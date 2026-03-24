Muslera: su nivel en Estudiantes y la charla con Bielsa, los motivos para volver a Uruguay tras cuatro años

Fernando Muslera no integra la selección de Uruguay desde 2022 -fue suplente de Sergio Rochet en el Mundial de Qatar- y en 2024 había decidido cerrar su extensa trayectoria en la Celeste, compuesta por 133 partidos, la obtención de una Copa América y presencia en cuatro mundiales. Inclusive había hablado y consensuado su retiro con Marcelo Bielsa. “Son decisiones personales, son etapas, fueron muchos años desde el debut en 2009 y considero que hay grandes arqueros. En un momento hablamos con Bielsa, nos pusimos de acuerdo y entendió mi postura. Yo tenía la decisión tomada antes de la designación de él. Me llamó para ver qué pensaba y me entendió enseguida. La selección fue un sueño hecho realidad y la disfruté muchísimo”, expresó Muslera hace casi dos años.

Cuando faltan menos de 80 días para el comienzo del Mundial 2026, Muslera integra la lista del plantel charrúa para los amistosos ante Inglaterra (en Wembley, el próximo viernes) y Argelia (el Turín, el martes 31). “Muy feliz por la convocatoria y con muchas ganas. En estos cuatro años pasaron muchas cosas a nivel personal que me hicieron cambiar de decisión y abrir nuevas puertas", expresó a la TV oficial de la Asociación Uruguaya de Fútbol el arquero de Estudiantes, que en la noche del lunes ya no estuvo en el 5-0 a Central Córdoba porque viajó a Montevideo para incorporarse al plantel.

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Marcelo Bielsa confirmó los convocados para la Fecha FIFA de marzo.



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Sobre las razones de su regreso, comentó: “Lo hablé con el cuerpo técnico. Es por cómo estoy rindiendo en Estudiantes. Pasa por lo deportivo y también por el apoyo que recibí de familiares y amigos. La selección es la selección”.

Rochet (Inter de Porto Alegre) viene siendo el titular en el equipo de Bielsa y la vuelta de Muslera le quitó un lugar a Franco Israel. Si integra el plantel mundialista, en plena competencia, el 16 junio, un día después de que Uruguay enfrente a Arabia Saudita, Muslera cumplirá 40 años. También será el primer futbolista uruguayo en participar en cinco mundiales. “Estando en Estudiantes, un club tan cabulero, uno aprende a no adelantarse a nada. Vengo a apoyar desde donde sea porque hay muy buenos arqueros. Pero si me toca ir será un orgullo poder inscribir mi nombre en la rica historia de Uruguay. Me siento un poco referente, los jugadores me lo hacen sentir. También quiero disfrutar de ese lugar que me gané por edad y recorrido", agregó.

🎙️ “𝐄𝐥 𝐚𝐫𝐜𝐨 𝐝𝐞 𝐔𝐫𝐮𝐠𝐮𝐚𝐲 𝐞𝐬𝐭𝐚́ 𝐛𝐢𝐞𝐧 𝐜𝐮𝐢𝐝𝐚𝐝𝐨”



Muslera habló en nota exclusiva de LQT+.



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Muslera aun no completó un año en Estudiantes, disputó 33 partidos y obtuvo dos títulos (Clausura 2025 y Trofeo de Campeones). “Es un club muy ordenado, con visión de futuro y sentido familiar desde las divisiones inferiores, con valores que se respetan”, manifestó.

En cuanto al resto de la lista, al margen quedaron tres lesionados: Rrodrigo Bentancur, Nahitan Nández y Rodrigo Zalazar. Se hizo un lugar Nicolás De la Cruz, que a causa de las lesiones tiene menos continuidad en Flamengo. Otra novedad es el regreso del delantero Agustín Canobbio, superadas las diferencias que tuvo con el método de trabajo de Bielsa durante la Copa América 2024.

En Londres, el plantel hará base en la ciudad deportiva del Arsenal. Ahí el Loco Bielsa empezará a depurar el plantel para el Mundial y comprobar el efecto de haber sumado al experimentado Muslera.

Los convocados para los amistosos