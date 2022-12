Mundial Qatar 2022: Florent Torchut, el periodista francés que idolatra a Lionel Messi, ama los asados y quiere que la Argentina salga campeón

escuchar

“Yo soy un agradecido de la vida, me encanta compartir mi historia para que la gente de acá pueda ver que la Argentina es un país muy lindo”. Florent Torchut es quien se expresa en estos términos. Lo hace con un perfecto castellano. A veces se entremezcla con su verdadero idioma, el francés, porque él es de allá, de Saint Maló, una ciudad portuaria en Bretaña, en el noroeste de Francia. Pero su historia es así: Torchut es periodista. Escribe en la revista France Football y en el diario L’Equipe. Entrevistó tres veces a Lionel Messi y además fue el encargado de llevarle el séptimo Balón de Oro a su casa en París.

Vivió aquí durante siete años y sus “argentinidades” lo acreditan. Por ejemplo, cuando se refiere a sus compatriotas les dice “los franchutes”. Pero el afecto por esta tierra era anterior a su estadía por estos lares. Su idolatría por Gabriel Batistuta, los libros sobre la belleza de esa Patagonia distante y hasta un mapa argentino que adornaba un rincón de su casa fueron algunos de los motivos por los que la Argentina se convirtió para Torchut en una obsesión, en algo más que una atracción para su vida. Su oficio, que comenzó de chico como habitante “malvino” en su ciudad natal, lo trajeron a este país que ya amaba. Aquí trabajó mucho y pudo tener un acercamiento a la familia Messi.

Por estos días, muy especiales para Argentina y Francia por la final que disputarán este domingo, Florent está en el país por cuestiones laborales. Viajó hasta aquí como enviado especial, a cubrir el Mundial Qatar 2022 para el diario suizo Le Temps, y vino a Buenos Aires, uno de sus grandes amores, junto al asado. Futbolero de ley, hincha de Olympique de Marsella que es “albiceleste, como los colores de argentina”, sorprende al revelar quién quiere que salga campeón del mundo. Además, analizó la final del domingo con los detalles de un experto.

Florent Torchut con las camisetas de Francia y de Argentina, por estos día en el país por cuestiones laborales relacionadas al Mundial de Qatar 2022 Gentileza Florent Torchut

–¿Cuánto tiempo hace que trabajás como periodista y cuánto hace que escribís para France Footbal y L’Equipe?

–Siempre me gustó el periodismo. Era el que manejaba el diario de mi colegio y empecé laburando en un diario de Saint Maló, que es una ciudad portuaria, en Bretaña, en el noroeste de Francia, que tiene mucho que ver con la Argentina porque a la gente de allí se le dice “malvinos” y “malvinas”, porque fueron los que primero descubrieron las Islas Malvinas, pero en su momento las dejaron porque no les interesaban y después vino toda la historia que se sabe. Allí trabajé dos años como profesional en 2006 y 2008. Me vine para México con una mochila y en 2009 llegué a la Argentina para hacer notas para France Footbal y en L’Equipe, y allí empecé a trabajar con ellos, hace ya 13 años que soy colaborador allí.

–¿Qué recordás de tus comienzos?

–En ese año, cuando llegué, tuve dos cosas que fueron importantes para mí: en Francia empezaron a comprar jugadores importantes como Licha López, Lucho González y Gabriel Heinze, y allí me pedían notas con las familias de ellos, con sus amigos, sus primeros entrenadores y me encantó. Y me fue bien. Además, ese año fue el primer Balón de Oro que ganó Messi y France Football es la revista que entrega ese premio, entonces me tocó ir a Rosario varias veces. Ahí conocí a Jorge Messi, que fue quien me dio fotos para mi libro El Rey Leo, que publiqué en Francia. Después lo ganó en 2010, 2011, 2012 y 2015, así que durante mi estadía acá ganó cinco balones, y yo tenía que ir a Rosario y se me agotaban las ideas de reportaje y pensaba ‘ese hijo de p... sigue ganando, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer?’, porque ya había respondido sobre todo.

–¿Cómo se fue dando tu relación con Lionel Messi y qué sentiste cuando lo entrevistaste y le entregaste el Balón de Oro?

–Cuando me volví a Europa quería seguir siendo corresponsal y seguí siéndolo en Barcelona, para tener conexión con Leo y también para poder hablar en castellano. Ahí se me dio la oportunidad de hacer la nota en su casa en Barcelona, en 2019, cuando ganó el sexto y el año pasado en París para el séptimo, en el que además le entregué el Balón de Oro. Fue la famosa entrevista que estábamos los dos ‘en patas’.

Entramos a su casa, que es muy linda en París, y cuando entramos vimos que tenía piso de mármol. Mi jefe se sacó las zapatillas; el fotógrafo y yo, también, lo seguimos y cuando le hice la entrevista en el salón que tenía una alfombra pensé en quedarme así para no ensuciar. Después vino Antonella y le dijo ‘pero leo, por qué les hiciste sacar los zapatos?’ y él le dijo ‘no, yo no dije nada, lo hicieron ellos solos’ y fue muy gracioso vivir esa parte de la intimidad con ella, que medio que lo retó a Messi por hacernos sacar los zapatos. Antonella es una divina, nos dio medialunas, croissant, jugo, café... la verdad es que los dos son unos crack fuera de la cancha.

Torchut entrevistando a Messi "en patas" en el living de su casa, el día en le que le entregó el séptimo Balón de oro Gentileza Florent Torchut

–¿Por qué crees que Messi no fue elegido en la última elección al Balón de Oro?

–Es muy polémico, pero hay que recordarle a los lectores que se cambiaron las reglas de la elección a los nominados al Balón de Oro. A la lista de jugadores la arman la redacción con Didier Drogba, que es nuestro embajador. Esa lista se confecciona toda una tarde en una reunión donde se debate y donde se ponen todos de acuerdo. Eso lo votan entre cuatro o cinco periodistas, el director y Drogba, que fue el único que quería que Messi esté en la lista. Después votan solamente 100 periodistas entre los 30 nominados que eligió la redacción. El cambio de regla es que, en el último Balón de Oro que ganó Benzema, se decidió que sea con el año de temporada futbolísticas, y antes era en años calendario. Pero, como te decía, desde 2022 se tomó en cuenta la temporada de los jugadores desde agosto de 2021, que fue cuando Messi llegó a PSG, hasta junio de 2022 y ahí los periodistas decidieron que Messi no tenía que estar porque no había rendido en PSG. Ellos decía que fue porque había quedado eliminado en la Champions League muy temprano y que no influyó tanto en el equipo... Entonces lo dejaron afuera. Yo no estoy de acuerdo con eso.

Torchut junto a Messi cuando el argentino arribó a PSG Gentileza Florent Torchut

–¿Qué te está pareciendo el Mundial del Messi?

–El Mundial actual de Messi es una barbaridad, es su mejor mundial lejos, porque hace de todo: marca, asiste, mete penales, da indicaciones a sus compañeros, como se ve en el video ese en el que le dice a Julián Álvarez que ocupe un espacio para él meterse en otro. También en el vestuario, ante la prensa. Para mí es un líder y siempre lo fue. Mucha gente dice que se está ‘maradonizando’ ahora, pero para mí siempre lo fue . No puede ser que haya sido el mejor del mundo durante 18 años, jugando en Barcelona, ganando Champions, estando en estos vestuarios sin ser un líder. A él no le gusta hablar mucho, pero me decían que en el vestuario de Barcelona cuando Leo hablaba, todos se callaban y siempre tuvo para decir cosas importantes. Además, quedó claro en la charla que hizo en la previa de la final de la Copa América. Ahora se siente mucho más cómodo porque es padre, es más grande, habla más, tiene más confianza, pero esto lo tuvo siempre.

La tapa de su libro El Rey Leo que escribió en Francia y que sesea que sea publicado en la Argentina Gentileza Florent Torchut

–¿Cómo se fue dando tu historia de amor por la Argentina?

–Yo nací en el año 1984 y mi primer Mundial que recuerdo es el del 94, con 10 años. Mi gran ídolo era Batistuta, también me gustaban Diego (Maradona) y Cani (Caniggia), pero me gustaba mucho el Bati y ahí lo empecé a seguir porque me encantaban sus festejos, verlo con la camiseta de Argentina, con el pelo largo. Me dejé crecer el pelo, ahora no me queda nada (risas), me encantaba, entonces así también empecé a seguir a la Argentina y empecé a pedir regalos a mis padres cada vez que se acercaba mi cumpleaños.

Les pedía casetes de documentales con goles de Batistuta, libros de la Patagonia, libros de viajes, también tenía un poster de un mapa de la Argentina. Cualquier cosa relacionado con la Argentina, y me empecé a enfermar, fue una obsesión, no se puede explicar, como dice la canción. Tenía una gran atracción con ese país, yo soy pasional, como la gente de ahí. Yo tenía un abuelo siciliano y los descendientes de esa parte de Italia somos pasionales, y cuando vine a la Argentina me identifiqué enseguida y dije, ‘este país es para mí'”.

Torchut junto a Batistuta, su gran ídolo Florent Torchut

–Mencioname cinco de las cosas que más te gusten de la Argentina

–Batistuta, Trezeguet, que es otro gran ídolo. Ambos lo son antes de que yo sea profesional. El asado. La gente de acá... El asado permite compartir momentos con la gente de acá. Y por último, la locura de Buenos Aires. Vivir acá estos siete años fueron los mejores de mi vida, de entrevistar a Bati, de escribir el libro de David Trezeguet cuando estuvo en River, de ir a ver recitales, me encanta el rock nacional, me encanta Soda Stereo aunque lamentablemente no lo pude ver en vivo y la banda que más me gusta ahora, que la vi como 15 veces es El mató a un policía motorizado.

David Trezeguet es otro de sus ídolos de quien también escreibió un libro llamado Cielo Azul Florent Torchut

–¿Qué opinión tenés y qué análisis hacés sobre el partido del domingo?

–Va a ser el partido de mejor nivel de este Mundial, con los dos mejores equipos y estuvo bueno que no hayan jugado antes. Será un partido de altísimo nivel, con 22 cracks adentro de la cancha y va a ser muy difícil y duro para los dos. No sé cómo va a terminar, pero se va a decidir en detalles. Argentina tiene un plus con Messi, pero Francia tiene a Mbappé. Me encantaría que haya muchos goles., pero creo que va a ser muy justito. Va a ser un partido muy parejo. Si tengo que definir a cada equipo con palabras, Argentina sería ánimo, ganas y mentalidad. Y Francia es el pragmatismo frío, eso es Deschamps, una jugada de gol y te mata. Son dos estilos opuestos, pero la garra Argentina y Leo son los factores X que le pueden hacer ganar el partido a la Argentina.

–¿Quién querés que salga campeón?

– Quiero que salga campeón Argentina . Messi se merece un Mundial, yo quiero ver acá a la gente festejando, quiero verla en el Obelisco. Además, Francia fue campeón hace cuatro años, quizás si no hubiera pasado, tendría más dudas, pero Mbappé ya la ganó, Giroud ya la ganó y varios jugadores que están en el equipo de Francia en este Mundial. Quiero que la gente de acá se lleve esa alegría porque tiene problemas con la economía y con la pobreza. Ver a la gente feliz estos días fue muy lindo y quiero que siga esa alegría, que veamos a los jugadores campeones volver de Qatar con la copa y que le den alegría al pueblo argentino que tanto se lo merece.