Mundial Qatar 2022: Países Bajos avanzó a los octavos de final sin pasar peligro, pero dejó dudas acerca de sus posibilidades de ser campeón

“Al Mundial, normalmente, lo ganan equipos inteligentes, cautos, que saben cuándo atacar y cuándo defender. Raramente gana uno que avasalla o está continuamente en campo contrario”. La frase fue pronunciada por Lionel Scaloni antes del último partido de la selección argentina previo al Mundial de Qatar, pero podría haberla dicho Louis van Gaal, el histórico entrenador que hoy guía a Países Bajos. Esa aseveración describe con precisión la forma que eligió el DT para afrontar los partidos de la selección naranja, que avanzó a los octavos de final con un 2-0 sobre Qatar y bastante tranquilidad, como puntera del grupo A, pero sin deslumbrar en su juego ni dominar a los rivales.

La realidad marca que en el recorrido en su zona los neerlandeses no dejaron las certezas acerca de sus credenciales como candidatos que sí mostraron Brasil y Francia, que aseguraron sus lugares en la próxima rueda con una fecha de anticipación. En su debut, fue Senegal el que tomó la iniciativa, y acumuló varias chances peligrosas, sin derribar la resistencia del gigante Andries Noppert, y los europeos fueron favorecidos por dos errores del arquero Édouard Mendy, para llevarse una victoria en los últimos minutos.

Louis van Gaal, el director técnico de Países Bajos, moldea un equipo que impresiona menos que lo que se esperaba en Qatar. Luca Bruno - AP

El inicio de su duelo con Ecuador fue muy prometedor: 1-0 con apenas cinco minutos transcurridos. Pero paulatinamente Países Bajos se diluyó, sufrió el empate y siempre estuvo más cerca de conceder otro gol que de buscar el triunfo (1-1). Y frente a Qatar, los dos tantos de la victoria llegaron fácilmente, pero el ganador se conformó con bajar la intensidad y rotar a los atacantes, sabiéndose clasificado como líder sin la necesidad de ensanchar su diferencia de goles.

Países Bajos era el favorito para ganar el grupo y cumplió la expectativa. No obstante, al contar con muchos talentos, como Virgil van Dijk, Denzel Dumfries, Frenkie de Jong, Memphis Depay y el explosivo Cody Gakpo, es entendible que se espere algo distinto de la Oranje para ganarse el rótulo de gran candidato, en particular luego de los rendimientos mixtos contra equipos que están lejos, en lo individual y lo colectivo, de las potencias.

No obstante, un repaso de cómo les fue a selecciones que se quedaron con los algunos de los últimos mundiales sugiere que la reservada disposición táctica de Van Gaal toma algo de sentido. Varios campeones tuvieron primeras ruedas de poco lucimiento y fueron creciendo con el correr de la competencia. En el grupo C de Rusia 2018, Francia no consiguió victorias por más de un gol: superó a Australia por 2-1, hizo lo propio con Perú por 1-0, y una vez asegurada su presencia en octavos sacó un empate sin goles con Dinamarca. Después mejoró. España la tuvo difícil en Sudáfrica 2010 tras perder en el debut contra Suiza; se recuperó ante Honduras con un 2-0 y alcanzó el primer puesto venciendo a Chile por 2-1. Terminó siendo un muy buen campeón, si bien más generoso que eficaz. Ambas selecciones se fueron encontrando a medida que fueron avanzando en el torneo hasta coronarse campeonas dejando muchas más certezas.

Algo similar fue haciendo el propio van Gaal a lo largo de esta etapa de grupos. Los periodistas neerlandeses coincidían en que el arquero iba a ser Remko Pasveer, veterano de Ajax que iba a hacer su debut mundialista con 39 años, hasta que en el día del estreno el ex DT de Ajax, Barcelona y Manchester United se decidió por Noppert, que jamás había jugado en la selección. Con el torneo ya empezado, optó por Jurrien Timber en la defensa, considerando que se adaptaba mejor tácticamente, por su habilidad con la pelota, en desmedro de Matthijs de Ligt, el titular habitual. Por una lesión previa, en los primeros partidos hizo entrar a Depay desde el banco de suplentes, y al no estar convencido con lo hecho por Vincent Janssen y Steven Bergwijn, en el último encuentro le devolvió la titularidad al delantero de Barcelona.

Memphis Depay debió esperar en el banco durante los primeros dos partidos mientras se recuperaba de una lesión; en el 2-0 contra Qatar volvió a la titularidad. Moises Castillo - AP

Por supuesto, aún queda mucho por corregir en el equipo. Gakpo está siendo la figura, marcando en cada partido de la rueda inicial, pero hasta el momento el único socio que Van Gaal le encontró es el volante Davy Klaassen, lo cual queda reflejado en su poca efectividad ante el arco: 3 de los 10 tiros neerlandeses contra Senegal fueron entre los tres palos, y apenas 4 de 13 contra un muy flojo Qatar. Aquel encuentro contra Ecuador, uno de los equipos que más lo pusieron contra las cuerdas, sirve como llamado de atención, dado que el equipo dirigido por Gustavo Alfaro generó peligro constantemente por ambos carriles, y a pesar de que la Oranje se adueñó de la pelota, tuvo solamente un remate después del gol tempranero de Gakpo.

Al final de cada encuentro en el Mundial, Van Gaal sustituyó a sus jugadores más peligrosos en ataque. Gakpo no completó los 90 minutos en ninguno de los tres, y tampoco Klaassen ni Depay. Hasta fue reemplazado De Jong frente a Qatar. Esas decisiones pueden responder a una intención de preservarlos para la etapa eliminatoria, pero esos cambios llegaron incluso en momentos en que Países Bajos necesitaba meterse de nuevo en los partidos. Llegado el caso, no tener a los intérpretes que pueden hacer la diferencia puede costarle caro. De esa “inteligencia” hablaba Scaloni en aquella conferencia.

Cody Gakpo y Depay son las armas ofensivas más peligrosas de Países Bajos. Moises Castillo - AP