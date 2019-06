Mundial Francia 2019. Qué necesita la selección argentina para clasificarse

Fuente: AFP

19 de junio de 2019 • 19:16

Las chicas argentinas todavía festejan el empate heroico conseguido ante Escocia 3-3, luego de estar en desventaja por 0-3. Terminó haciendo tres anotaciones en 19 minutos, la última con el suspenso del VAR y su incidencia en el penal que convirtió Bonsegundo y mantiene sus chances de clasificarse a los octavos de final del Mundial Francia 2019 .

¿Qué debe suceder para que el equipo de Carlos Borrello se clasifique? La Argentina trata de ganarse una plaza entre los mejores terceros de cada grupo. Pasan a los octavos de final los dos primeros de cada zona y los cuatro mejores terceros. En este último rubro, Brasil tiene 6 puntos, China 4 y Nigeria 3. La selección argentina tiene 2 unidades producto del primer empate con Japón (0-0) y ante Escocia (3-3). El tema es que este jueves deberían darse dos empates, para que, de esa manera, la Argentina se clasifique.

Por el Grupo E, desde las 13 hora argentina, se enfrentarán Camerún vs. Nueva Zelanda. Y por el Grupo F, desde las 16, Chile vs. Tailandia. Los cuatro seleccionados no tienen puntos, pero si uno de ellos gana, suman tres puntos y dejará afuera a la Argentina. Por eso el equipo de Borrello necesita que ambos partidos terminen igualados.