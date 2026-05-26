De qué murió Fernando Gayoso, el histórico entrenador de arqueros de Boca

Fernando Gayoso, exentrenador de arqueros con paso por Boca, Racing, Vélez y Tigre, entre otros clubes del fútbol argentino, murió este martes a los 55 años. El exintegrante de distintos cuerpos técnicos permanecía internado desde hacía varios días en el Sanatorio Mitre a causa de un cuadro de neumonía. Su estado de salud se encontraba comprometido desde marzo de 2023, cuando había sido diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa progresiva que fue deteriorando su condición con el correr del tiempo.

A lo largo de su carrera, Gayoso construyó una trayectoria destacada y dejó una huella importante en Boca, donde fue reconocido por su trabajo en la preparación de arqueros y su aporte en momentos decisivos, especialmente en definiciones por penales. Durante su paso por el club trabajó con figuras como Agustín Rossi y Sergio “Chiquito” Romero, y formó parte de procesos que llevaron al equipo a disputar instancias clave, como la final de la Copa Libertadores 2023. También desarrolló su labor en equipos como Racing, Vélez, Tigre y Nacional de Uruguay. Tras ser diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) en 2023, debió alejarse de la rutina diaria del plantel profesional, aunque continuó vinculado a Boca como coordinador general de arqueros en las divisiones inferiores y reserva.

El posteo del hijo de Fernando Gayoso tras su muerte

La noticia de la muerte de Fernando Gayoso también estuvo acompañada por un emotivo mensaje de despedida de su hijo, Franco Gayoso, quien utilizó sus redes sociales para expresar el dolor por la pérdida y recordar la fortaleza con la que su padre enfrentó la enfermedad durante los últimos años. “Hoy, 26 de mayo, se fue alguien que me enseñó todo en esta vida, que luchó con toda su alma contra todo y, sobre todo, contra esta enfermedad. Sufriste muchísimo y aun así seguiste en pie de guerra. Siempre dije que fuiste, sos y serás mi ídolo, mi ejemplo a seguir, un highlander como decías, alguien que jamás se dio por vencido. Sos todo para mí, papi; hoy estás en el cielo con mami”, escribió Franco Gayoso.

El posteo del hijo de Fernando Gayoso que revolucionó las redes (Captura: Instagram @frangayoso.12) @frangayoso.12

“Cuídenme, por favor. Te amo y te voy a extrañar por siempre, papi. Nuestro apellido va a quedar en la historia por tus logros. Ya estás con mamá descansando en paz. Que en paz descanses, campeón. Gracias por todo lo que le diste al fútbol, y a mí en toda la vida. Te amo”, cerró en una despedida que rápidamente generó repercusión y mensajes de apoyo.