Mundial Qatar 2022: el torneo sin barras y la única advertencia que recibieron los hinchas argentinos

DOHA (Enviado especial).- Todos saben que no tienen mucho margen para hacer cosas que estén fuera de lugar. Llegaron conociendo las estrictas medidas de Qatar y nadie quiere problemas. En el compromiso que Aníbal Fernández y el gobierno argentino tomaron de tener “un Mundial libre de barras”, por ahora, esa premisa se cumple . Fundamentalmente, gracias a la dureza para obtener los permisos exigidos por el estado qatarí.

“Ni lo intenté”, dice un hincha que extraña la cerveza, pero que sabe de la prohibición del consumo de alcohol. Si bien hay algunos puntos cerrados de la ciudad, como el Fan Fest, en el que se puede comprar, en ese caso lo prohibitivo es el precio. Una lata cuesta 50 riales (unos 15 dólares), que se hacen difíciles de afrontar para gente que llegó con presupuestos muy acotados.

Las pequeñas cosas pueden ser un gran problema en este país. Hasta ahora, el único incidente registrado, fue el de los hinchas que cantaron en un canal de televisión una canción racista y agraviante contra Kylian Mbappe . “Eso fue escandaloso y es inaceptable”, le transmitieron desde la IPCC (International Police Cooperation Center) a las autoridades argentinas.

Aníbal Fernández firmó un acuerdo de cooperación con el embajador de Qatar, Battal Meajeb Al Dosari, y le entregó una lista con 7300 argentinos que tienen derecho de admisión para ingresar a los estadios locales

Aunque algunas versiones indicaban que podría deportarse a los hinchas, eso no ocurrió. Todo quedó en una advertencia. El pedido más insistente de las autoridades de Qatar para con los policías de todo el mundo que trabajan en conjunto en el IPCC, fue por las banderas de la comunidad LGTBIQ+. No quieren verla. Ni en el Fan Fest, ni en las calles, y mucho menos en los estadios, donde podrían llegar a verse por televisión.

Ignacio Candia, el director nacional de Seguridad en Eventos Deportivos, es el representante argentino en ese ente. Las autoridades locales, en caso de cualquier hecho policial registrado con una persona con pasaporte argentino, es derivado a él y a Guillermo Nicolás, el embajador argentino en Doha.

Hasta ahora, el equipo argentino de seguridad patrulla la ciudad y se contacta con los hinchas argentinos para preguntarles cómo se encuentra y advertirles que guarden respeto por las normas culturales del país que están visitando. Ayer, por ejemplo, estuvieron instalados en el Fan Fest, donde hicieron contacto con varios argentinos.

Cuatro barras conocidos con acceso denegado: Rafael Di Zeo, Pablo Bebote Álvarez, Mauro Martín y Caverna Godoy

Fueron muchísimas las premisas que se habían indicado que estaban terminantemente prohibidas aquí. Como las demostraciones de afecto público, por ejemplo. Pero lo organizadores tuvieron que aceptar que, en esos casos de faltas que no son tan graves para ellos, tendrán que “mirar hacia otro lado” durante la Copa del Mundo. No alcanzarían las cárceles para encerrar a gente de culturas tan distintas que se reúnen de a decenas de miles en un Fan Fest o en un estadio.

Respecto de la presencia de barras argentinos en Qatar, técnicamente se puede decir que no los hay. Aunque es cierto que ingresaron algunos que las autoridades argentinas entienden que pueden ser considerados “de segunda o tercera línea”. Se los observa. Sin embargo, es toda gente sin antecedentes policiales o judiciales en nuestro país. Son hinchas. Fanáticos, sí. Pero no entran en la “categoría de barras” . Por lo tanto, no había razones para impedir que se trasladen. Y hasta el momento, no registraron incidentes aquí.

Aunque quieren que todo sea ordenado, la policía pasó algunas zozobras en el Fan Fest de este sábado Srdjan Nedeljkovic - AP

Tampoco existía ninguna razón legal para incluirlos en la lista que el Ministerio de seguridad confeccionó junto con los gobiernos provinciales y el gobierno porteño. Esa nómina incluyó a 7300 personas y fue extendida a la justicia local para que, en caso de solicitarlo, la visa fuera denegada.

La visa que puede ser un dolor de cabeza

Las estrictas medidas del visado local, la Hayya Card, se gestiona a través del Ministerio de Interior y el Ministerio de Justicia local, que tiene contactos con el gobierno argentino. Fue una pesadilla para muchos periodistas la combinación de esos datos con los de la credencial. En la migración de datos de la FIFA al Comité Organizador, en las planillas digitales, algunos números “saltaron” por un tabulado incorrecto o por un error de los empleados a la hora de trasladarlo. Por ejemplo, en algunos casos, donde debía figurar el número de pasaporte, incorporaron el número de teléfono. O donde tenía que estar la fecha de nacimiento, pusieron la del vencimiento del pasaporte.

La policía custodia la llegada del equipo alemán en Al Shamal, al norte de Doha INA FASSBENDER - AFP

El exárbitro mundialista Javier Castrilli, que se encuentra aquí en funciones periodísticas, fue uno de los que sufrió por este tipo de “detalles”. Un espacio de más en la parte inicial de la planilla, desplazó su número de pasaporte y borró el último dígito. Se puede agregar. ¿Fácil de resolver? No tanto. Eso obliga al Comité Organizador a repetir la averiguación de antecedentes. Un trámite que, si bien se está trabajando con equipos especializados y de emergencia, puede durar cuatro o cinco horas. Y la situación puede empeorar si ocurre un viernes, el día del rezo en este país, por el que la mayoría de los empleados del Ministerio del Interior no trabaja. Aunque todos obtienen su credencial al final, el trámite puede ser muy tedioso .

Los peores casos son aquellos en los que los nombres o apellidos son idénticos o similares a los de algún terrorista buscado. Entonces las pesquisas llegan a incluir reuniones especiales, con preguntas de todo tipo, para saber si pueden estar ante un familiar de una persona buscada. Se sabía que Qatar iba a ofrecer una Copa del Mundo muy diferente a otras. El entendimiento ante algunas diferencias culturales puede ser mucho más complejo, pero por sobre todas las cosas, el Comité Organizador está enfocado en tener un “Mundial en paz”.