Independiente hizo el gol y le ganó el clásico de Avellaneda a Racing, que falló un penal

Independiente se adueñó de Avellaneda porque hizo el gol. Gabriel Ávalos tuvo la astucia para definir que le faltó a Adrián “Maravilla” Martínez y ese gol del paraguayo, máximo anotador del Apertura, los Rojos se dieron un gusto (fue victoria 1-0) que no saboreaban hace casi una década: ganarle al rival de toda la vida con su gente en las tribunas. Sí lo hicieron en pandemia, pero para remontarse a un éxito con hinchas en el estadio hay que remontarse a 2017. Con Ariel Holan como entrenador y un golazo de Maximiliano Meza.

El clásico de este sábado quedará marcado por una jugada: el penal de VAR que pateó Martínez y que, al intentar “picar” la pelota, terminó errando. Rodrigo Rey, arquero de Independiente, sólo atinó a gritar y luego... abrazar al delantero de la Academia. El 9 de Racing tuvo otra jugada clarísima: condujo “Toto” Fernández, Solari lo esperó y le tiró el centro justo, pero el goleador no pudo definir bien.

Independiente, más ganas que fútbol y más sudor que cerebro, tuvo un tiro a quemarropa de Iván Marcone que salvó el arquero Facundo Cambeses. Hasta que a los 36 minutos, los Rojos encontraron petróleo en una grieta defensiva de Racing. Ávalos -siempre, Ávalos- anticipó a Di Césare, le puso el pie a un centro de Montiel, y desató el festejo loco de los hinchas locales. Con el partido terminado hubo celebración de cara a los hinchas. Y la esperanza de que la victoria clásica desate, definitivamente, el nudo de Independiente. Un “puntapié”, dijo el arquero Rey. Un “punto de quiebre”, esbozó Ávalos. En definitiva, ganar un clásico siempre es un espaldarazo.

Lo mejor del triunfo de Independiente ante Racing

20:04 | ¿Marcone jugó su último clásico de Avellaneda?

Iván Marcone, uno de los referentes del plantel de Independiente, dejó una frase que nadie espraba tras la victoria contra Racing. En diálogo con TNT Sports, el experimentado mediocampista dijo: "Hacía bastante que no ganábamos acá. Me lo merecía. La gente me lo exigía y era verdad. Quizás sea mi último clásico jugando acá, del lado de adentro. Es un momento muy lindo. Lo sacamos adelante. Este equipo se lo merece. No le importa una mierda que nos esté yendo como el orto. Ahora vamos con más confianza, con más fe, a la cancha de Boca o donde sea“.

20:01 | Rey: "Merecíamos algo así"

Rodrigo Rey, arquero y capitán de los Rojos, también pasó por los micrófonos de TNT Sports tras el triunfo de Independiente en el clásico ante Racing: "Grité mucho durante todo el partido. Feliz porque merecíamos algo así. Luchamos mucho para que nos pasen cosas buenas. Lamentablemente el fútbol muchas veces es injusto y todo se vuelve en contra. Somos un grupo que pone el pecho, que da la cara, y que tira para adelante“, dijo el arquero formado en River.

Pérez Curci y Lomónaco abrazan a Gabriel Ávalos, autor del gol de Independiente; se suma Santiago Montiel Gonzalo Colini

Y agregó: "Queremos lo mejor para el club. Cada persona que se pone esta camiseta es eso: juntos darlo todo por el bien del club. Lo dice nuestro himno. Unidos es todo y siempre. En las buenas y en las malas. Ojalá esto sea un puntapié para cosas muy buenas. No es una final del mundo ni nada. Terminan siendo tres puntos, pero sí creo que el mensaje que queda es que si todos tiramos para el mismo lado… Dios quiera que podamos llegar a pasar de ronda“.

Sobre el penal errado por Maravilla Martínez en el primer tiempo y el “abrazo” que le dio tras la ejecución, Rey contó: "¿Qué querés? Me la pica. Y el primer reflejo mío es gritárselo. Cuando vi que se le venían todos… dije no, pará, pará. Quedó ahí, son cosas del partido. Seguramente vio que esa era la mejor forma para definir, gracias a Dios no le salió bien“.

19:58 | Ávalos: "Ojalá sea un punto de quiebre"

El paraguayo Gabriel Ávalos, autor del gol que le dio la victoria en el clásico a Independiente ante Racing, habló con TNT Sports luego del partido: "Esto es así. Nunca dejé de dar el 100. Puede ser que haya hecho cosas buenas y no tan buenas. Pero siempre dejé todo. Disfrutar de una victoria de estas dimensiones es muy importante“, dijo el delantero.

Ávalos, que con su conquista llegó a los siete tantos en el torneo y es el máximo artillero, añadió: "Para los delanteros son partidos muy difíciles. Estamos enfrentando a un equipo muy fuerte, que lo demuestra fecha a fecha. Nosotros veníamos de sufrir en temas de resultados. De nuevo hoy se dejó todo. Nos vamos con esta victoria tan hermosa, ojalá sea un punto de quiebre muy importante“.

Además, el ex Godoy Cruz y Argentinos Juniors -entre otros equipos- se refirió a la posibilidad de jugar el próximo Mundial con la camiseta paraguaya: "Me tocó jugar un partido a un nivel muy alto contra Marruecos el martes, un viaje largo de por medio. Había que tratar de descansar y de recuperar un poco los golpes. Hoy traté de dar todo, pude encontrar el gol y darle alegría a mis compañeros. Obvio que me ilusiono con el Mundial, pero la decisión es del DT“.

19:36 | ¡Final del partido!

Independiente se queda con el clásico tras vencer por 1-0 a Racing en el Libertadores de América.

19:34 | Amonestado Miljevic

El 10 de Racing ve la tarjeta amarilla luego de golpear a Kevin Lomónaco en un intento de barrida.

19:30 | Seis minutos más

El árbitro Leandro Rey Hilfer añade seis minutos más en el segundo tiempo. Independiente le sigue ganando por 1-0 a Racing en el clásico de Avellaneda.

19:29 | Ávalos, acalambrado

El delantero paraguayo, que jugó con su selección en la semana y señaló el gol en el clásico, queda tendido en la mitada de la cancha, acalambrado. Y precisa atención méica.

19:28 | Cambio en Racing

Gastón Martirena reemplaza a Agustín García Basso y llega a los 100 partidos con la camiseta de Racing.

19:25 | Cambio en Independiente

Ingresa Juan Manuel Fedorco y se retira Santiago Montiel, autor de la asistencia a Ávalos en el gol.

19:23 | Doble cambio en Racing

Salen Baltasar Rodríguez y Adrián Fernández; ingresan Bruno Zuculini y Matko Miljevic.

19:20 | ¡Gol de Independiente!

¡Los Rojos se ponen por delante en el marcador! Montiel hace una buena jugada por la derecha, prospera en la cancha con pese a la marca de García Basso, tira el centro al segundo palo y, con Cambeses vencido, define Ávalos.

19:18 | Cambio en Independiente

El chileno Maximiliano Gutiérrez reemplaza a Facundo Valdéz en Independiente.

19:16 | El partido entra en su fase decisiva

La iniciativa es de Independiente. Racing se repliega e intenta salir de contragolpe. La pelota viaja por el aire porque ambos son equipos directos, que saltean líneas en lugar de elaborar. El espectáculo se resiente.

19:12 | Cambio en Racing

Conechny deja su lugar en Racing y lo reemplaza el colombiano Duván Vergara.

19:05 | Tercera situación de Maravilla Martínez

El 9 de Racing es asistido por Conechny y tiene apenas la marca de Arias antes del arquero Rey. Pero el delantero no se decide a patear de primera, opta por controlar y el defensor colombiano de Independiente consigue despejar el peligro.

19:00 | Cannavo evita el gol de Independiente

La jugada tiene como protagonistas a Montiel, Arias, Ávalos (que vuelve a pivotear con la marca de Di Césare) y a Malcorra. El ex Rosario Central remata de primera y de zurda, pero se interpone Cannavo y se salva Racing.

18:58 | Cambio en Independiente

Mateo Pérez Curci reemplaza a Lautaro Millán en Independiente.

18:57 | Amonestado Montiel

Montiel golpea a Cannavo y recibe la tarjeta amarilla.

18:56 | Maravilla pierde un gol increíble

“Toto” Fernández encuentra a Solari, que corre por la banda derecha. El ex Defensa y Justicia hace lo que pide la jugada: tira el centro con ventaja para el delantero que llega al corazón del área. Ese delantero es Maravilla Martínez. Pero... la pelota le da en la rodilla derecha y todo sigue 0 a 0.

MARAVILLA SE LO PERDIÓ ABAJO DEL ARCO EN RACING VS. INDEPENDIENTE ⚽👀 #LPFxTNTSports



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18:51 | Marcone tiene el gol... tapa Cambeses

Ávalos hace todo bien: aguanta la pelota y descarga cuando lo ve a Marcone por la puerta del área. El mediocampista central remata de primera, de derecha... y Facundo Cambeses saca una mano impresionante para evitar el gol de Independiente.

18:45 | Arranca el segundo tiempo

Empieza el segundo tiempo en Avellaneda. Independiente y Racing igualan 0 a 0 y no tienen cambios.

18:38 | El dato que explica un primer tiempo entrecortado

Independiente y Racing jugaron poco y nada. En total, el cronómetro marcó 53 minutos y 58 segundos de tiempo real. Pero el tiempo neto de juego fue inferior a la tercera parte: apenas 15 minutos y 34 minutos.

18:28 | Final del primer tiempo

Se termina la primera parte de un caliente clásico de Avellaneda. Independiente y Racing (que desperdició un penal por medio de Maravilla Martínez) empatan sin goles en el Libertadores de América.

18:23 | Amonestado Rojo

Rojo golpea a Ávalos y ve la tarjeta amarilla.

18:20 | El árbitro junta a los capitanes

Rey Hilfer les anuncia que se jugarán seis minutos más y que recibió las garantías de los efectivos de seguridad para continuar el encuentro.

18:16 | El partido se descontrola

Costas se trenza con un hincha de Independiente y la acción se traslada al banco de suplentes visitantes. Se mete en la cancha Quinteros, DT de Independiente. Todos dialogan con el árbitro, Rey Hilfer. Los efectivos de seguridad privada se acercan al lugar donde están los relevos de la Academia.

18:12 | Patea Maravilla Martínez... ¡por arriba del travesaño!

El 9 de Racing picó el balón y desperdició una chance inmejorable para poner a la Academia en ventaja. La pelota se fue por encima del travesaño. Luego, el arquero Rey abraza al delantero de Racing y se arma un tumulto en el arco de Independiente. No hay sanciones disciplinarias y el partido sigue 0 a 0.

MARAVILLA PICÓ EL PENAL, LA TIRÓ POR ARRIBA Y SE CALENTÓ EL CLÁSICO ❌⚽🔥 #LPFxTNTSports



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18:10 | ¡¡Penal para Racing!!

Después de la revisión en campo, Rey Hilfer anuncia que hay penal por mano del número 6 (Valdez). Además, amonesta al defensor central de los Rojos.

EL VAR REVISÓ Y HAY PENAL PARA RACING VS. INDEPENDIENTE POR MANO DE VALDÉZ 🔥⚽ #LPFxTNTSports



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18:08 | El VAR llama a Rey Hilfer por mano de Valdez

Conechny recibe un pase de “Toto” Fernández habilitado por Zabala. Busca a Martínez, pero se entromete Valdez con la mano derecha levantada. Allí pega el balón. Germán Delfino, en el VAR, llama al árbitro, que revisa la jugada porque es de interpretación.

18:06 | Montiel la baja, calibra el arco y remata... cerca

Montiel despierta del letargo a los hinchas. Domina la pelota, se perfila y remata de zurda. El balón se va cerca del travesaño.

17:56 | "¡Lo tiene que revisar!"

El banco de Independiente reclama por una caída de Gabriel Ávalos en el área de Racing. El partido se calienta porque, más tarde, Tomás Conechny le va muy fuerte a Santiago Montiel.

17:54 | Amonestado Sosa

El defensor de la Academia va muy fuerte contra Montiel y recibe la primera tarjeta amarilla del partido.

17:53 | El miedo le gana a las (pocas) ideas

Independiente intenta un poco más que Racing, pero el espectáculo es demasiado chato. Cada tiro libre es una ceremonia y la pelota pasa más tiempo por el aire que debajo de la suela. El 0 a 0, en este caso, califica a ambos equipos.

17:43 | Solari y una acrobacia... cerca

Di Césare lanza la pelota desde su campo y le sale un pase para Solari. El ex Defensa y Justicia ensaya una definición acrobática y la pelota se va cerca del palo izquierdo de Rodrigo Rey.

17:40 | Independiente presiona bien alto

Malcorra aparece sin marca por la banda izquierda y alcanza a mandar un centro al corazón del área. Rechaza Di Césare. La jugada es una muestra gratis de lo que propone Independiente: presión alta para recuperar la pelota con urgencia y salida rápida para los mediocampistas creativos. Racing, por ahora, espera y apuesta al contragolpe.

17:36 | Primera llegada de Independiente

Independiente reclama mano de “Maravilla” Martínez tras un centro de Zabala desde la izquierda. No hay nada, y el árbitro Rey Hilfer ordena continuar con el juego. Los Rojos presionan bien arriba y Racing no sabe cómo saltar líneas.

17:30 | Ya se juega el clásico de Avellaneda

Leandro Rey Hilfer da la orden y ya juegan Independiente y Racing en el Libertadores de América.

17:26 | Los equipos, en la cancha

Los hinchas de Independiente reciben a su equipo y el Libertadores de América se tiñe de rojo. También sale Racing a la cancha y se viene el clásico de Avellaneda.

16:59 | Independiente, también confirmado

Gustavo Quinteros, DT de Independiente, también confirmó la formación para enfrentar a Racing en el Libertadores de América. Ante su gente, los Rojos saldrán con el siguiente equipo: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Lautaro Millán, Iván Marcone, Ignacio Malcorra; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos y Facundo Valdez.

16:58 | Así forma Racing

Gustavo Costas tiene todo definido para el Clásico ante Independiente. La Academia saldrá a la cancha con estos once titulares: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Cesare, Marcos Rojo, Agustín García Basso; Santiago Sosa, Baltasar Rodríguez, Adrián Fernández, Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny.

¡Así forma La Academia para el Clásico de Avellaneda! 🩵👊🏻 pic.twitter.com/u2xUZTOQEG — Racing Club (@RacingClub) April 4, 2026

16:36 | Tiraron sal en el banco de Racing

La previa del clásico en Avellaneda quedará marcada por la aparición de sal en el banco de suplentes que usarán Gustavo Costas y los relevos de la Academia.

Se viene el CLÁSICO DE AVELLANEDA y apareció SAL en el banco de suplentes donde se sentará Gustavo Costas.#LPFxTNTSports



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16:27 | Se viene un clásico clave

El partido puede marcar una bisagra. Sobre todo para los Rojos, obligados a ganarle al rival de toda la vida para no meterse en zona de clasificación a los octavos de final. Racing podría darle la estocada final a Gustavo Quinteros, entrenador de Independiente, en caso de llevarse una victoria. El triunfo, además, lo dejaría como único escolta de Independiente Rivadavia (Mendoza), el líder de la Zona B.

16:47 | Bienvenidos a la cobertura del clásico de Avellaneda

Independiente y Racing juegan desde las 17.30 el clásico de Avellaneda en el Libertadores de América. Leandro Rey Hilfer será el árbitro principal, mientras que en el VAR estará Germán Delfino. Transmiten ESPN Premium y TNT Sports. Aquí, LA NACION comienza la cobertura, que seguirá hasta que concluyan las conferencias de prensa de los entrenadores.