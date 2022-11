Mundial Qatar 2022, en vivo: últimas noticias de la selección argentina y los partidos de hoy, minuto a minuto

escuchar

03.02 El presagio de un jugador de Holanda sobre el futuro de la “Naranja Mecánica” en Qatar

El capital del seleccionado holandés, Virgil van Dijk, asegura que su equipo mejorará en los próximos encuentros que dispute por al Copa del Mundo. Las declaraciones del central del Liverpool se producen luego de que el conjunto de Louis van Gaal empatase contra Ecuador, precisó Al Jaazera.

“ Sabemos que, con la pelota en nuestros píes, podemos hacerlo mejor. Es el comienzo del torneo. Vamos a mejorar. Ahora es tiempo de recuperarse. Tenemos todo en nuestras propias manos. Estamos listos para seguir en Qatar y mostrar nuestro gran desempeño en el campo de juego”, sostuvo.

Virgil Van Dijk es el capitán y emblema de Países Bajos Agencia AFP

02.47 | Australia y Túnez se enfrentan en busca de su primera victoria

El conjunto de Graham Arnold enfrentará desde las 7 aTúnez, en busca de los tres puntos y luego de recibir una apabullante derrota de manos de una Francia campeona del mundo. De la misma manera lo ve el seleccionado tunecino, que no pudo con Dinamarca tras un empate a cero.

Australia y Túnez se enfrentan en la fecha 2 por el Grupo D Instagram: @socceroos

01.00 | Las palabras de Harry Kane tras el empate entre Inglaterra y Estados Unidos

El capitán de los “Three Lions” ofreció testimonio a medios locales y extranjeros desde Qatar y se pronunció respecto del resultado obtenido ante el seleccionado estadounidense. “Fue un contraste total a lo que pasó con Irán. Sabemos que podemos jugar mejor. Aun así, no desmerezco el empate”, analizó.

ARCHIVO - En esta foto del 11 de julio de 2021, Harry Kane, de la selección de Inglaterra, aplaude durante la final de la Eurocopa ante Italia en Wembley (Carl Recine/Pool Photo via AP, archivo)

00.30 | España celebró el cumpleaños de Pedri en pleno torneo mundialista

La cuenta oficial de Twitter del conjunto liderado por Luis Enrique compartió imágenes del agasajo que recibió el también jugador del FC Barcelona.

“¡EN UN CUMPLEAÑOS TIENE QUE HABER TARTA!. @Pedri celebra este día tan especial rodeado de sus compañeros en el cuartel general de la @SEFutbol. ¡Ah! No le preguntéis qué deseo ha pedido al soplar las velas, que si no, no se cumple”, reza el posteo publicado a horas de la tarde en la red social.

🎂 ¡¡EN UN CUMPLEAÑOS TIENE QUE HABER TARTA!!



👦🏻 @Pedri celebra este día tan especial rodeado de sus compañeros en el cuartel general de la @SEFutbol.



😜 ¡¡Ah!! No le preguntéis qué deseo ha pedido al soplar las velas, que si no, no se cumple.#VamosEspaña | #Catar2022 pic.twitter.com/tkxaiNYk1R — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) November 25, 2022

00.00 | La dura advertencia de Mario Kempes a los jugadores de la selección argentina

El campeón del mundo Mario Alberto Kempes reclamó un cambio en el juego del seleccionado argentino para enfrentar este sábado a México por la segunda fecha del Mundial Qatar 2022, caso contrario hará “las valijas para ir a casa” tras caer de forma sorpresiva con Arabia Saudita en el debut.

El cordobés admitió que el seleccionado de Lionel Scaloni “en general no estuvo a la altura” durante el primer compromiso del Grupo C porque “se confió”. ”Tiene que cambiar sí o sí porque, si no, mañana hace las valijas para ir a casa” , sentenció de manera contundente el “Matador” durante una entrevista con Télam.

Mario Kempes en el Museo de la FIFA, en Suiza, con la Copa Mundial. Instagram @mario.kempes82

Kempes no profundizó en si las variantes tendrían que ser “muchas o pocas” en cuanto a nombres y apuntó su análisis al funcionamiento: “Por lo visto en el primer partido, en general, el equipo no estuvo a la altura. Me sorprendió de acuerdo con lo que veníamos viendo de la selección”.

Tras la crítica, se mostró igual optimista con lo que pueda suceder en los próximos dos partidos de La Scaloneta: “ Claro que creo que puede clasificar; si no lo pensara, no estaría aquí en Qatar ; ya me hubiera ido a mi casa. Hay que concentrarse en lograr la victoria. El equipo tiene tiempo para recuperarse”.

“Argentina nunca baja los brazos, sobre eso pongo la firma. El futbolista siempre responde”, confió acerca de la respuesta de la “Albiceleste”, aunque luego matizó: “Claro que igualmente no se trata sólo de la responsabilidad de decir: ‘hoy quiero ganar’. ¿Y si la pelota no entra?”, se preguntó.

LA NACION