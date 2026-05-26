Murió Fernando Gayoso: la despedida de Boca Juniors y los jugadores del xeneize
El entrenador de arqueros estaba internado en el Sanatorio Mitre por una neumonía; trabajó en Boca, Racing, Vélez, entre otros equipos; tenía 55 años
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Fernando Gayoso murió este martes a los 55 años. El histórico entrenador de arqueros con paso por Boca, Racing, Vélez, entre otros equipos del fútbol argentino, permaneció algunos días internado en el Sanatorio Mitre por un severo cuadro de neumonía.
En 2023, Gayoso fue diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa y progresiva que afecta al sistema nervioso. Durante su etapa como entrenador de arqueros, compartió momentos con Agustín Rossi y Sergio “Chiquito” Romero, con quienes planificaba, entre otras cosas, cómo los rivales ejecutaban los penales y así tener una noción a la hora de enfrentarlos.
La noticia fue confirmada por su hijo Franco en Instagram. “Hasta siempre, campeón. Te voy a extrañar toda mi vida. Descansa en paz. Te amo”, manifestó su ser querido, acompañado con una foto con su padre en la cancha de Boca.
A medida que pasaron los minutos, los homenajes en redes sociales no se hicieron esperar. Uno de ellos fue el de Boca Juniors en su cuenta de Instagram.
En la foto se observa a Gayoso sosteniendo el trofeo de la Liga Profesional, uno de los tantos títulos que cosechó en el club de La Ribera, donde tuvo varios pasos y dejó una huella imborrable.
“El Club Atlético Boca Juniors lamenta profundamente el fallecimiento de Fernando Gayoso. Fernando será recordado por su compromiso, su profesionalismo y la calidez con la que acompañó cada etapa en nuestra institución. Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento. ¡Hasta siempre, Fer!“, detalló el sentido posteo de despedida.
Además, referido al Mundo Boca, el periodista Leandro “Tato” Aguilera, comunicó que la decisión institucional de dejar las banderas del predio a media asta, en referencia al luto por la noticia del fallecimiento.
Por otra parte, en redes sociales, se publicó la última nota de Gayoso con el periodista Pablo Aranda en el entretiempo de un partido que enfrentaba a Boca contra Gimnasia y Esgrima de La Plata.
“Estoy agradecido de poder volver a la cancha”, deslizó Gayoso por aquel entonces. En su vuelta a La Bombonera recibió varias muestras de cariño de los hinchas, quienes lo alentaron en su lucha contra la enfermedad.
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