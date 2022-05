Mundo Boca. Eduardo Villegas: “Nos robaron”, dijo el entrenador de Always Ready luego del escándalo por el penal sancionado en la Copa Libertadores

Todavía se generan ecos de la victoria de Boca ante Always Ready, en la altura de la Paz, por 1-0, por la Copa Libertadores. El equipo xeneize se impuso por un penal que no fue, que terminó convirtiendo Eduardo Salvio y que le permitió llegar al segundo puesto del Grupo E que también comparte con Corinthians y Deportivo Cali. Todo el conjunto boliviano reclamó por la falta (que no existió) del arquero Arnaldo Pipo Giménez, a los 32 minutos del primer tiempo y que sancionó el árbitro Kevin Ortega.

Eduardo Villegas, entrenador de Always Ready, está indignado, aunque arrancó explicando por qué se vio un juego tan flojo del local en los 3600 metros de la altura de La Paz. “Parece que hubiéramos entrenado para jugar mal, esa es mi expresión. No nos salía nada, pero tiene una explicación… Jugamos contra Cali (jueves) y Bolívar (domingo) con el mismo plantel y encima nos expulsaron un jugador. Pero el esfuerzo del domingo fue enorme y en la ciudad del alto tiene su efecto también, más allá de que somos locales”, explicó en declaraciones al programa “Platea baja”, por Radio del Plata.

Lo mejor de Always Ready vs. Boca

Y director técnico siguió: “Todos estábamos imprecisos pero el deseo de jugar estuvo. Y la imprecisión fue producto de la sobrecarga y el esfuerzo. No la pudimos evitar, fue el mismo plantel y estrategia que usamos para jugar con Cali. Se manejaron mejor con el balón Boca y ellos manejaron muy bien y eso ayuda a controlar el partido. Nosotros corríamos mal, atrás de los jugadores de Boca y es producto de esta imprecisión y la carga física del partido con Bolívar y que provoca que jugamos mal. En Buenos Aires intentamos jugar y con Corinthians tuvimos el control del balón. Nosotros no jugamos mal, tenemos buen pie y eso se vio en Buenos Aires (en la ida, que el equipo de Battaglia ganó 2-0). Dos hombres importantes no estuvieron en el último partido: (Rodrigo) Ramallo no estuvo y (Alejandro) Chumacero entró en el segundo tiempo recién porque estaba condicionado físicamente. Esas bajas han generado una diferencia”.

Pero el enojo del entrenador de Always Ready se centró en los fallos del árbitro peruano. Cuando Oscar Martínez, el conductor del programa, le preguntó ¿qué le pareció la actuación del árbitro?, Villegas fue duro: “Yo que soy hombre de fútbol no me gusta justificar o poner excusas, pero fue espantoso lo del arbitraje, horroroso, encima que después nos muestran imágenes que recibieron regalos de la gente de Boca…”

Eduardo Salvio anota el penal que le dio el triunfo a Boca frente a Always Ready Fotobaires

“En cuanto a la jugada puntual, nosotros vimos la imagen y en ningún momento es penal, nuestro arquero va a la pelota y llega primero a la pelota; Salvio llega tarde y actúa; el árbitro se lo comió o no se lo comió y ya lo tenía más o menos previsto… No te pueden parcializar tanto por una camiseta. O serán otras cosas más, como se comenta acá en Bolivia… Yo no hablé nada, pero habrá algo más…”

-¿Ustedes creen que el árbitro estaba comprado por Boca?

-Sí, de la manera que actuó, sí. No se puede actuar tan mal sin motivo. No se puede ser tan malo para cobrar de esa manera. No es acusación, es suposición de lo que ha sucedido, usted me pregunta si nos robaron y sí, digo que nos robaron. Puede ser que se haya parcializado tanto por un regalo de camiseta. Lo otro no lo puedo probar, pero dar un regalo. Está mal dar regalos, lo hubieran hecho después. El detalle fue el penal, aunque nosotros jugamos mal.

Como se ve, Boca ganó en la altura de La Paz y llevó tranquilidad de cara a su clasificación para los octavos de final de la Copa Libertadores, pero generó alteraciones en Always Ready.