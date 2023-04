Colón - Atlético Tucumán: del maleficio del Sabalero con los penales a las atajadas de Tomás Marchiori para el 0-0 en Santa Fe

escuchar

SANTA FE.- Colón sigue de racha, negativa por supuesto. La estadística indica que ya sumó 12 partidos sin sumar los 3 puntos (desde el 8 de octubre pasado cuando superó a Platense 2-1 en Vicente López); malogró el tercer tiro libre penal consecutivo y el resultado lo mantiene en el último puesto en la tabla de la LPF. Fue también otro empate del entrenador Néstor Gorosito desde que asumió en reemplazo del uruguayo Marcelo Saralegui. Hasta hoy, bajo las órdenes de “Pipo”, el sabalero no pierde pero tampoco gana. Los silbidos del final sintetizaron la expectativa frustrada –una vez más- del hincha rojinegro.

Pipo Gorosito se fue frustrado por el resultado: “Los tres penales que no pudimos convertir fueron ejecutados al mismo palo de la misma forma. ¿Si hay que patearlos más fuerte? Palermo pateaba con todo y erró tres para la selección. Nosotros practicamos penales, pero sin gente. Acá están los hinchas, por más que practiques no es lo mismo, no es tan fácil. Merecimos ganar, el tema que a mí me preocupó fue el partido con Gimnasia, pero en los otros partidos merecimos ganar. No es justa la cantidad de puntos que sacamos. Hay una realidad: empatamos los 5 partidos. Hay que romper la racha, pero si jugamos así es más probable que suceda”.

Consultado el entrenador por los insultos de la gente, opinó: “Uno entiende la molestia de la gente, pero más que los jugadores no quiere ganar nadie. Los jugadores quieren ganar porque les da prestigio, porque te da más plata. No conozco jugadores que con insultos jueguen mejor. No los conozco... Nosotros vemos una mejoría clara. El equipo corre más, juega mejor, pero tenés que ganar. Si no ganás...”

Las atajadas de Marchiori, lo mejor

El sabalero no tiene definición, le cuesta mucho hacer goles. Y la suma de sus defectos ofensivos agrandan a los arqueros rivales. Esta noche, Tomás Marchiori se convirtió en figura de Atlético Tucumán. Le contuvo el tiro libre penal a Neris cuando ya finalizaba la etapa inicial. Y después se lució en el complemento con sendas atajadas del mismo Neris y de Arrúa, desde el borde del área chica. Todas esas acciones demostraron no solo el mérito de un gran atajador sino las pocas virtudes de los definidores, desde una posición donde cualquier delantero tiene la obligación de demostrar lo que vale o lo que sirve. Pero eso es este Colón versión 2023, tan lejos de poder reverdecer los laureles de lo obtenido en 2021. Lo peor, fecha tras fecha, es que se complica con el descenso. Amaga con querer salir de la incomodidad de la tabla pero no lo logra, a veces por méritos del rival pero muchas más por sus propios errores. Es el peor comienzo de cualquier campaña del sabalero en primera división.

Y eso que tampoco el rival venía cómodo. El equipo de Lucas Pusineri está lejos de repetir lo hecho en el torneo pasado. El plantel tucumano cambió muchos nombres desde que se fueron jugadores importantes como el arquero Carlos Lampe, el mediocampista Ramiro Carrera y el delantero Augusto Lotti. Pero Marchiori hoy hizo borrar el recuerdo que dejó el boliviano y el resto acompañó para mantener la igualdad.

Colón y Atlético Tucumán empataron 0 a 0 Luis Cetraro - télam

En tanto, Colón sueña con el regreso de Facundo Farías, la “joya” rojinegra que desde octubre de 2022 está fuera de las canchas por una rotura de ligamentos cruzados. El delantero viene recuperándose, entrena a la par de sus compañeros y el cuerpo técnico se ilusiona que a fin de mes ya figure entre los concentrados. El mismo Farías resalta semana a semana su evolución y espera recuperar el prestigio que lo había convertido en una de los grandes objetivos de los clubes del fútbol argentino y de la región.

Otro tema es Ramón Wanchope Ábila. El delantero ingresó hoy para jugar 20 minutos. Su lugar lo ocupó el uruguayo José Neris. Ábila quedó marginado del equipo titular desde la llegada de “Pipo” debido a que no lo veía en condiciones físicas, aunque lo utilizó como relevo para el segundo tiempo, como en el partido ante Independiente, cuando le cometieron un penal y convirtió un gol. “Ramon es un jugador importante para el fútbol argentino, vemos que va mejorando”, sostuvo el sábado el entrenador, que desde su llegada lo apuntó por su exceso de peso, un serio problema que no parece no poder resolver el jugador. Pero Ábila no va a poder resolver todos los problemas de Colón para convertir. Los volantes parecen acelerados, donde se juega muy emparentados con el error y luego a sufrir la réplica del adversario. Por el objetivo de querer ganar hay muchos descuidos que se pueden pagar caro.

Marchioni contiene el penal de Neris. Colón y Atlético Tucumán empataron 0 a 0 Captura

Colón se plantó desde el arranque en una posición agresiva, que aprovechó con los desbordes por la derecha de su ataque. Pero pasados los 10 minutos, Atlético corrigió su labor defensiva y el cotejo se hizo más parejo, aunque ninguno resignó la dinámica para tratar de sorprender.

Ese predominio sabalero volvió a acentuarse sobre el final del período y le dio al local la ocasión inmejorable de ponerse en ventaja. Pero Neris anunció el remate desde el punto de penal y el arquero Marchiori se lució para mantener la igualdad. Como viene ocurriendo en los últimos cotejos, Colón insinúa pero no concreta, y su adversario, que pasó por buenas y malas, pareció acostumbrarse a un esfuerzo regulado para interrumpir los circuitos del local.

El complemento los mostró deslucidos. Uno, Colón, empecinado en atacar pero sin ideas. Atlético se acomodó, lo esperó y lo neutralizó. Poco, pero mejor resultado para el visitante.