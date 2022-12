Mundial Qatar 2022: Marruecos encontró la unidad y la clasificación para octavos en una Copa del Mundo muy positiva para África

escuchar

Una sola vez Marruecos había superado antes la rueda de grupos de una Copa del Mundo. En aquella ocasión se impuso en una zona que tenía nada a menos que Polonia, Inglaterra y Portugal y quedó líder. Ocurrió en México 1986. Un logro de la selección africana, que en el Mundial Qatar 2022 consiguió algo similar: con un sólido 2-1 sobre Canadá, terminó primera en el grupo F.

A pesar de que la zona que también incluía a Bélgica y Croacia (tercera y segunda, respectivamente, en Rusia 2018) se veía pareja a priori bastante pareja, se creía que los europeas se impondrían a fuerza de jerarquía y experiencia mundialista. Pero los marroquíes desafiaron los pronósticos: montaron un rendimiento defensivo intachable contra los balcánicos para empatar sin goles y fueron implacables ante el equipo dirigido por Roberto Martínez –el español terminaría renunciando al final del grupo–: histórico 2-0 gracias a un ataque constante. Para cuando llegó el último duelo, contra Canadá, que ya no tenía chances de avanzar, la clasificación estaba al alcance de Marruecos.

Las lágrimas del capitán, Romain Saïss, después de que se confirmara el pase de Marruecos a los octavos de final de Qatar 2022. NATALIA KOLESNIKOVA - AFP

Un panorama muy distinto al previo al Mundial, en el que existía una tensa situación entre la cúpula dirigencial, el cuerpo técnico y los jugadores. El entrenador que logró la clasificación no es quien hoy se sienta en el banco, Walid Regragui, sino el histórico Vahid Halilhodzic, que apuntaba a dirigir por segunda vez en un mundial tras estar al borde de eliminar a Alemania –futuro campeón– al comando de Argelia en Brasil 2014. Pero el bosnio chocó constantemente con la estrella del equipo, Hakim Ziyech, a quien acusó de fingir lesiones para no formar parte de la selección. El extremo, furioso por los señalamientos y también por las tácticas de su director técnico, decidió retirarse del fútbol internacional en marzo de este año, y otro jugador destacado del plantel, el defensor lateral Noussair Mazraoui, lo acompañó en su exilio.

No contar con su futbolista más desequilibrante suponía una evidente desventaja autoinfligida para el seleccionado, y así lo consideró la federación marroquí, que resolvió despedir a Halilhodzic en agosto, a tres meses de la Copa del Mundo, y reemplazarlo por Regragui, que había obtenido la Champions League africana al mando de Wydad en la temporada anterior. El ex defensor lateral, que jugó 45 partidos con la camiseta de los Leones del Atlas, tomó una postura mucho más conciliadora en el trato con sus dirigidos, y logró convencer a Ziyech y Mazraoui de reincorporarse para la máxima cita del fútbol, y sumarse a otros talentos de las ligas europeas, como Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Sofiyan Amrabat (Fiorentina), Sofiane Boufal (Angers) e Youssef En-Nesyri (Sevilla). Se lo reconocieron al final del partido, cuando arrojaron al DT al aire en los festejos.

Los jugadores marroquíes lanzan por el aire a Walid Regragui, un director técnico más contemplativo con los jugadores que su antecesor, el despedido bosnio Vahid Halilhodzic. FADEL SENNA - AFP

La hazaña redondea el gran paso de los seleccionados africanos por la primera rueda de Qatar 2022. En Rusia, ninguno de los cinco superó la etapa de grupos; Senegal fue el que más cerca estuvo de lograrlo, al ser eliminado por haber acumulado más tarjetas amarillas que Japón). El panorama es opuesto en Medio Oriente: los Leones de Teranga tuvieron su revancha y volvieron a los playoffs tras 20 años, Marruecos hizo lo suyo y pueden sumarse Ghana y Camerún, que necesitan vencer a Uruguay y Brasil en la última fecha de sus zonas.

La fortuna del sorteo mundialista ahora no le sonríe ahora a Marruecos: el ganador del frenético grupo E se cruzará en los octavos de final con su vecino España, uno de los principales candidatos al título de campeón. Pero no es la primera vez que los africanos encaran un partido en Qatar lejos de ser los favoritos. Y no han mostrado tener ni el mínimo miedo de salir a atacar a las potencias. Con un plantel muy unido y aprovechando su talento al máximo, todo parece posible para Regragui y sus jugadores.