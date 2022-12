Mundial Qatar 2022: los ocho arqueros de los cuartos de final, desde el marroquí “argentino” hasta el gigante que le quiere atajar un penal a Messi

escuchar

Quedan apenas ocho equipos en el Mundial de Qatar a medida que se van definiendo las selecciones que demuestran tener el temple para llegar lejos en el torneo más esperado del fútbol. A medida que avanzó el certamen, también surgieron historias, narrativas y curiosidades acerca de sus participantes, y en particular esta edición se caracterizó por las numerosas sorpresas. En particular, cada uno de los arqueros de los países que aún siguen en carrera contienen particularidades que, en varios casos, describen de gran manera su personalidad y los vuelven protagonistas. A continuación, un compilado de aspectos que ayudarán a conocer mejor a los guardametas que jugarán los cuartos de final de la Copa del Mundo a partir de este viernes.

Emiliano Martínez y su aliado invaluable

Pocas personas han sido más importantes para el arquero de la selección argentina que David Priestley. Según contó el propio “Dibu”, en 2018 estaba pasando por uno de los momentos más oscuros de su carrera cuando Arsenal lo mandó a préstamo a Getafe buscando continuidad, pero el pase estaba generando el efecto adverso: “El problema no es que no estoy jugando al fútbol. El problema es que dejé de mirar fútbol. El problema es que siento que estoy dejando de amarlo”, le expresaba a su mujer Mandinha en aquel momento.

Fue ahí cuando el club inglés le recomendó tratarse con el psicólogo de la institución, contra sus prejuicios, pero impulsado por el nacimiento de su primer hijo. “Soy deliberado en mis decisiones, como estoy seguro de que tú lo eres, así que sólo trabajaremos juntos si creo que puedo ayudarte”, fue la frase con la que lo recibió. Y resultó ser una experiencia transformativa, el motor que necesitaba para tomar el control de su carrera de nuevo. Los resultados son los conocidos: irrupción en los Gunners, traspaso a Aston Villa y consolidación, llegada a la selección y consagración en el Maracaná.

El nacimiento de su primer hijo fue troncal para que Emiliano Martínez empezara a visitar un psicólogo en un momento difícil de su carrera Instagram / @mandinha_martinez_

Durante el Mundial de Qatar, Martínez sufrió otro traspié para el que necesitó la asistencia de Priestley, ahora su psicólogo personal, cuando en su debut en la Copa del Mundo recibió dos goles de dos tiros al arco de Arabia Saudita que, aunque no tuvo responsabilidad en ellos, le costaron una derrota histórica a la Albiceleste. “Sufrí mucho estos días, no pude dormir, hablé mucho con mi psicólogo porque que me pateen dos veces y me metan dos goles es difícil de tragar”, confesó tras la caída. “Sé que tengo a 45 millones de argentinos atrás mío y les podría haber dado más”. Pero una vez más, su recuperación anímica quedó plasmada en sus invaluables intervenciones posteriores, en particular contra Australia, para mantener a la Argentina viva en la competencia. Ahora buscará seguir construyendo sobre esa confianza, sabiendo que está bien acompañado para ello.

Andries Noppert, el gigante que desafía a Messi

El guardameta de Heerenveen es una de las grandes historias de esta Copa del Mundo. Hasta este año era totalmente impensado que siquiera pueda llegar a representar a Países Bajos; antes de por fin conseguir continuidad en Go Ahead Eagles a partir de enero, no había jugado más de 50 partidos en toda su carrera, con 27 años. Un camino irregular, interrumpido por lesiones graves (se rompió los ligamentos de una rodilla) y hasta por no tener club, como le ocurrió hace dos años, momento en el que sus padres le aconsejaron que se buscara “un trabajo real”, de acuerdo con el periódico alemán Tagesspiegel. Barajó la posibilidad de hacer la carrera de policía, pero prefirió seguir custodiando el arco.

Su regreso al club que lo vio nacer en la actual temporada puso al coloso de 2,03m por fin en el radar de Louis van Gaal, que primero sorprendió al hacerlo debutar en septiembre, luego lo incluyó en su plantel para Qatar presuntamente como tercer arquero, y como remate le dio la titularidad durante toda la campaña mundialista, con sólidos rendimientos hasta el momento. Ahora, Noppert tiene más confianza que nunca, y no puede esperar a enfrentarse a Lionel Messi: “Puede fallar como pudimos ver al comienzo del torneo. Es igual a todos nosotros, es humano. Él es muy bueno, pero estoy seguro que puedo atajarle un penal”, confía.

Yassine Bounou, el héroe “argentino” de Marruecos

Al término de la resonante eliminación de España a manos de Marruecos, con dos atajadas de Yassine Bounou a Carlos Soler y Sergio Busquets, el arquero africano aprovechó la ocasión para reconocer a un referente en la materia: “Saluden de mi parte también al Goyco. Obviamente lo conozco y sus atajadas en Italia 90 causaron sensación”.

Es que la Argentina está intrínsecamente ligada al héroe del primer país del mundo árabe en llegar a los cuartos de final de un Mundial; no hay prueba más cabal que su inconfundible acento argentino al comunicarse en español. Sus lazos los comenzó a forjar a partir de un fanatismo por River en general y Ariel Ortega en particular (su perro lleva el nombre de pila del “Burrito”), y se profundizaron cuando su padre le dio su bendición para dedicarse al fútbol al regalarle una camiseta de la selección argentina. Al poco tiempo consiguió pasar a Atlético de Madrid, y a pesar de no tener demasiada continuidad formó lazos muy estrechos con los dos argentinos que guiaron durante años los destinos de los Colchoneros, Diego Simeone y Germán Burgos, otro modelo a seguir en el arco y con pergaminos Millonarios. Su relación con el “Mono” en su tiempo en Madrid fue tal que, con alguna discusión de por medio, le terminó otorgando el permiso para ver la final de la Copa Libertadores 2018 en el estadio Santiago Bernabéu.

El arquero marroquí Yassine Bounou le ataja un penal a Sergio Busquets Francisco Seco - AP

Pero fue en Sevilla donde Bono, como hoy lo conocen todos en el mundo del fútbol, consiguió por fin la regularidad que exigía y, a base de grandes actuaciones (que fueron recompensadas con el título de la Europa League en 2020) se convirtió en uno de los mejores guardametas del Viejo Continente. También pudo reforzar sus vínculos con la Argentina al compartir equipo con jugadores como Gonzalo Montiel, Alejandro “Papu” Gómez, Marcos Acuña, Erik Lamela y Lucas Ocampos. Su foco, no obstante, está en continuar haciendo historia para el país en donde no nació él, pero sí sus padres, y le espera un choque de alto impacto contra Portugal para seguir escribiéndola.

La pasión impensada de Jordan Pickford

El arquero de la selección inglesa se sobrepuso a las críticas y cuestionamientos por su altura y envergadura, de parte de algunos sectores de la prensa e hinchas de su país, para ser el titular indiscutido durante todo el ciclo de Gareth Southgate al frente de los Three Lions. Pero cuando no defiende los tres palos de Inglaterra, el también guardameta de Everton pasa su tiempo libre ejerciendo otro deporte que le apasiona: el golf. “Me traje algunos palos (a Qatar), trato de jugar al golf todo lo que puedo”, aseguró en una entrevista con Sky Sports, donde también reveló que comparte una rivalidad en la actividad con su compañero en los Toffees Michael Keane.

"I'm not going home until I hit this little island!" 😤😅



Jordan Pickford loves a bit of golf! 🏌️‍♂️ pic.twitter.com/HPwn3WQ5rG — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 8, 2022

Su pasión lo llevó también a codearse con un destacado golfista profesional, el irlandés Shane Lowry, a principios de este año. Durante el freno de la actividad en Inglaterra a fines de enero, Pickford se reunió con su compañero de la selección Harry Maguire mientras sus clubes, Everton y Manchester United, realizaban actividades en Dubai, para jugar algunos hoyos con Lowry y su pareja de dobles Brian Moran en el Els Club del emirato árabe. No fue esa la primera vez que se probó como golfista: antes lo habían invitado mientras se disputaba el British Open de 2018, en la ciudad escocesa de Carnoustie, pero su golpe estuvo muy por debajo de los registros de los demás profesionales.

La desgarradora tragedia de Alisson Becker

El destacado arquero de Liverpool pasaba por un momento deportivo muy complicado con los Reds a comienzos de 2021, cuando un comienzo de temporada difícil lo alejó tanto de la punta de la Premier League que peligraba su lugar en la Champions League del año próximo. Pero aún le esperaba una noticia devastadora: a fines de febrero de ese año supo de la muerte de su padre, José Agostinho, un aficionado por la pesca submarina que fue encontrado ahogado tras haber desaparecido el día anterior. El club le permitió en aquel entonces ausentarse para asistir a su funeral en Brasil, donde estuvo acompañado por su hermano Muriel, también arquero, que se desempeñaba en Fluminense.

A pesar del golpe que implicó la tragedia, Alisson se reincorporó rápidamente junto a sus compañeros, y luego tendría un papel fundamental en la carrera por jugar la máxima competición europea. En el antepenúltimo partido de la temporada, los dirigidos por Jürgen Klopp no podían salir del empate contra el flojo West Brom hasta que fue el guardameta quien les dio el triunfo, nada menos que con un gol de cabeza tras un córner. Y después del triunfo no se pudo contener: “Estoy demasiado emocionado. Estos últimos meses, con todo lo que me pasó a mí y mi familia han sido demasiado, pero el fútbol es mi vida. Juego desde que tengo memoria, con mi padre”, contó entre lágrimas. “Desearía que estuviera acá para verlo, pero seguro lo vio y festejó con Dios a su lado”, concluyó, reflejando también su profunda devoción religiosa.

⏱ While we wait for the 21/22 #PL fixtures, just a reminder one month ago today this happened 🤯😍 pic.twitter.com/hMewYMB0cs — Liverpool FC (@LFC) June 16, 2021

Actualmente, la realidad del nacido en Rio Grande do Sul es mucho más amena. Pocos meses después del fallecimiento fue padre por primera vez, consiguió dos nuevos títulos con Liverpool y hoy defiende el arco de Brasil en su segundo Mundial, el cual inauguró luciendo un bigote como parte de una campaña por la salud del hombre. Pero Alisson aún tiene muy presente a quien lo introdujo en el fútbol en su infancia, como lo demuestra en sus festejos al señalar al cielo o cuando cambió su foto de perfil de Instagram a una imagen de los dos juntos fundiéndose en un abrazo. Cada partido que juega en Qatar, lo hace con su memoria presente.

Dominik Livakovic: el elogio de una leyenda y el récord de su predecesor

Pocos fuera de Croacia conocían el nombre de Dominik Livakovic antes del Mundial de Qatar, siendo esta la primera Copa del Mundo para un arquero que había jugado durante toda su carrera en clubes de la capital de su país, Zagreb. Sorprendentemente, uno de esos “pocos” era nada menos que Iker Casillas, que en 2019 elogió su rendimiento para Dinamo y lo calificó como “interesante”. Pero ahora, pocos lo olvidarán después de lograr contra Japón un hito que quedará grabado para la historia de la Copa del Mundo: se convirtió en apenas el tercer arquero en atajar tres penales en una tanda, luego de salvar los intentos de Takumi Minamino, Karou Mitoma y Maya Yoshida.

Los elogios de Iker Casillas a Dominik Livakovic en 2019 Captura Twitter

La particularidad también está en quién era el anterior dueño de esa marca: su antecesor en el puesto Danijel Subasic, que contuvo los tiros de los daneses Christian Eriksen, Lasse Schöne y Nicolai Jorgensen en la misma instancia en Rusia 2018 mientras él mismo lo miraba desde el círculo central: era en ese momento su suplente. Después de una actuación histórica para su selección, es muy probable que la próxima vez que juegue lo haga en una de las principales ligas de Europa.

La precocidad de Diogo Costa

Con 23 años cumplidos en septiembre, el guardameta portugués es lejos el más joven de los que jugarán los cuartos de final del Mundial, y protagonizó un ascenso meteórico a nivel de club y de selección. Otro jugador que fue elogiado en sus inicios por Casillas, que fue brevemente compañero suyo en Porto, hizo su debut como profesional con 20 años apenas cumplidos, y aunque en sus dos primeras temporadas fue recambio del argentino Agustín Marchesín, eso cambiaría a partir de 2021, cuando se afianzó como el titular indiscutido tomando la camiseta número 99 de su ídolo de la infancia, Vitor Baía.

Tras un debut complicado, Diogo Costa se repuso con un gran rendimiento contra Uruguay en el segundo partido de la fase de grupos del Mundial de Qatar MANAN VATSYAYANA - AFP

2022 sería su año de consagración. Además de conseguir su primer título de liga con Porto y ser elegido como el mejor arquero del torneo, firmó una gran fase de grupos de la Champions League (en la que tapó penales en tres partidos consecutivos) y hasta convenció a Fernando Santos de prescindir de Rui Patrício, su predilecto desde 2014, para transformarse en el arquero de Portugal a partir de la campaña exitosa en el repechaje mundialista. Su debut en Qatar no fue el mejor, recibiendo dos goles de parte de Ghana y casi protagonizando un error que le habría costado un tercero, pero con el paso de los partidos se volvió a asentar como un hábil parador y un nuevo eslabón de una larga cadena de grandes arqueros del país ibérico, del que se espera que proteja los tres palos de su nación por un largo tiempo.

Hugo Lloris, el hombre récord

El arquero de Tottenham no está contento con meramente ser el capitán y referente de Francia durante más de una década, además de haber obtenido el campeonato mundial en Rusia. En los cuartos de final también pasará a la historia de Les Bleus por otro motivo: se convertirá en el jugador con más presencias internacionales en la historia de su país, superando la marca de 142 encuentros que dejó Lilian Thuram al momento de su retiro en 2008.

Contra Inglaterra, Hugo Lloris superará a Lilian Thuram y se convertirá en el jugador con más partidos en la historia de la selección francesa

“Es algo importante y me siento muy honrado”, consideró el guardameta, mientras que su entrenador, Didier Deschamps, también fue muy elogioso con él: “Han demostrado un profesionalismo ejemplar para la selección nacional”. Curiosamente, Thuram y Lloris compartieron una convocatoria a principios de ese año, cuando sus actuaciones en Niza comenzaron a destacar, aunque nunca pudieron coincidir en la misma cancha, y el también ex Lyon no fue convocado a la Eurocopa donde se despidió el lateral.

