“Borrado”: a Lionel Messi otra vez le pusieron un bajo puntaje en la derrota de París Saint-Germain por la Ligue 1

A esta altura, lo concreto es que ya no sorprende cierta animosidad hacia Lionel Messi en su paso por Francia. Más marcada de parte de los ‘ultras’ de París Saint-Germain, que no dejan pasar oportunidad de silbar cada vez que se escucha el apellido del capitán de la selección argentina. Y luego, las críticas que recibe también de parte de la prensa parisina, que suele calificarlo con bajos puntajes.

Es cierto, además, que el contexto no ayudó. PSG no jugó bien y perdió con claridad con Olympique de Lyon en el Parque de los Príncipes, más allá del escueto 1-0. Por eso no extrañaron las bajas calificaciones del diario deportivo L’Equipe para los dirigidos por Christophe Galtier. Lo concreto es que Messi volvió a estar en el centro de las críticas, luego de ser calificado con un “3″, además que se lo mencionó como “borrado” en el encuentro.

Messi y Mbappé: bajo puntaje para los dos en la caída del PSG FRANCK FIFE - AFP

“Como sucedió contra Rennes, el argentino fue silbado cuando se escuchó su nombre. Estuvo involucrado en varias situaciones, pero siempre sucedió algo que arruinó todo, como sucedió con la asistencia de taco para Mbappé, que falló su remate. Un número simboliza su partido: perdió 26 pelotas. Jugó mal en un contraataque favorable, tuvo un tiro rechazado y otro desviado”, destacó L’Equipe en la explicación de la baja calificación.

Para el diario deportivo, el punto más alto de PSG fue el defensor Marquinhos, calificado con un 5. Ni siquiera un jugador siempre bien considerado como Kylian Mbappé escapó de las críticas, también con 3 puntos. “Anodino”, fue el calificativo elegido para su actuación. “Tuvo muy pocas apariciones. En el segundo tiempo, desapareció. Casi no fue encontrado por sus compañeros. Insuficiente”.

Los puntajes de PSG, según la visión del diario L'Equipe L'Equipe

El número “de moda” (3) también alcanzó al entrenador Christophe Galtier. Del DT se dijo: “Está claro que ha perdido el camino. Se lo ve impotente. A pesar de tener un equipo competitivo, en los papeles no se vio nada de eso. Y el técnico no supo ni pudo imponer un espíritu de rebeldía ante la derrota, o cambiar un escenario que muy rápidamente se veía inevitable”.

Respecto de los silbidos para Messi, Galtier fue claro en sus declaraciones: “Es muy duro. Es un jugador que nos da mucho. Hoy Leo intentó, logró algunas situaciones, pero él también se perdió. Dio muchísimo en la primera parte de la temporada, pero no podemos esperar que él haga todo”.

