New York City vs. Inter Miami, en vivo, por la Major League Soccer

El inicio del partido fue con un Inter adelantado, con ganas de abrir rápido el marcador. Y casi lo logra antes del primer minuto, cuando un centro desde la izquierda fue conectado por Mateo Silvetti con una linda tijera que se fue apenas por arriba del travesaño.

La intensidad visitante continuó, porque antes de los cuatro el que se lo perdió fue Falcón, luego de un muy buen pase de Rodrigo De Paul y un centro a la carrera al defensor central.

Newl York no se quedó atrás, porque a la jugada siguiente Nicolás Fernández dominó cerca de la puerta del área, buscó su mejor posición y sacó el zurdazo que se fue apenas junto al poste derecho de Oscar Ustari.

La primera conexión clara de Messi con el balón fue a los 8 minutos en una buena triangulación con Jordi Alba y Luis Suárez, que llevaba peligro pero finalmente se diluyó.

A los 12, otra intervención del crack rosarino casi termina en el 1 a 0. Sin embargo, su zurdazo desde afuera del área se desvió y se fue al corner muy pegada al poste izquierdo.

De a poco, Inter fue calentando motores. Y entonces, cuando De Paul, Busquets, Alba, Suárez y Messi empezaron a tocar de primera y aprovecharon espacios, la última línea de New York City comenzó a crujir. Sin embargo, todavía no podían plasmarlo en la red.

Inter Miami, con Lionel Messi como titular, intentará este miércoles asegurarse un lugar en los playoffs de la Major League Soccer. El objetivo no será sencillo debido a que el local, New York City, aparece en la tabla de posiciones un punto por encima, aunque Las Garzas tienen dos partidos menos. El encuentro reúne a dos de los equipos más sólidos de la Conferencia Este y tendrá impacto en la definición de la etapa regular de la temporada de la liga de Estados Unidos.

Inter Miami llega a la Gran Manzana también con un segundo objetivo: acercarse a la segunda conquista consecutiva del Supporters’ Shield, el premio al mejor equipo de la rueda regular de la MLS. Un triunfo, e incluso un empate, sellaría la clasificación matemática de la franquicia para los playoffs, a los que ingresan los mejores ocho conjuntos de los 15 de cada conferencia.

El cuadro dirigido por Javier Mascherano afronta una prueba de fuego física, por una serie de siete partidos en apenas 22 días. Tras una derrota inicial en esta apretada seguidilla, ante Charlotte, Inter Miami se recuperó con dos victorias que lo reposicionaron de lleno en la lucha por el primer puesto.

El anfitrión, preparado por Pascal Jansen, tiene un argentino destacado, ex campeón mundial juvenil: Maximiliano Moralez, ex futbolista de Racing. La formación inicial es la siguiente: Matt Freese; Tayvon Gray, Justin Haak, Thiago Martins y Kevin O’Toole; Nicolás Fernández Mercau, Maximiliano Moralez, Aiden O’Neill y Andrés Perea; Hannes Wolf y Agustin Ojeda.

Here’s the starting XI for #NYCFC against Inter Miami pic.twitter.com/Ishr6n74Yf — NYCFC Nation (@NYCFCNationNYC) September 24, 2025

Inter Miami, en tanto, presenta estos titulares: Oscar Ustari; Ian Fray, Maximiliano Falcón, Noah Allen y Jordi Alba; Rodrigo De Paul, Sergio Busquets y Baltasar Rodríguez; Mateo Silvetti, Lionel Messi y Luis Suárez.