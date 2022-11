Mundial Qatar 2022. Ángel Correa, el gran “perdedor” de la lista de Lionel Scaloni: cómo es su temporada en Atlético de Madrid y su historia en la selección argentina

escuchar

La lista que presentó en la mañana del viernes Lionel Scaloni para afrontar el próximo Mundial de Qatar, en el que la selección argentina debutará en apenas 11 días, resultó una de las convocatorias menos polémicas de los últimas Copas del Mundo. A diferencia de planteles anteriores, no hay grandes sorpresas o “tapados”, ni tampoco ausencias resonantes, como lo fueron las de Lautaro Martínez en 2018, Éver Banega en 2014, Esteban Cambiasso en 2010, Javier Zanetti en 2006 y Juan Román Riquelme en 2002. No obstante, sí hubo un nombre que, aunque no se trata de un indispensable, llamó la atención por quedarse a las puertas de viajar a Medio Oriente: el de Ángel Correa.

El delantero de Atlético de Madrid competía por un lugar entre los citados hasta el último momento, pero finalmente se cayó de la consideración del seleccionador, que optó por darle una oportunidad a Paulo Dybala, Exequiel Palacios y Juan Foyth, todos jugadores que regresaron recientemente después de arrastrar lesiones. A primera vista, el rosarino parece un nombre puesto en casi todas las convocatorias de Scaloni, incluyendo la primera de todas en septiembre de 2018 y la que llevó al título de la Copa América 2021, pero un repaso más detenido por las oportunidades que le otorgaron dentro de la cancha, sumado a su rendimiento bajo las órdenes de Diego Simeone, sirven para explicar su omisión.

Correa había sido parte de gran parte de los planteles de Lionel Scaloni, incluido el que se coronó en la Copa América 2021 Prensa AFA

Como reflejo de su extensa trayectoria en Europa, la carrera de Correa en el seleccionado ya es sumamente extensa; debutó bajo las órdenes de Gerardo Martino, en un amistoso contra Bolivia allá por 2015. El Tata de hecho le hizo jugar los 90 minutos del primer partido de la Argentina en las eliminatorias para Rusia, una caída por 2-0 contra Ecuador. Pero desde entonces sus minutos se reducirían considerablemente, y no formó parte de la Copa América Centenario, que se quedó Chile en los penales. La llegada de Edgardo Bauza auguró un rol más preponderante en el equipo, pero su única titularidad terminaría llegando en el partido que condenó al “Patón”, una derrota por 2-0 contra Bolivia. Jorge Sampaoli, por su parte, apenas lo llamó para su última gira antes de Rusia 2018: no entró en ningún partido bajo su mandato.

Luego de la debacle en el último Mundial, el nombre del mediapunta surgido en San Lorenzo era uno de los más pronunciados para integrar el demorado recambio generacional que prometía llevar a cabo Lionel Scaloni. Ya era para entonces uno de los referentes en Madrid, siendo titular en la final de Europa League que los colchoneros le ganaron a Olympique de Marsella al final de la temporada anterior. Después de aquel primer llamado contra Guatemala, tendría sus primeros minutos bajo el entonces interino en una caída contra Brasil, en octubre de 2018, pero luego perdería lugar, y tampoco formaría parte del equipo que fue tercero en la Copa América Brasil 2019.

Ángel Correa fue regular en los primeros partidos del ciclo Scaloni, pero luego quedó afuera de la Copa América 2019, el primer torneo del actual seleccionador

Le llevó mucho tiempo al rosarino volverse a ganar un lugar en el equipo. Aparte de unos 45 minutos en el amistoso contra Alemania a fines de 2019, Correa no volvería a la consideración de Scaloni hasta justo antes de la Copa América 2021, a partir de ser uno de los protagonistas de la Liga que ganó Atlético de Madrid al término de la temporada 2020/21. Pero incluso en el equipo campeón, su rol sería muy limitado: solo fue titular en el último partido de la fase de grupos contra Bolivia, con la Argentina ya clasificada a los cuartos de final, y no volvería a pisar la cancha después de eso.

Sus apariciones desde el banco de suplentes serían más frecuentes en las eliminatorias posteriores, pero aquella victoria por 4-1 en la Copa sería la última vez que Correa sería titular con la selección argentina. Hasta la fecha, registra apenas 22 partidos en 7 años con la camiseta albiceleste, estando dentro de la cancha un total de 810 minutos. En comparación, “Papu” Gómez, uno de sus principales competidores por el puesto, jugó menos partidos (15), pero casi la misma cantidad de minutos (800).

Correa también perdió terreno esta temporada en Atlético de Madrid, en una difícil temporada para el equipo de Diego Simeone CRISTINA QUICLER - AFP

También fue un factor en la decisión final de Scaloni el terreno perdido por Correa en la actual temporada con Atlético. El rosarino no se perdió ningún partido en lo que va del curso, pero tampoco llegó a completar 90 minutos, siendo en reiteradas ocasiones el primer “fusible” de Simeone cuando busca cambiar resultados adversos. El único partido sobresaliente del ex San Lorenzo en esta Liga fue la victoria por 2-1 sobre Girona, en la que marcó los dos goles de su equipo, pero la competencia con Antoine Griezmann, Joao Félix, Marcos Llorente y Yannick Carrasco está pesando mucho en su rendimiento, lo cual explica que el entrenador de Pujato se incline, como opciones de recambio, por Joaquín Correa, que acumula tres goles y tres asistencias, y Julián Álvarez, que a pesar de ser suplente de Erling Haaland llegó a marcar siete tantos y dos pases-gol.

Si se logra mantener en la elite europea, se espera que Correa tenga una última oportunidad de dejar su huella en la máxima cita del fútbol en el Mundial norteamericano de 2026. Para Qatar, le jugó en contra una complicada temporada de su equipo, que quedó eliminado de todos los torneos europeos, y la intensa competitividad por su puesto. Pero existen motivos justificables para su caída a último momento, que no despertará la misma polémica que en casos anteriores.

El mensaje de su mujer

Al conocerse la noticia de su omisión, la esposa de Correa, Sabrina di Marzo, le dedicó un sentido mensaje de apoyo en su cuenta de Instagram: “Jamás dudes la carrera que elegiste, nunca jamás te cuestiones lo que sos y no sos capaz, y mucho menos dejes que las decisiones de otras personas influyan en tu estado de ánimo y en que te hagan pensar si sos o no sos capaz de cumplir algún objetivo”, lo incentivó. “Sos una persona súper responsable, razonable y con muchísima cabeza. Siempre vamos a estar acá para vos, en las buenas en las malas y en las que toque. Siempre te vamos a acompañar acá o en donde sea”.

