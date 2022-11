Mundial Qatar 2022. Hay 137 jugadores que no representarán a sus países de nacimiento: qué argentinos que jugarán en otros equipos y cuáles selecciones no apelan a “extranjeros”

escuchar

Pasada la fecha límite del lunes, ya están oficializadas las listas de convocados a las 32 selecciones que participarán en el Mundial Qatar 2022, sujetas a posibles cambios por lesiones, permitidos hasta 24 horas antes de los respectivos debuts. Un dato que surge del armado de los planteles es impactante: nada menos que 137 jugadores representarán a países en los que no nacieron, un cantidad que supera largamente la de los 82 que formaron parte de Rusia 2018, más allá de que habrá tres futbolistas más por equipo esta vez. Y entre esos 137, hay tres argentinos nativos que no jugarán en el seleccionado al que dirige Lionel Scaloni.

La Copa del Mundo será disputada por 832 deportistas, de los cuales esos 137 equivalen a 16,4%. Uno cada seis. En Rusia, la proporción fue de 82 sobre 736, es decir, 11,1%. Dicho de otra manera, uno cada nueve.

Ahora, de los 32 equipos, 28 contarán con al menos un futbolista nacido fuera del país al que cada uno representa. Marruecos es el que más recurrió a esa situación, con 14 “extranjeros” entre sus 26 integrantes, un 53%. Entre ellos están Achraf Hakimi (nacido en España), Hakim Ziyech (Países Bajos) y el arquero Yassine Bounou (Canadá). Esa proporción es de todos modos muy inferior a la que había presentado en la anterior Copa del Mundo, cuando 17 de los 23 convocados, 73%, habían nacido fuera del país. El “podio” es completado por otros dos planteles africanos: con 12 figuran Túnez y Senegal, que cuentan con gran presencia de futbolistas nacidos en Francia, el país que más jugadores “aporta” a otras selecciones: 37 de aquellos 137 (27%).

Achraf Hakimi, compañero de Lionel Messi en Paris Saint-Germain, es uno de los 14 futbolistas del plantel de Marruecos que no nacieron en el país africano. Mosa'ab Elshamy - AP

La lista incluye también a tres futbolistas que nacieron en la Argentina y no se vestirán de albicelestes en Qatar. El más experimentado es Fernando Muslera, porteño radicado desde su infancia en Uruguay, que a los 36 años afrontará su cuarto mundial en la Celeste; de todas formas, su puesto en el arco está disputado por la aparición de Sergio Rochet. Los otros dos harán sus debuts absolutos por la Copa del Mundo. Uno es Hernán Galíndez, rosarino con pasado en Rosario Central y Quilmes que se convirtió en ídolo de Universidad Católica, de Quito, y defenderá el arco de Ecuador. El otro es el conocido Rogelio Funes Mori, delantero surgido en River que pasó a Monterrey en 2015 y a partir de 2021 compone la selección de México.

El caso de Funes Mori llama la atención también porque el atacante jugó por la Argentina (Superclásico de las Américas, en 2012). No sólo él está en esa situación: hay otros cuatro futbolistas. El más resonante es Iñaki Williams, que actuó por España y estuvo a punto de integrar el plantel de la Furia para la Eurocopa Francia 2016, pero jugará este Mundial con la camiseta de Ghana. Su compañero Denis Odoi trazó un camino similar: nacido en Bélgica y frustrado por la falta de oportunidades para representar en su país de origen, hoy es parte de las Estrellas Negras. También figuran Jason Cummings, que pasó de Escocia a Australia, y Saman Ghoddos, que protagonizará como iraní su segundo mundial, después de jugar dos partidos por Suecia.

La lista de jugadores “extranjeros” en Qatar 2022

137 jugadores que no representarán a su país de nacimiento en el Mundial pic.twitter.com/Jek6y6v1vj — Jaime F. Macias (@Jaimefmacias) November 15, 2022

¿Cuáles son las federaciones nacionales que no han apelado a “extranjeros” para conformar sus planteles? Dos de ellas son de primer nivel y tradicionalmente no recurren a ellos: la Argentina y Brasil. Otra es de segundo orden: Corea del Sur. Y la restante está en el último escalón y se diferencia de lo que sí hace masivamente su vecino y organizador, Qatar. Es rival de Lionel Messi y compañía en el grupo C, el único en el que habrá dos conjuntos 100% autóctonos: Arabia Saudita.

