugar ocho encuentros del torneo.

“Con 70.000 personas en el estadio, en estado de emoción, queremos ser capaces de responder en caso de un fuerte calor”, sostuvo Otto Benedict, vicepresidente operativo de la empresa que administra el estadio de Inglewood. A diferencia de este moderno recinto, los otros quince estadios del campeonato no cuentan con condiciones estructurales similares, y algunas de las sedes están situadas en zonas de mayor exposición al calor extremo.

El estadio de Inglewood tendrá ventilzadores gigantes que arrojarán agua en suspenso.

Un estudio publicado en el International Journal of Biometeorology identificó seis ciudades consideradas de “alto riesgo” por las temperaturas que podrían alcanzar durante el certamen: Monterrey, Miami, Kansas City, Boston, Nueva York y Filadelfia. En todas ellas, durante 2025 fueron registradas al menos jornadas con temperaturas que superaron los 35 grados en el índice WGBT (termómetro de bulbo húmedo), un indicador que combina temperatura y humedad para reflejar el impacto térmico real en el cuerpo humano.

El informe Terrenos en riesgo, elaborado por la asociación Football for Future, advirtió que estas condiciones rozan “el límite de la adaptación humana al calor”. En este contexto, FIFA recibió numerosas críticas tras el Mundial de Clubes Estados Unidos 2025 por no haber previsto adecuadamente el impacto del clima en los jugadores. Como consecuencia, el organismo rector del fútbol decidió aplicar medidas concretas para el Mundial de selecciones.

Entre las modificaciones más relevantes se encuentra la decisión de introducir pausas de hidratación obligatorias en todos los partidos, sin excepción, tras el minuto 22 de cada mitad. Esta resolución, que apunta a proteger a los futbolistas, también representa una oportunidad comercial para anunciantes y transmisiones televisivas.

Además, el calendario fue diseñado para minimizar la exposición al calor: los partidos en estadios climatizados, como los de Dallas, Houston y Atlanta, fueron programados para el mediodía, y para los de escenarios más expuestos al riesgo térmico priorizaron horarios vespertinos. Un portavoz de FIFPro, el sindicato internacional de futbolistas, valoró esta planificación como un reflejo de “las lecciones aprendidas en el Mundial de Clubes”. Sin embargo, desde FIFPro también advirtieron que persisten “partidos de riesgo” y recomendaron que todo encuentro sea aplazado si la temperatura WGBT supera los 28 grados. FIFA no respondió una solicitud de AFP sobre su protocolo específico ante escenarios de calor extremo.

Xabi Alonso, direcotr técnico de Real Madrid, imparte instrucciones durante el "cooling break" ante Juventus en los octavos de final del Mundial de Clubes, en Miami; las pausas de hidratación, una en cada período, serán mandatorias en la Copa del Mundo. Rebecca Blackwell - AP

Los desafíos no se limitan al campo de juego. Según Christopher Fuhrmann, director adjunto de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, el riesgo para los espectadores ha sido “infravalorado”. Los aficionados, señaló, “generan calor con sus ánimos” y muchos podrán tener condiciones médicas preexistentes que los hagan más vulnerables a golpes de calor. Además, los estadios —construidos en su mayoría en cemento, asfalto o metal— tienden a acumular el calor y carecen de zonas suficientemente sombreadas. Fuhrmann también alertó sobre falta de información en torno a cuestiones básicas como la disponibilidad de agua. FIFA aún no ha definido si los espectadores podrán ingresar con botellas recargables o deberán pagar por el agua que se venda en los estadios.

El meteorólogo Benjamin Schott, del Servicio Nacional de Meteorología (NWS), trabaja con FIFA como asesor climático y participa en el grupo de tareas dedicado al torneo. Desde su perspectiva, el eje debe estar puesto en la prevención, sobre todo en relación con el público extranjero que desconoce los extremos climáticos de algunas ciudades estadounidenses. “Trabajamos con diferentes equipos de gestión de catástrofes —gobiernos locales, policía, bomberos— para asegurar la seguridad de todos y prepararnos para cualquier cosa que nos tenga preparada la madre naturaleza”, subrayó.

El NWS tendrá un referente asignado en cada ciudad sede, encargado de emitir alertas. Pero la decisión final sobre la eventual postergación o suspensión de un partido recaerá en FIFA y los gobiernos locales. Schott señaló que las temperaturas registradas durante el Mundial de Clubes no fueron excepcionales y que en los últimos años los récords son batidos con frecuencia en Estados Unidos.

A medida que se acerca la Copa del Mundo de 2026, la combinación entre espectáculo y cambio climático se vuelve cada vez más compleja de resolver. Las medidas adoptadas son un primer paso, pero el desafío de garantizar la seguridad en un evento masivo durante un verano de calor récord aún está lejos de ser resuelto.

