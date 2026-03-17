Racing consiguió una importante victoria en el torneo Apertura de la mano de Maravilla Martínez

“Si no crees en Jesús, no entrarás al cielo”. Adrián Martínez se levanta la remera y muestra ese mensaje ante los miles de hinchas de Racing que gritan su gol, a los 9 del segundo tiempo, para romper la paridad ante Estudiantes de Río Cuarto, por la 11a fecha del torneo Apertura. Sin importar qué religión profesen, si son agnósticos o ateos, los fanáticos de la Academia creen en éste artillero de época que rompe todos los moldes y las redes: 18 días después de sufrir un esguince grado 2, lesión que implica un mínimo de un mes de inactividad, Maravilla regresó pleno y anotó el doblete del éxito albiceleste.

Gustavo Costas, que en la previa al partido fue agasajado por haber llegado ante Sarmiento a los 200 partidos como técnico de Racing, sorprendió al incluir a Martínez entre los once iniciales. El técnico que es hincha e ídolo, vitoreado por la multitud antes de que la pelota comenzara a rodar, disfrutó y gritó con su habitual desenfreno otra noche mágica de Maravilla.

Maravilla Martínez necesitaba volver a jugar y también volver a festejar FACUNDO MORALES/@facumoralesfoto

Después de un primer tiempo en el que únicamente los centros se presentaban como la herramienta con la que Racing intentaba vulnerar a un rival notoriamente inferior, una pared fue la que sirvió para derrumbar el muro que intentaba levantar Estudiantes: Santiago Solari, que había tenido una primera parte plagada de imprecisiones, buscó a Martínez, quien en la devolución de la pelota lo habilitó para ir al área, donde el Chino llegó al fondo y tocó para que Maravilla empujara a la red.

Otra vez Martínez para salvar a Racing. Nuevamente él como encargado de convertir al Cilindro en el paraíso de sus conquistas. Adrián, que tiene con el doblete llegó a los 56 goles en 102 partidos oficiales en la Academia, hizo 23 veces el 1-0 del equipo desde que llegó al club. Sus estadísticas, asombrosas, incluyen que anotó en 42 partidos diferentes: Racing ganó 38, empató uno y perdió apenas en tres.

Lo mejor del partido

En la mitad celeste y blanca de Avellaneda, donde los hinchas quedan maravillados con su estirpe goleadora, Martínez es quien hace creer aun cuando el equipo no convence. El 26 de febrero, cuando salió en camilla y lleno de preocupación porque su tobillo izquierdo estaba hinchadísimo, el ídolo se puso como meta recuperarse lo mejor y más rápido posible. Lo logró y cambió el rumbo en un partido en el que confirmó su jerarquía, al igual que Gabriel Rojas.

El lateral izquierdo, incansable en cada trepada por la izquierda, siempre tiene una resolución correcta. Con su pegada, tanto con el balón en movimiento como en los tiros libres o corners, favorece la irrupción de sus compañeros. Y cuando al equipo le cuesta romper la monotonía en la que cae durante varios tramos de los encuentros, tiene el coraje de encarar como si fuera un 10.

Por momentos el partido entre Racing y Estudiantes de Rio Cuarto no fue bien jugado, un reflejo de la acción entre Cannavo y Tobías Oschega FACUNDO MORALES/@facumoralesfoto

En la primera parte, tras un centro venenoso de Rojas, Maravilla Martínez había cabeceado con potencia, pero el palo impidió los festejos que tendría después. En esos 45 minutos iniciales, a la Academia le volvió a costar superar a un oponente cuyo objetivo era reducir espacios y esperar. Matko Miljevic, quien no salió a jugar la etapa complementaria, lateralizaba la pelota.

Adrián Fernández, que reemplazó al lesionado Matías Zaracho, le puso otra marcha al mediocampo y fue quien más se animó a buscar hacia adelante. El ex San Telmo fue de lo mejor en esa zona de la cancha, donde en la segunda mitad también estuvo en esa sintonía Baltasar Rodríguez. El ex Inter Miami le dio gambeta y desparpajo al conjunto de Costas, aunque una lesión muscular lo hizo salir –entre lágrimas- a los 27 minutos de la complementaria.

La palabra de Maravilla Martínez

Con el 1-0 de Maravilla, los espacios empezaron a abrirse. Estudiantes de Río Cuarto sólo podía apelar al pelotazo, pero no logró inquietar en toda la noche a Facundo Cambeses, quien en la primera parte fue testigo cercano de la increíble tendencia de Ramón Ábila a vivir en posición adelantada.

Sobre la hora, después de varias aproximaciones en las que le faltaba el último toque, Racing liquidó el partido con quien mejor sabe resolver dentro del área: Maravilla, mano a mano con Lastra, abrió el pie y puso el balón contra el palo. Con un 9 celestial, Racing cree que gritar gol es posible en cualquier encuentro.