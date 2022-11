Mundial Qatar 2022. Lionel Scaloni ensaya variantes para la selección argentina: el reemplazante de Lo Celso y ¿defensa de tres?

escuchar

ABU DHABI.– Con las incorporaciones de Emiliano Martínez, Alexis Mac Allister y Lisandro Martínez por la madrugada, Lionel Scaloni ya tiene todo el plantel a disposición para los preparativos para al Mundial de Qatar, a una semana del debut, que será contra Arabia Saudita, el martes 22. Luego del entrenamiento realizado el lunes a puertas abiertas en el estadio Al Nahyad, de esta ciudad, en el que los tres futbolistas de la Premier League no pudieron participar por los compromisos que tenían con sus clubes el domingo, el seleccionador comandó este martes una sesión sin acceso al público, con variantes tanto para el amistoso de este miércoles con Emiratos Árabes Unidos como para la etapa de grupos por la Copa del Mundo.

En una conferencia de prensa, Scaloni dejó en claro que no está dispuesto a tomar riesgos con algunos jugadores que no practicaron con el resto del plantel el lunes. “Nicolás Tagliafico se entrenó aparte porque jugó el otro día y venía cansado por el viaje. Preferimos que no se entrenara, pero no tiene ningún problema; en principio estará disponible. Marcos Acuña se perdió los últimos partidos de su equipo [Sevilla]. Viene arrastrando un problema; creo que tuvo un golpe en un gemelo. Lo evaluaremos en el entrenamiento. Y Cuti Romero está bastante bien. En el entrenamiento de hoy haremos algo un poco más exigente pensando en mañana. Ahí sabremos si estarán disponibles. No arriesgaremos a ninguno, no queremos problemas a futuro”, sostuvo el director técnico.

El ensayo incluyó algunas variantes en el planteo táctico, como una línea de tres defensores centrales compuesta por Juan Foyth, Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez. En un esfuerzo por cuidar a Acuña y Tagliafico, sería Nahuel Molina Lucero el designado para ocupar el carril izquierdo, aunque también podría ser el propio Foyth el designado si se mantiene la defensa de cuatro, mientras que Gonzalo Montiel actuará por la derecha. También están aseguradas las presencias de Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Julián Álvarez (muy bien conceptuado por el cuerpo técnico) e incluso Lionel Messi, que no quiere esperar en el banco de suplentes.

Son dos las dudas en el equipo titular, y pueden implicar cambios de esquema, según la decisión final del DT. Además de la disyuntiva en el lateral izquierdo entre Molina y Foyth, también se disputan un puesto en el ataque Lautaro Martínez y Ángel Di María. En el caso de que el jugador de Inter sea el elegido, se espera que el esquema se asemeje al 4-3-1-2 que Scaloni usó durante la Copa América 2019, con Álvarez tomando el rol de Sergio Agüero, mientras que si entra el “Fideo” será algo más similar al esquema habitual del entrenador.

Scaloni habló sobre la lista

Durante la mañana del lunes, Scaloni habló por primera vez acerca del armado del plantel para encarar el Mundial, e hizo referencia a las decisiones que debió tomar, como la marginación de Ángel Correa: “La lista la conformamos pensando en lo mejor para el equipo, como siempre. Era lógico que en una selección como la argentina se queden afuera buenos jugadores. Más allá de los nombres, hemos conformado durante estos cuatro años un grupo, a todos les tenemos un aprecio enorme. Iba a ser duro sin importar quien quede afuera. Al tener la posibilidad de llevar 26 jugadores y las pequeñas molestias que tienen algunos jugadores optamos por la confección de esta manera. La idea la teníamos clara, y más sobre todo cómo fueron los últimos días. El momento de la decisión no es fácil, pero había que hacerla”, aseguró.

También hizo referencia a las variantes en el equipo a partir de otro de los grandes ausentes de la lista, Giovani Lo Celso, a partir de su desprendimiento muscular: “Cuando jugó Papu [Gómez] y Mac Allister [Alexis], jugaron bien los dos. Incluso Palacios [Exequiel]. Cuando le tocó a Enzo [Fernández] los minutos que le tocó o Leandro [Paredes] como interior izquierdo. Tenemos muchas opciones. Hoy, sólo pensamos en el partido con Emiratos. Y tenemos una idea de cómo jugaremos el partido ante Arabia. Y una idea es esa”.

La palabra de Scaloni en conferencia de prensa

Posibles formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nahuel Molina; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. Director técnico: Lionel Scaloni.

Emiratos Árabes Unidos: Khalid Eisa; Walid Abbas Murad, Khalifa Alhammadi, Mohammed Al-Attas y Ali Al-Dhanhani; Hareb Abdullah Suhail, Abdalla Ramadan, Abdulla Hamad y Ali Salmin; Ali Mabkhout y Caio Canedo. Director técnico: Rodolfo Arruabarrena.

Khalid Eisa; Walid Abbas Murad, Khalifa Alhammadi, Mohammed Al-Attas y Ali Al-Dhanhani; Hareb Abdullah Suhail, Abdalla Ramadan, Abdulla Hamad y Ali Salmin; Ali Mabkhout y Caio Canedo. Director técnico: Rodolfo Arruabarrena. Árbitro: Ibrahim Nour El-Din (Egipto).

Ibrahim Nour El-Din (Egipto). Estadio: Al Nahyad, de Abu Dhabi.

Al Nahyad, de Abu Dhabi. Hora: 12.30 (Argentina).

12.30 (Argentina). TV: TyC Sports.