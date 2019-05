Haland levanta el brazo izquierdo, después de uno de sus goles. Se cansó de repetir el movimiento.

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de mayo de 2019 • 17:30

Goles, convertir muchos goles, era el objetivo de Noruega para el último partido del Grupo C del Mundial Sub 20 de Polonia. Los tres puntos con los que se premia un triunfo y la mayor diferencia de tantos posibles, la tabla a la que se aferraban los nórdicos para aspirar a clasificarse, como uno de los cuatro mejores terceros, a los octavos de final. Las derrotas con Uruguay y Nueva Zelanda empujaban no solo a superar a Honduras, quemar las redes del rival se imponía como desafío para alimentar el sueño. Y el reto en Lublin terminó por convertirse en un juego histórico, sin equivalencias, y con una figura descollante: Noruega se impuso por 12 a 0 y logró la victorias más abultada de una Copa del Mundo Sub 20; Erling Braut Håland convirtió nueve de los 12 tantos: el futbolista que nació en Leeds, Inglaterra, abrió la cuenta a los siete minutos y selló la goleada en el minuto 90.

El gol y Erling Braut Haland resultan socios en las selecciones juveniles de Noruega. El corpulento atacante, de 1,81 metros, desanduvo todas las estaciones: desde la Sub 15 hasta el momento, aunque ya debutó en la Sub 21, anotó 30 veces en 46 partidos; llamativamente, en la Copa del Mundo todavía no había enseñado su potencia, la que determinó que en enero pasado Salzburgo desembolsara 5 millones de euros para incorporar a quien empezó su trayectoria en Byrne FK.

Con Honduras, el débil equipo centroamericano que en la presentación cayó 5-0 con Nueva Zelanda y a la que Uruguay superó por 2-0, terminó la sequía. En el primer tiempo, Håland llevaba convertido cuatro tantos, el tercer de penal, de los cinco que había festejado Noruega; selló su actuación con cinco conquistas en 40 minutos. Los nórdicos remataron 23 veces al arco que pretendió defender José García.

Haland fue demasiado para Honduras.

En el camino a Polonia, el atacante solo le convirtió a Italia (1-1), aunque Noruega se enseñó como una de las sorpresas, en particular, después de eliminar con un contundente 3-0 a Inglaterra, el campeón mundial defensor.

Pero Noruega tendrá que esperar los resultados de mañana para saber si será una de las selecciones que jugarán los octavos de final. Para que los nueves goles de Hålan tenga un mayor valor, la Argentina tendrá que superar a Corea del Sur y Panamá ganarle a Arabia Saudita.