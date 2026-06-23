Mundial 2026: hinchas argentinos juntaron basura y limpiaron las calles de Dallas tras el banderazo

Los hinchas argentinos volvieron a ser noticia en el exterior, pero esta vez no por sus cánticos o peleas sino por una ejemplar acción civil en Dallas.

Tras realizar un masivo banderazo en las calles de la ciudad estadounidense para alentar a la Selección previo al partido ante Austria en el Mundial, un grupo de fanáticos se organizó para juntar la basura y limpiar a fondo el lugar del encuentro.

Hinchas argentinos limpian las calles de Dallas

La convocatoria tuvo lugar en la plaza Klyde Warren, donde los simpatizantes llegaron con banderas, camisetas y bombos para alentar al equipo de Lionel Scaloni, pero también equipados con bolsas de residuos.

La llamativa escena viralizada fue difundida por la Conmebol, que elogió el “gran comportamiento” de la hinchada nacional en redes.

El banderazo argentino previo al partido ante Austria (AFA)

El gesto de la hinchada argentina generó una ola de comentarios positivos en redes y comparaciones con el famoso gomi hiroi, la histórica tradición de los simpatizantes de Japón de dejar los estadios impecables antes de retirarse.

Hinchas de Argentina y de Argelia se enfrentaron a golpes en Nueva York

La destacada acción por parte de los hinchas albicelestes contrastó con la pelea que protagonizó un grupo argentino con simpatizantes argelinos previo al debut de la Scaloneta en la Copa del Mundo 2026.

Hinchas de ambos países se enfrentaron a golpes en las inmediaciones de Times Square, en Nueva York, uno de los espacios públicos más fotografiados de Estados Unidos. La magnitud de la riña fue tal que la Policía local debió intervenir y, según pudo saber LA NACION, hubo un detenido.

Mundial 2026: enfrentamiento entre simpatizantes argentinos y argelinos en Times Square

En las imágenes que tomaron testigos de los incidentes, se observa que quienes participaron del altercado cruzaron golpes de puño, patadas y gritos pese al intento de otro grupo de hinchas para que la pelea no avanzara. El medio español Diario AS calificó la escena como una “batalla campal” y la llamó “la primera imagen fea del Mundial”.

Finalmente las fuerzas policiales de Nueva York intervinieron y separaron a los aficionados, luego de recibir un llamado al 911 por disturbios a las 21.54 del lunes en la intersección de West 46th Street y Broadway, dentro de la jurisdicción del precinto de Midtown North.