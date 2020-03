Jero Freixas y Josefina de Cabo, la "pareja del Mundial" y otra divertida entrega, ahora sobre la "abstinencia futbolera" durante la cuarentena por coronavirus. "No sé cuando voy a volver a ver un partido que diga VIVO ahí arriba", dijo Jero. 05:50

Video

La abstinencia de fútbol por el coronavirus y el aislamiento hogareño motivó el último video de Jero Freixas y Josefina de Cabo, la pareja de humoristas que se hizo popular durante el Mundial de Rusia 2018.

En este nuevo posteo en su cuenta de Youtube, Jero simula que se va a hacer compras al supermercado cuando en realidad quería irse al jugar al fútbol, violando la cuarentena. Pero, enseguida es descubierto por Jose: "¿A dónde vas?", "Me voy al súper, hay cosas básicas que no tenemos: dulce de leche ", "Vos no vas al supermercado porque decís se me hace tarde ".

Luego vienen las hilarantes justificaciones de Jero para escaparse al fulbito : "Un partido. No aguanto más , hoy es sábado, hay fútbol. Necesito gritar un gol, descargar la furia . Al futbolero le pega más esto. ¿Cuando voy a volver a putear a un árbitro? Necesito putear a un árbitro , gritar un gol".

En el final, el video manda un fuerte un mensaje concientizador cuando Jose le canta las 40 a su caprichosa pareja: "Vos querés volver a jugar al fútbol, a abrazarte con tus amigos, a tomar la birrita en le tercer tiempo. ¡Entonces quedate en tu casa! Cuanto mejor hagas la cuarentena ahora, más rápido se va a terminar. Pensá en los médicos , están lejos de su familia para que vos puedas estar bien".

"Muchachos yo no voy, me quedo en casa", les dice Jero a sus amigos por WhatsApp en el cierre.