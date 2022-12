Francia vs. Inglaterra: Olivier Giroud, el 9 que se quedó fuera del mercado, sacó a Harry Kane, el centrodelantero de los 95 millones de dólares

escuchar

DOHA (enviado especial).– Tiene 29 años, mide 1,88m y es una joya del mercado por la que los principales clubes se pelean desde hace dos años. Pero Tottenham tiene blindado a Harry Kane. Su cotización de 95 millones de dólares irá en aumento después de un arranque formidable en la Premier League, con 12 goles en 15 partidos.

Tiene 36 años, mide 1,92m y su veteranía lo sacó del mercado por su nulo poder de reventa. Milan, de todos modos, confió en él porque la experiencia todavía marca diferencias. Su cotización de 4,2 millones de dólares dice todo de la condición actual de Olivier Giroud, y sus 5 tantos en 13 partidos en el Calcio parecen una cifra razonable para un jugador de su categoría y su edad.

Los 9 de área pueden ser muy valiosos en partidos cerrados. Kane llegó a este Mundial como el centrodelantero perfecto, un hombre que podía liderar a Inglaterra hacia el título de campeón. Giroud está jugando porque se lesionó Karim Benzema; debería estar en el banco de suplentes .

Kane tuvo dos penales: acertó el primero y erró el segundo. Lo tiró a la tribuna, bastante por encima del travesaño. Giroud tuvo una sola ocasión en todo el partido y la convirtió. En el punto de penal y con John Stones, zaguero del City, pegado a su espalda. Metió la cabeza y, con eso, a Francia en las semifinales. Un cogoteo. Nada más.

No es la luna en el cielo qatarí: es la pelota de Harry Kane, que vuela a la tribuna en el segundo penal de Inglaterra, el que podía evitar la derrota contra Francia. Frank Augstein - AP

Hay cosas que el dinero no puede comprar, dicen. Esta maquinaria perfecta que es Francia, que tiene potencia, velocidad y precisión, se quedó sin su centrodelantero. No se preocupaba. Porque al fin de cuentas, en los dos títulos mundiales que ganó, no tuvo suerte con los 9. En Francia 1998, Christophe Dugarry y Stephane Guivarc’h casi no patearon al arco. David Trezeguet era muy joven como para sumar minutos. En Rusia 2018, Olivier Giroud fue titular en seis de los siete encuentros y no hizo ni un gol. Nada.

Didier Deschamps seguramente se abrazó a esos datos para no preocuparse demasiado cuando Benzema se quedó al margen del torneo por una lesión a último momento. Tampoco se desmoronó cuando Christopher Nkunku, el 9 de Leipzig y futuro del seleccionado galo, también quedó fuera, víctima de una lesión en los ligamentos de la rodilla izquierda.

Allí todavía estaba Giroud. El DT lo quería para pivotear, para cerrar a los zagueros rivales. Suficiente juego le quedaba todavía por fuera, con Ousmane Dembelé, Antoine Griezmann y Kylian Mbappé. Poder de gol de sobra.

Mbappé cumple: lleva 5 tantos en cinco partidos el atacante de PSG. Pero Giroud no se queda muy atrás: ya tiene 4. Entre los dos, marcaron 9 de los 11 de Francia. Y eso que dieron ventaja al jugar con suplentes con Túnez (derrota por 1 a 0).

Kane, atacante de Tottenham, vale 95 millones de dólares, pero desaprovechó el penal que le permitía a Inglaterra llegar al tiempo suplementario. Aníbal Greco - LA NACIÓN

El ya de por sí temible andar del campeón mundial, decidido a agregar el prefijo “bi” a su condición, encontró el más inesperado recurso de artillería con un hombre en el final de su carrera, casi olvidado y que fue descuidado por los equipos de la Premier League, en la que desarrolló toda su carrera. Después de diez temporadas como la principal referencia en el centro del área de Arsenal, primero, y de Chelsea... tuvo que irse a Italia.

El duelo en los cuartos de final contra Inglaterra se le presentó como una divina venganza. Cuántas historias del deporte se escriben desde la revancha... Sin enojos ni exposiciones elocuentes, pero Giroud jugaba contra la selección de la Premier League: 25 de los 26 jugadores de Inglaterra se desempeñan en esa liga. Y el hombre que llevaba su mismo número de camiseta, pero vestido de blanco, es considerado el mejor en la Premier, el torneo nacional más poderoso del mundo en cuanto a economía.

Giroud inicia la corrida de festejo ante Raphaël Varane y Kylian Mbappé; su cabezazo decisivo se desvió en Harry Maguire. Catherine Ivill - Getty Images Europe

Después de un arranque arrollador con el gol de Aurélien Tchouaméni, Francia no fue el equipo abrumador que se conoció en este Mundial. Inglaterra lo maniató. Le empató el partido y hasta llegó a dominar la posesión del balón. El gran candidato, por primera vez, parecía incómodo y sin soluciones para cruzar los cuartos de final.

Pero en un partido tan parejo, los 9 pueden marcar la diferencia. Giroud no falló. Kane, sí. Y la veteranía del hombre que ni siquiera debía estar en la cancha sostiene a Francia en el Mundial. Un torneo que lo tiene como el principal favorito.