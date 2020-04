Mundial Brasil 2014: Demichelis explicó cuál fue el error en el gol de Alemania

Momento fatídico: el alemán Mario Götze marca el gol ante la vista de Martín Demichelis (15), Ezequiel Garay y el arquero Sergio Romero durante el tiempo extra en la final del Mundial 2014 Fuente: Archivo - Crédito: REUTERS / Ricardo Moraes

El fútbol tiene ese carácter irreversible: el partido se terminó, el resultado quedó sellado y ya no hay nada más que hacer. Uno de los dolores recientes más grandes de la selección argentina es la derrota por 1 a 0 ante Alemania en la final del Mundial Brasil 2014. El gol de Mario Götze en los últimos minutos del alargue es una estocada que quedará para siempre.

Martín Demichelis fue titular en aquel encuentro que privó a Lionel Messi y compañía de levantar la tercera Copa del Mundo, luego de las conquistadas en Argentina 78 y México 86. El cordobés de Justiniano Posse, ya retirado y que hoy es el entrenador de la Sub 19 del Bayern Múnich, reconoció que el dolor es profundo, sobre todo porque es el jugador que quedó a mitad en camino en el centro que le cayó al goleador alemán.

El exjugador de River, Atlético de Madrid, Manchester City y Málaga no volvió a ver aquel partido decisivo, pero se permitió analizar la jugada clave: "El partido no lo volví a ver. Soy muy exigente, muy autocrítico y con un resultado perdiendo en el último minuto; encima salgo en la foto... Duele. No me quiero justificar pero creo entender -porque borré el partido de la cabeza por el resultado-, que hice un buen partido. Aunque después salís en esa jugada y no sirve de nada", reconoció en una entrevista con el programa 90 Minutos que se emite por Fox Sports.

Micho explicó cuál fue el error de la defensa de Argentina en el gol germano: "Dejame explicar un poco la posición. Uno como marcador central tiene diferentes maneras de trabajar con distintos entrenadores. Muchos te dicen: 'Si pasan al lateral derecho, te vas a cubrir la espalda, sos el encargado de cubrir la espalda'. Otros te dicen: 'Si pasan al lateral derecho, vos te quedás adentro, no salgás, porque adentro del área nos hacen los goles'. Yo trabajé en los últimos años con Pellegrini (Manuel), donde normalmente vamos a cubrir la espalda al lateral, ¿por qué? Porque vas a la espalda del lateral y se mete el volante central como marcador central. Hay jugadas que son tan rápidas y vos, en un equipo con las características de un volante central como Mascherano, te podés ir tranquilamente a la espalda porque Javi se mete", detalló.

"Pero si vos ves quién está ayudando a Zabaleta... Es Mascherano. Y yo me había adelantado a presionar. Y después muchas de las cosas que nos pasan: te perdés con la pelota, mirándola. Y él aprovechó un espacio que en ese momento nosotros nos habíamos distanciado con Garay y quedamos abiertos", completó el ex defensor, que se retiró en junio de 2017 en Málaga.

El lamento de Demichelis Fuente: Archivo - Crédito: AP / Matthias Schrader