Santiago Ascacibar sufrió un desgarro en Boca y lo esperan para la Copa Libertadores

Su reacción al dejar la cancha, a los cuatro minutos del segundo tiempo ante Unión, dejó en claro que algo no andaba bien. Por el momento del partido y porque, en líneas generales, había sido uno de los mejores de Boca en la primera mitad, su salida sorprendió. Luego del encuentro, Claudio Ubeda explicó los motivos del cambio, y los médicos ya trabajan en el diagnóstico: Santiago Ascacibar padece un desgarro.

El volante, que en pocos partidos se convirtió en una pieza fija del mediocampo xeneize, será baja durante al menos dos semanas. Sin embargo, debido al receso por la fecha FIFA, en principio solo se perdería un partido: el del próximo domingo frente a Instituto, en la Bombonera, por la undécima fecha del Apertura. De ese modo, llegaría a tiempo para el encuentro ante Talleres, en Córdoba, previsto para el 5 de abril, y especialmente para el estreno del equipo en la Copa Libertadores, aún con rival por confirmar, programado para la semana del miércoles 8.

El volante fue de los mejores ante Unión, pero debió salir al inicio del complemento Prensa Boca Juniors

El Ruso, uno de los refuerzos más destacados del mercado, disputó los nueve partidos que jugó Boca desde su llegada. Fue titular en ocho y sumó 21 minutos frente a Gimnasia Chivilcoy, por la Copa Argentina. Antes del duelo con Unión había marcado dos goles consecutivos: uno ante Lanús, para abrir el triunfo 3 a 0, y otro frente a San Lorenzo, para poner al equipo en ventaja. Eso le dio un plus a la importancia que ya mostraba en el juego.

Volcado sobre la derecha y con participación constante tanto en defensa como en ataque, el mediocampista de 29 años mantuvo un rendimiento parejo a lo largo del torneo, con picos más altos en algunos pasajes, pero siempre como un socio importante al lado de Leandro Paredes. Además, pisó el área con frecuencia, una característica que en Boca venía escaseando.

Ascacibar jugó todos los partidos desde su llegada a Boca y marcó goles ante Lanús y San Lorenzo Prensa Boca Juniors

“A Ascacibar le molestó el isquiotibial y por eso fue el cambio. Me comuniqué visualmente con él y me hizo señas de que había sentido una molestia”, explicó Ubeda, que había repetido la formación en las últimas tres presentaciones de Boca y ahora deberá buscar una variante en el mediocampo con vistas al partido frente a la Gloria, el último en casa antes del debut en la Copa. Su reemplazante natural es Tomás Belmonte, aunque el exLanús también se encuentra en recuperación tras sufrir una lesión grado II en el aductor de la pierna izquierda y apunta, al igual que Ascacibar, a llegar en condiciones al inicio de la competencia internacional.

Ante Unión, quien ingresó por el 25 fue Ander Herrera, aunque el técnico también podría optar por Malcom Braida o Williams Alarcón. Incluso, si decide modificar el esquema, podría aparecer el retornado Alan Velasco, que volvió a sumar minutos después de casi dos meses de inactividad producto de una distensión en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda.

En pocos partidos, Ascacibar se convirtió en una fija del mediocampo xeneize Prensa Boca Juniors

Además de Ascacibar, otro que terminó tocado en el empate en Santa Fe fue Paredes, quien volvió a sentir dolor en el tobillo derecho y, aunque pudo completar el encuentro, mostró gestos de incomodidad durante varios pasajes. Se trata del sector del pie donde el capitán arrastró un esguince durante varios meses, que incluso lo obligó a parar en la previa del clásico con Racing.

En este caso, la dolencia se produjo en una acción fortuita: en el cierre de la primera mitad se arrojó al suelo para quitar una pelota y, tras clavar la rodilla contra el césped, cayó con el tobillo en una mala posición. En ese momento, Ubeda mandó a calentar a Herrera y a Camilo Rey Domenech, aunque finalmente Paredes pudo continuar en cancha. Su situación requiere especial atención, ya que está previsto que forme parte de la convocatoria de Lionel Scaloni para entrenarse en Ezeiza durante la ventana del calendario internacional, e incluso disputar algún amistoso si la AFA logra cerrar un rival.

Ante Unión, Leandro Paredes volvió a sentir dolor en el tobillo derecho Carolina Niklison - LA NACION

La buena noticia para Ubeda es que Ángel Romero ya estaría en condiciones de reaparecer, luego del desgarro en el aductor izquierdo que lo dejó fuera de los partidos frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, San Lorenzo y Unión. En paralelo, Exequiel Zeballos acumula 39 días sin jugar por una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo y, en medio de las negociaciones por la renovación de su contrato, se espera que pueda estar disponible antes del comienzo de la Copa.

Los que seguirán afuera por un tiempo más prolongado son Carlos Palacios, intervenido hace tres semanas por una lesión en el menisco externo de la rodilla derecha; Milton Giménez, operado de pubalgia; Rodrigo Battaglia, quien pasó por el quirófano a raíz de una tendinopatía en el tendón de Aquiles derecho y volverá en el segundo semestre; y Edinson Cavani, que se sometió a un nuevo bloqueo en la columna, pero aún no se sumó a entrenar con sus compañeros y su futuro sigue siendo incierto.

Claudio Ubeda afronta un duelo clave ante Instituto, en la despedida del equipo antes del inicio de la Libertadores Prensa Boca Juniors

En medio de la racha negativa, con un solo triunfo en los últimos siete partidos por el torneo, Ubeda necesita recuperar jugadores para enderezar el rumbo en el Apertura y llegar con algo más de margen al arranque de la Libertadores. Ahora, con la lesión de Ascacibar, suma una nueva baja en un plantel que ya venía golpeado, aunque deberá sobreponerse rápido: la urgencia por ganar en la Bombonera no da respiro y se vuelve cada vez más imperiosa.