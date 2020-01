Tevez analiza el futuro: todo depende de él Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

Entre las de mayor interés, a la pregunta de ¿quiénes serán los refuerzos del Boca 2020? hay otra pegadita al lado que, si bien no se emite en voz alta, que está presente en la mente de todos los hinchas, a cada hora: ¿Qué pasará con Carlos Tevez? El ídolo tiene contrato hasta el 30 de junio y una posibilidad de rescindir por sí solo que caduca el 15 de este mes. El hermetismo es enorme. La incertidumbre, todavía más.

Nadie elige hablar. Las voluntades de ambos lados estuvieron puestas sobre los micrófonos en el último mes, pero, hasta ahora, no sobre la mesa. Sólo fue Jorge Amor Ameal el que se refirió, en la presentación de Miguel Ángel Russo como nuevo entrenador, a los detalles de su vínculo. La charla, mediante los famosos mates que invitó Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo y cabeza del consejo de fútbol, por ahora no se dio. Y eso va haciendo más grande el dilema. De hecho, en el club se está analizando la decisión de que la pretemporada en el predio de Ezeiza y el posterior viaje a San Juan para jugar amistosos (el 16 ante Universitario, de Perú, y el 19 frente a Athletico Paranaense) no incluyan entrenamientos a puertas abiertas y, posiblemente, ninguna atención a la prensa. Entre otras cosas, para que el tema Tevez no esté en el foco de imágenes y preguntas.

De todas maneras, según lo averiguado por LA NACION, estaría todo encaminado para que el Apache siga vistiendo la camiseta azul y oro. Y si la frase se pone en potencial es solo por no poder estar en la cabeza de Carlitos, sitio en el cual parece estar la clave de la historia. Porque en la dirigencia actual tienen la misma intención que antes de las elecciones, sumado a que Riquelme y su grupo de ex futbolistas (Cascini, Delgado y Bermúdez) quieren que el futbolista de 35 años se retire con la camiseta de la institución que lo vio nacer. "Nuestra idea con respecto a los ídolos sigue siendo la misma que expusimos en las promesas de campaña: que estén en el club el tiempo que quieran", aseguró una fuente de la nueva dirigencia.

Otro de los motivos por los cuales están interesados en su continuidad tiene que ver con el nuevo cuerpo técnico. Hasta acá, siempre que le pusieron a Tevez como centro de consulta, Russo fue muy prudente para responder: "Es un ídolo y yo eso lo valoro", lanzó hace unos días, quizás, sin querer cometer el error de Gustavo Alfaro hace un año: tratarlo de abanderado en las primeras declaraciones, pero volviendo sobre sus pasos en los hechos y sentarlo en el banco de suplentes en dos de los tres superclásicos del año pasado. La realidad es que el referente será tenido en cuenta por el nuevo técnico. "Miguel quiere recuperarlo", confía una fuente de las altas esferas; "Pero se tiene que poner las pilas y aportar lo suyo para subir su nivel", le subraya otra a este diario. Esas palabras dan una sensación: si Carlitos no levanta, algo que se espera hace años, podría ser uno más del grupo, aportando su experiencia desde afuera, como sucedió con el entrenador rafaelino.

Aceptan que hay una relación fría entre las nuevas autoridades y el delantero, algo que se evidencia con la incertidumbre de este futuro. Eso sí: no tiene que ver con este "nuevo" contrato que sorprendió a los hinchas, luego de que la dirigencia saliente siempre avisara que la finalización del vínculo se daría el 31 de diciembre pasado. El motivo de ese desapego tiene que ver directamente con lo político: "Carlos jugó mucho políticamente para el otro lado. Por ahí viene la cuestión", le avisaron a la nacion, en referencia a que en las elecciones de 2015 el ídolo se mostró abrazado y caminando junto a Daniel Angelici para sumar votos, meses después de su retorno desde Juventus y semanas posteriores al campeonato local que ganarían con Rodolfo Arruabarrena de entrenador. Sin embargo, apuntan a que ese resentimiento vaya cesando: "No queremos maltratar a los ídolos. La política terminó el ocho de diciembre. Ahora todos tenemos que buscar lo mejor para Boca".

Como se mencionó en los primeros párrafos, el gran interrogante surge desde el propio Tevez. Nadie, en la dirigencia o desde su entorno, asegura que no vaya a usar la cláusula de rescisión que puede ejecutar hasta dentro de ocho días para salir del club. Y retumba la frase, de un lado y de otro: "Depende sólo de él". Los cercanos al delantero hablan de que es muy prematuro referirse al tema y especular cosas. Entonces, la palabra que manejan ahí, tanto como en Boca, es prudencia. Consideran que hay tiempo suficiente como para que se produzcan las charlas (con Russo y Riquelme) y la historia tenga el final feliz que todos imaginan se dará.

Carlitos está siendo parte de la pretemporada y trabaja para ponerse a punto. En el encuentro con Russo, el primer día de trabajos, estrecharon manos con un Carlitos sonriente que parecía querer darle lugar para algún intercambio de palabras, pero Russo lo trató igual que al resto: una simple mano sobre el hombro y a seguir con los saludos. Tevez viene de un desgarro que lo sacó del tramo final del 2019 y de disputar solo 20 encuentros oficiales como titulares de los 50 que tuvo el ciclo Alfaro. Tevez debe levantar, aunque antes hacerle saber a los directivos si ejecutará o no la cláusula.

Los hinchas xeneizes podrán estar en Córdoba

Los hinchas recibieron una gran noticia este lunes. Luego de enfrentar a Independiente en la reanudación de la Superliga (26 de enero), Boca tendrá que viajar a Córdoba para jugar con Talleres tres días después, aunque lo hará con un plus: habrá parcialidad visitante en el estadio Mario Alberto Kempes.

Anoche ya había comenzado la venta de entradas: Boca cuenta con 11.500 tickets. Será la primera vez en la actual competición doméstica que los fanáticos podrán presenciar un encuentro fuera de la Bombonera. De hecho, la última vez que gozaron de ese privilegio fue el 6 de abril del año pasado cuando, en Mar del Plata, Boca jugó con Aldosivi. Esta cuestión fue un motivo de quejas por parte de los hinchas, ya que los demás clubes "grandes" disfrutaron más seguido de la posibilidad de acompañar a sus equipos.