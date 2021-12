Newell’s - Banfield, por el Torneo 2021: la despedida de Maxi Rodríguez, un símbolo leproso que se retiró con lágrimas de agradecimiento

ROSARIO.- Desde que anunció su retiro oficial, Maximiliano Rodríguez está siempre con la emoción a flor de piel. No puede esquivar el sentirse abrumado y repite en cada momento, especialmente en las redes del club y propias, que la decisión está tomada, “que es difícil y que era el momento” .

Puede leerse algo de autoconvencimiento del paso que dio, un límite al que los futbolistas suelen mirar de reojo, y que trae consigo un sinnúmero de contradicciones. Pero ya está. “Es difícil decir basta. Sentí que era el momento. Y es difícil también comunicarlo”, contó y repitió entre lágrimas luego de ser reemplazado a los 11 minutos del segundo tiempo (en honor a su camiseta) del partido ante Banfield que iba a finalizar igualado sin goles.

El mundo del fútbol también despide su carrera dentro de una cancha de fútbol, con gratitud y admiración. Tal vez el saludo de su compinche Ignacio Scocco en su cuenta de Instagram, pueda pintar un poco este cuadro: “privilegiado de tener tu amistad, y de poder festejar en el lugar que más queríamos”.

Maximiliano Rodríguez jugador de Newells Fotobaires / Juan Jose Garcia

¿Qué hizo Maxi Rodríguez en estos días? Recogió afectos y repasó cada minuto de su vida en Newell’s, cuando llegó hace 32 años. Basta ver las cuentas oficiales del club para entender todo el tiempo que le dedicó a abrazarse con esa melancolía que lo perseguirá por un largo tiempo.

“Me cuesta imaginar que la gente me venga a despedir. Quiero entrar con mis hijas, y que salga lo que tenga que salir”, dice en un tramo de una entrevista, con la voz absolutamente quebrada, anticipando ese, la que será su última salida por el túnel del Coloso Marcelo Bielsa.

Maxi tuvo tiempo de ir al polideportivo Malvinas, el predio donde comenzó esta historia, las mismas canchas donde Lionel Messi también hizo sus primeras gambetas. También para ir a estampar personalmente su última camiseta, se sacó cientos de fotos, aceptó con orgullo retratar esos momentos. También mostró los botines de la última función, preparados especialmente por Adidas, con los nombres de su esposa e hijas, Gaby, Aitana y Alma.

Maximiliano Rodríguez jugador de Newells Fotobaires / Juan Jose Garcia

El pueblo leproso explotó las boleterías para la despedida. Bien puede contarse cuarenta mil personas en un estadio que desbordará de amor, celebración, agradecimiento, y una cuota de tristeza. La misma que sus hinchas multiplican por mil en donde se los escuchen. “No estamos preparados para este momento”, es la síntesis.

La Liga de España, el Atlético de Madrid y su “gracias leyenda”, el Liverpool Football Club todo poderoso, posteando sus goles y sus hattricks, con el reconocimiento de los hinchas con el YNWA (your never walk alone), la Selección Argentina, y hasta “los rivales de la ciudad”, amigos de tantos años como Ezequiel Lavezzi y Angel Di María, y el propio Espanyol de Barcelona, todos se sumaron para la despedida.

Lo mejor del partido

Campeón Mundial Sub 20 con la Selección, Copa de La Liga con el Liverpool, tres títulos con Peñarol, y el que mas quiere: la consagración con su Newell´s en el 2013, conducido por Gerardo Martino. Y claro, “otros títulos”, como el golazo a México y el penal en la definición contra Holanda.

En medio de la despedida hubo un partido que se jugó con pocas ideas, con más apuro que lucidez. Cambeses ahogó la victoria local en el descuento al detener un penal a Fernando Belluschi, muy mal pateado. El empate sin goles le quedó bien al match, ya que ninguno jugó para merecerlo, más allá de algunas jugadas de riesgo de ambos lados. En líneas generales, Banfield inquietó con algunas pelota áreas y el local respondí con algunas llegadas con peligro, todas desde los pies de su capitán. Primero aprovechó un rebote tras una falla de Garro, pero remató con la defensa encima, que tapaba desesperada. Luego, tras una contra que inició él mismo y que tuvo en sus pies la definición pero no tuvo espacio para definir y tapó Cambeses.

Sobre el final, un tiro libre frontal fue bien resuelto por el arquero. A los once del segundo tiempo el reloj se detuvo para marcar el final de la carrera. Conmovido, Nazareno Funez ingresó por el delantero que marcó 94 goles con la camiseta rojinegra. El complemento no cambió la fisonomía. El local siguió sin encontrar el rumbo frente a un combativo Taladro.

El lunes 6 de diciembre por la noche, en un partido ante Banfield, Maxi La Fiera Rodríguez, puso fin a 22 años de una carrera ejemplar. Todos los aplausos a su juego y su trayectoria, dentro y fuera, pueden cometer el pecado de quedarse corto..