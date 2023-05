Mundial Sub 20: con asado, empanadas y malambo, el festejo de los chicos luego de clasificarse con puntaje ideal a los octavos de final

escuchar

SAN JUAN (Enviado especial).- “Nada mejor que un buen asado para disfrutar la clasificación a los octavos de final. ¡Vamos que vamos!”, dice el mensaje del tuit oficial de la selección argentina con referencia a los chicos del seleccionado Sub 20. Invitados por el Gobernador de San Juan, Sergio Uñac, los jugadores disfrutaron de la celebración que tuvo a Alejo Véliz como uno de los principales protagonistas: sí, el centrodelantero hace goles y también se destaca bailando malambo.

El viernes, en San Juan se terminó la etapa de grupos del Mundial Sub 20 para la selección argentina, con el objetivo alcanzado de entrar en los octavos de final y obteniendo victorias en los tres partidos, tal como se esperaba en la previa. El viaje a lo largo de esos triunfos, no obstante, no fue de ninguna manera lineal. El equipo tuvo altibajos, aunque la goleada final ante Nueva Zelanda por 5-0 le permitió al entrenador Mascherano probar el recambio, sobre todo de cara a lo que viene.

Mascherano, con las empanadas antes de hornear en los festejos del plantel del Sub 20 @Argentina

Este domingo, desde las redes sociales de la selección se compartieron fotos del evento, con Luka Romero al mando del asador. También apareció Javier Mascherano con una bandeja de empanadas (todavía sin cocinar), pero en cada imagen se lo veía a los chicos disfrutando del momento.

Y hubo un instante de distensión en el cual Alejo Véliz, goleador de Rosario Central, mostró sus dotes bailando malambo. Según habían afirmado su madre y hermano en la previa del partido con Nueva Zelanda en declaraciones a TyC Sports, Véliz tiene un pasado como bailarín solista de malambo que hasta lo llevó a participar del Festival Nacional de Folklore en Cosquín. Sus compañeros acompañaron el ritmo con aplausos mientras el 9 tiraba pasos en el escenario.

Los chicos argentinos del Sub 20 en el asado de los festejos por la clasificación en el Mundial @Argentina

Mientras la selección espera rival, el futuro de Argentina se enfoca en que el partido por los cuartos de final se jugará el 31 de mayo, desde las 18, en el Estadio del Bicentenario de San Juan. Para ese encuentro, Mascherano ya tiene pensando fijar un equipo con quienes mejores se hayan desempeñado hasta el momento. Y allí, más allá de los habituales titulares, tendría ganado un lugar Federico Redondo, el volante central de Argentinos Juniors.

Un detalle particular término de la primera rueda de la Copa del Mundo es que la albiceleste ya ha utilizado a 20 de sus 21 jugadores convocados en estos choques iniciales; el único futbolista que no salió aún a la cancha es el arquero Lucas Lavagnino, hoy en River. Pero Mascherano tiene la base en su cabeza.

🇦🇷 EL BAILE DE ALEJO VÉLIZ, EL 9 DE LA SUB-20. pic.twitter.com/THTCST5CqA — dataref (@dataref_ar) May 28, 2023

Más allá de que todos quieren jugar, en cada rueda de prensa se nota una gran camaradería entre los integrantes del plantel Sub 20 y se apoyan entre ellos, le toque a quien le toque jugar, aunque se trate de chicos que juegan en los mismos puestos. Y eso se nota a la hora de los entrenamientos, la actitud que ponen durante los partidos y también... en los días de celebraciones.

LA NACION