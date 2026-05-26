Murió Fernando Gayoso: la despedida de Boca Juniors y los jugadores del xeneize

Fernando Gayoso murió este martes a los 55 años. El histórico entrenador de arqueros con paso por Boca, Racing, Vélez, entre otros equipos del fútbol argentino, permaneció algunos días internado en el Sanatorio Mitre por un severo cuadro de neumonía.

Fernando Gayoso y Sergio Romero en Boca Daniel Jayo - Getty Images South America

En 2023, Gayoso fue diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa y progresiva que afecta al sistema nervioso. Durante su etapa como entrenador de arqueros, compartió momentos con Agustín Rossi y Sergio “Chiquito” Romero, con quienes planificaba, entre otras cosas, cómo los rivales ejecutaban los penales y así tener una noción a la hora de enfrentarlos.

Franco, hijo de Fernando Gayoso, confirmó la noticia del fallecimiento de su padre

La noticia fue confirmada por su hijo Franco en Instagram. “Hasta siempre, campeón. Te voy a extrañar toda mi vida. Descansa en paz. Te amo”, manifestó su ser querido, acompañado con una foto con su padre en la cancha de Boca.

A medida que pasaron los minutos, los homenajes en redes sociales no se hicieron esperar. Uno de ellos fue el de Boca Juniors en su cuenta de Instagram.

Boca Juniors despidió a Fernando Gayoso

En la foto se observa a Gayoso sosteniendo el trofeo de la Liga Profesional, uno de los tantos títulos que cosechó en el club de La Ribera, donde tuvo varios pasos y dejó una huella imborrable.

La historia en Instagram para despedir a Gayoso

“El Club Atlético Boca Juniors lamenta profundamente el fallecimiento de Fernando Gayoso. Fernando será recordado por su compromiso, su profesionalismo y la calidez con la que acompañó cada etapa en nuestra institución. Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento. ¡Hasta siempre, Fer!“, detalló el sentido posteo de despedida.

Además, referido al Mundo Boca, el periodista Leandro “Tato” Aguilera, comunicó que la decisión institucional de dejar las banderas del predio a media asta, en referencia al luto por la noticia del fallecimiento.

Tato Aguilera comunicó una decisión institucional de Boca por la muerte de Gayoso

Por otra parte, en redes sociales, se publicó la última nota de Gayoso con el periodista Pablo Aranda en el entretiempo de un partido que enfrentaba a Boca contra Gimnasia y Esgrima de La Plata.

La última entrevista de Fernando Gayoso

“Estoy agradecido de poder volver a la cancha”, deslizó Gayoso por aquel entonces. En su vuelta a La Bombonera recibió varias muestras de cariño de los hinchas, quienes lo alentaron en su lucha contra la enfermedad.