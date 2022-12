Mundial Qatar 2022: el DT de Croacia evaluó a Brasil y una de sus figuras se refirió a los festejos de gol ensayados por su rival

escuchar

Luego de la sufrida clasificación ante Japón con una victoria por penales tras el 1-1 en los 120 minutos de juego, el seleccionado de Croacia ya se enfoca en Brasil, su rival de cuartos de final en el Mundial Qatar 2022 el viernes desde las 12 (hora argentina), y eso genera todo tipo de sensaciones en el plantel. Desde el análisis del juego y lo que puede significar ese choque, hasta la confesión de cómo caen las particulares celebraciones de los goles de los futbolistas de la Canarinha, con bailes que incluyeron hasta al mismísimo Tite.

El entrenador croata, Zlatko Dalic, ya era el conductor de ese equipo en Rusia 2018, cuando sus dirigidos remontaron tres veces desventajas en etapas eliminatorias para llegar a la final que perdieron ante Francia. Con esos antecedentes, nada podría asustarlo. “Brasil tiene confianza en sí mismo, un ambiente espléndido en el equipo, que es visible, así como jugadores de primer nivel... Pero no nos rendiremos. Creo que no tenemos nada que temer”, señaló.

Zlatko Dalic piensa en Brasil, el rival "aterrador" que lo espera a Croacia este viernes en Doha, por los cuartos de final de Qatar 2022.

No obstante, cuando avanzó en su descripción de lo que visualiza en el horizonte fue crudo y algo contradictorio. “Vamos a enfrentar a la selección más potente y la mejor del Mundial. Lo que he visto hasta ahora, cuando echas un vistazo a sus jugadores, su calidad, las habilidades y su valor, es realmente aterrador”, confesó Dalic, de 56 años. El bosnio no era de los que se asustaban en el campo de juego en sus tiempos de volante central en clubes de Yugoslavia y Croacia.

En ese contexto, sus futbolistas trabajan pensando en el partido más importante de sus vidas que tienen por delante de cara al sueño de levantar su primera Copa del Mundo. Para el defensor Dejan Lovren y el mediocampista Mateo Kovacic, los espera un seleccionado “que puede formar dos equipos titulares con su plantel”. Y trabajan pensando en cómo superar esa vara tan alta.

Dejan Lovren (6) controla a Alphonso Davies durante el partido entre Croacia y Canadá, por la etapa de grupos de Qatar 2022. Darko Vojinovic - AP

“Brasil era el favorito antes del torneo, tienen dos equipos que pueden jugar a este nivel. Cualquiera de sus suplentes puede entrar y tener un impacto instantáneo, respetamos a todos y así es como trabajamos para el partido”, dijo Lovren. Y agregó: “¿Cómo podemos detenerlos? Es simple, nuestro objetivo es tratar de detener a todo el equipo y no sólo a Neymar o algunos de sus jugadores claves. Será una pelea muy difícil”.

Su compañero Kovacic subrayó la condición atlética de los croatas. “Demostramos que estamos en gran forma física. El equipo japonés fue muy disciplinado y por eso resultó difícil derribarlo, pero mostramos muy buena forma y creo que podemos jugar aún mejor esta vez”, alertó.

Respecto a las celebraciones de Brasil cuando convierten goles, que algunos han sostenido que son una falta de respeto a sus oponentes e incluyeron al DT Tite en la goleada a Corea del Sur, Lovren ofreció su punto de vista: “Honestamente, todos pueden celebrar como quieran, no tengo problemas con eso. Hay límites para todo... pero los brasileños nacieron cantando y bailando”.

Baila hasta Tité con el showtime de Brasil en Qatar.



El Hexa es una realidad.pic.twitter.com/dXzXC5sk2f — Pibe de Fiorito (@pibedefiorito) December 5, 2022

En esta oportunidad, se especula, el seleccionado brasileño podría contar con el equipo ideal del entrenador para afrontar el duelo de cuartos de final, y eso incluye a Alex Sandro, el lateral que se había perdido el encuentro con los surcoreanos por una lesión y no había estado disponible frente a Camerún, cuando la Canarinha utilizó un equipo con mayoría de suplentes.

En el cruce entre brasileños y croatas, además estarán frente a frente el joven Vinicius Junior y el experimentado Luka Modric, compañeros en Real Madrid. El delantero, de 22 años, reconoció que será especial tenerlo del otro lado: “Siempre me enseñó bastante, aún me sigue enseñando en el día a día. Hace de todo para que yo siga evolucionando. Lo tomo como un espejo, un tipo de 37 años jugando en el nivel de él es algo raro. Siempre me está dando la fuerza que necesito, así como las reprimendas que también necesito. Cuando lo necesité, fue como un padre para mí. Siempre me da el cariño que preciso y la responsabilidad, también”.

