La escalofriante lesión de Jonathan Klinsmann, el hijo de la leyenda alemana, en la Serie B de Italia

El desenlace de la jugada fue inquietante. La imagen de Jonathan Klinsmann, arquero de Cesena e hijo de la leyenda de la selección alemana Jürgen, tirado en el césped sin reacción, permitió comprender de inmediato que algo grave estaba sucediendo. Un choque con un delantero de Palermo, en un duelo por la Serie B de Italia, desató la reacción de los médicos de ambos planteles, que determinaron retirarlo en camilla y fue trasladado al hospital en donde le confirmaron el peor diagnóstico: una fractura en la columna cervical.

La dolorosa jugada sucedió durante el tiempo de descuento, con Cesena perdiendo 2-0, cuando Jonathan Klinsmann buscó interceptar un pase atrás y en ese momento fue impactado accidentalmente en la cabeza por la pierna del delantero rival, Filippo Ranocchia. Después de las atenciones primeras y los estudios posteriores, el club italiano informó que la lesión corresponde a una fractura de la primera vértebra cervical, situada entre el cuello y la columna vertebral.

La lesión de Jonathan Klinsmann

Más tarde el propio Klinsmann confirmó la dolencia en una publicación de su cuenta de Instagram: “Lamentablemente, mi temporada terminó. Durante el partido sufrí una fractura en la columna vertebral que me mantendrá alejado de las canchas durante un tiempo. Mucha suerte a los chicos en nuestra lucha por los playoffs y nos vemos muy pronto”.

Klinsmann fue el arquero titular de Cesena en los 35 partidos disputados en la Serie B de esta temporada. El club italiano informó que, tras el choque al final del partido contra el Palermo, “sufrió una contusión con herida en la cabeza y una lesión cervical, por lo que permaneció en observación en los Hospitales Unidos ‘Villa Sofia - Cervello’ de Palermo. Se le realizarán más estudios y se consultará con un neurocirujano”.

El agente del jugador, Marco De March, explicó: “El camino hacia la recuperación será largo, y la expectativa es que el jugador permanezca alejado de la competencia por varios meses. La fractura implica no solo el final anticipado de su temporada en Italia, sino también su ausencia en las futuras convocatorias de la selección estadounidense”.

Klinsmann fue convocado en varias oportunidades para ser parte de la selección de Estados Unidos, aunque todavía no tuvo minutos en el equipo que dirige el argentino Mauricio Pochettino, que lo había incluido en la lista para partidos amistosos recientes. Desde luego, se despide de la posibilidad de representar a uno de los anfitriones de la próxima Copa del Mundo.

El futuro inmediato de Klinsmann dependerá de la evolución de su recuperación y de las indicaciones del equipo médico de Cesena. Por ahora, el equipo dirigido por Ashley Cole deberá afrontar el cierre de la temporada sin su arquero titular, mientras que el futbolista estadounidense inicia un proceso de rehabilitación que será supervisado por el club y el cuerpo médico de la selección norteamericana.