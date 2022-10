Mundial Qatar 2022: Arabia Saudita, rival de Argentina en el debut, es la primera selección en poner proa hacia la Copa del Mundo

escuchar

(AP) Algunos jugadores como Lionel Messi podrían estar soportando una alta presión, en partidos importantes con sus clubes europeos, a unas semanas de la Copa del Mundo. En tanto, los seleccionados de Arabia Saudita -el primer rival de Argentina- tendrán mucho más tiempo para concentrase en la competición global. La liga saudita concluye este domingo. Un día después, los 32 jugadores de la selección del país viajarán a Abu Dhabi a fin de comenzar su preparación para el máximo torneo de fútbol.

El primer Mundial que se efectuará en una temporada de invierno boreal ha apretado los calendarios de las ligas europeas. La Premier League de Inglaterra recién comenzará el 13 de noviembre un receso de seis semanas y la liga francesa hará lo propio el mismo fin de semana. La Copa del Mundo en Qatar se llevará a cabo del 20 de noviembre al 18 de diciembre. Quizá Qatar y Arabia Saudita no tengan astros jugando en las ligas más prestigiosas del mundo y cuenten únicamente con jugadores locales. Pero ello beneficia en cierto modo a los entrenadores.

“Arabia Saudita se encuentra en un grupo difícil con México, Argentina y Polonia”, dijo a The Associated Press el entrenador belga Sven Bandenbroeck, del equipo Abha, que compite en la Liga Profesional Saudí. “Sin embargo, hay una ventaja: una larga preparación de 35 días que otras selecciones no tienen”. Los saudíes jamás han logrado pasar más allá de la fase de grupos en cinco participaciones mundialistas que comenzaron en 1994. Así las cosas, están destinando muchos recursos a una amplia preparación. Su competición en el Grupo C comienza el 22 de noviembre contra la Argentina de Messi.

Además de las tres semanas de preparación en Abu Dhabi, Arabia Saudita disputará partidos amistosos contra Macedonia del Norte, Albania, Honduras, Islandia y Panamá. Desde que se clasificó a la Copa del Mundo ha jugado cuatro encuentros sin anotar: perdió ante Colombia y Venezuela, y empató con Ecuador y Estados Unidos. “Cuanto más tiempo podamos estar juntos antes de la Copa del Mundo, mejor”’, dijo el entrenador de la selección, el francés Herve Renard. “Es una oportunidad valiosa para prepararnos tanto como nos sea posible”.

La ilusión del anfitrión

Qatar, anfitrión de la Copa del Mundo, está en una posición mucho mejor. La Liga de Estrellas de Qatar también ha terminado esta semana aunque la mayoría de los seleccionados entrenan desde junio. La selección qatarí obtuvo la clasificación automática en su calidad de local y participará por primera vez en la Copa del Mundo. Disputará su encuentro inicial de la competición contra Ecuador el 20 de noviembre, y después contra Senegal y Holanda en el mismo grupo.

El jueves, el equipo derrotó 2-1 a Nicaragua como parte de su preparación en España. Los qataríes disputarán un amistoso con Guatemala el 23 de octubre. “Tenemos confianza en que jugaremos a nuestro mejor nivel durante la Copa del Mundo’', dijo el entrenador de Qatar, el español Félix Sánchez, que conquistó la Copa Asiática en 2019 y enfrentó a la Argentina en la Copa América 2019, a la que acudió como invitado. “Continuaremos trabajando en la fase final de preparación, donde daremos los últimos toques antes de la Copa del Mundo, la cual todo mundo espera con ansiedad”, agregó.

Qatar ha jugado 17 partidos de preparación este año contra otras selecciones y clubes. Sus resultados han sido mixtos: ganó en agosto 2-1 a Ghana, que participará en el máximo torneo, tras caer 2-0 ante Canadá el mes pasado. “Intentaremos mejorar los aspectos que en nuestro análisis no funcionan tan bien como quisiéramos o que creemos podemos mejorar mientras tenemos tiempo”, dijo Sánchez. “Hemos jugado contra equipos importantes que participarán o han participado en la Copa del Mundo, y sabemos que cuando jugamos a nuestro mejor nivel podemos competir”.

