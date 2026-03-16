El Negro Bulos comparó a Adam Bareiro con Francescoli e hizo enojar al Pollo Vignolo: “Estoy cansado”
El periodista comparó al delantero de Boca con el ídolo de River e hizo enfurecer al conductor de F90
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Este lunes, en un nuevo programa de F90 (ESPN), el periodista Federico Bulos analizó el presente de Boca, que igualó 1-1 contra Unión de Santa Fe con gol de Miguel Merentiel.
Mientras sus compañeros enfatizaban en la presencia de Leandro Paredes, Bulos prefirió hablar del nivel colectivo y hasta ponderó la presencia de Adam Bareiro, el último refuerzo que llegó al club y dejó buenas sensaciones, a tal punto de compararlo con Enzo Francescoli, ídolo de River.
🗣️ "TE DIRÍA QUE BOCA TIENE A SU FRANCESCOLI CON BAREIRO"— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 16, 2026
La frase del Negro Bulos tras la buena actuación de Adam en Boca vs. Unión.
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“Los últimos tres partidos de Boca tuvieron una identidad más parecida a la de un equipo”, destacó sobre el funcionamiento del elenco dirigido por Claudio Úbeda. Luego, descartó que Paredes sea el eje del equipo y dijo: “Bien (Miguel) Merentiel; (Adam) Bareiro tiene muchos recursos... es más: Boca tiene su Francescoli con Bareiro”.
A raíz de esta comparación, los presentes le pidieron que baje un tono a la discusión al adentrarse en temas sensibles para los hinchas. “Estoy cansado de salir en todos lados”, culminó Sebastián Vignolo, conductor de F90, ofuscado por el relato de su colega.
El Xeneize, con 14 puntos, se encuentra en la sexta ubicación de su zona y el próximo encuentro, de local, será ante Instituto de Córdoba.
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