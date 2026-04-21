Inter dio vuelta un 0-2 ante Como, avanzó a la final de la Copa Italia y Lautaro Martínez lo festejó desde la tribuna

Inter revirtió una serie adversa y se metió en la final de la Copa Italia tras imponerse 3-2 sobre Como 1907 en el estadio Giuseppe Meazza, en un partido que cambió de rumbo en los últimos minutos. El equipo de Cesc Fàbregas estuvo a un paso de la clasificación, pero el conjunto local, al mando de Cristian Chivu, reaccionó a tiempo y terminó celebrando ante su público, donde también estaba el lesionado Lautaro Martínez.

El encuentro comenzó con un claro dominio del conjunto visitante. Como presionó alto desde el inicio y generó las situaciones más peligrosas en los primeros minutos. Martin Baturina tuvo una chance clara por la izquierda, pero su remate se fue desviado. Luego, el defensor Marc Oliver Kempf estrelló un cabezazo en el travesaño.

La presión dio resultados a los 32 minutos. Tras un lateral ofensivo, Como construyó una jugada colectiva que terminó en un desborde de Ignace Van der Brempt por la derecha. El belga envió un pase atrás para Baturina, que apareció por el centro y definió cruzado ante Josep Martínez para abrir el marcador.

El remate cruzado de Martin Baturina para el 1-0 de Como Luca Bruno - AP

Inter intentó reaccionar con mayor posesión, pero no logró generar peligro concreto frente al arco defendido por Jean Butez. El equipo local insistió en salir jugando desde el fondo, pero sufrió ante la intensidad del rival, que presentó un once con un promedio de edad de 25 años.

En el inicio del segundo tiempo, Como amplió la ventaja. A los 47 minutos, Nicolás Paz, que sumó su octavo partido consecutivo como titular, recuperó la pelota en mitad de cancha, avanzó y filtró un pase preciso para Lucas Da Cunha. El capitán encaró por la derecha y definió de zurda para el 2-0.

¡CONDUCCIÓN DE NICO PAZ Y GOLAZO DEL COMO!



Da Cunha puso el 2 a 0 frente a Inter por la semifinal de la #CopaDeItaliaEnDSPORTS pic.twitter.com/Hucq42qmp5 — DSPORTS (@DSports) April 21, 2026

Con una estructura dinámica en ataque, el conjunto visitante mantuvo el control del partido durante largos pasajes. Inter, sin Lautaro —que siguió el encuentro desde la tribuna mientras se recupera de una lesión—, no encontraba respuestas.

Sin embargo, el desarrollo cambió a partir de los 68 minutos. Un rechazo de cabeza derivó en Petar Sučić, que ingresó apenas minutos antes, y asistió de primera a Hakan Çalhanoğlu. El mediocampista turco de 32 años definió cruzado y descontó para el local.

Ese gol modificó el ritmo del partido. Inter creció desde lo anímico y comenzó a empujar, mientras Como perdió claridad en ataque, más allá de algunos destellos de Paz.

Nico Paz durante el duelo de Inter y Como por las semifinales de la Copa Italia Luca Bruno - AP

A los 86 minutos, Çalhanoğlu volvió a aparecer. Tras un centro desde la izquierda de Sučić, el turco conectó de cabeza y estableció el 2-2, resultado que llevaba la definición a los penales.

Pero el desenlace aún tenía un giro más. En el tramo final, Inter volvió a golpear. Esta vez, Çalhanoğlu asistió a Sučić, luego de un lateral en ataque y una serie de paredes para romper la defensa de Como entre los dos. El croata de 22 años definió al palo izquierdo de Butez y marcó el 3-2 definitivo. En solo tres minutos, los Nerazzurri daban vuelta el partido gracias a la dupla de mediocampistas que participó de los tres goles.

Hakan Calhanoglu y Petar Sucic fueron los responsables directos de la remontada de Inter ante Como para avanzar a la final de la Copa Italia Luca Bruno - AP

En los minutos finales, el equipo local manejó la ventaja con inteligencia. Generó infracciones, administró el tiempo y sostuvo el resultado ante un rival que ya no logró reaccionar. Maximiliano Perrone, también titular en la jornada, terminó como capitán tras la salida de Da Cunha y vio la tarjeta amarilla en ese tramo.

El pitazo final confirmó la clasificación de Inter, que vuelve a la final tras la última copa que ganó en 2023. Disputará el título ante el ganador de la serie entre Atalanta y Lazio, que igualaron 2-2 en la ida y chocarán este miércoles en el desquite. El Toro se retiró del palco minutos antes del final para vivir el cierre y festejo con sus compañeros dentro de la cancha.

La remontada de Inter ante Como

En la previa, el partido se presentaba como un duelo clave para ambos. Inter, líder de la Serie A con amplia ventaja, tenía en esta competencia un objetivo complementario. Para Como, en cambio, representaba una oportunidad histórica: el equipo marcha quinto en el campeonato, en zona de Europa League, y buscaba alcanzar una final que le permitiera pelear por un título.

La serie había comenzado con un empate sin goles en la ida, disputada en Como hace más de un mes. Además, ambos equipos llegaban con antecedentes recientes: en el último cruce por liga, el conjunto de Fàbregas había estado 2-0 arriba, pero terminó cayendo 4-3.

La historia se repitió en Milán. Como volvió a adelantarse por dos goles, pero Inter reaccionó y selló otra remontada, esta vez para avanzar a la final.