Newell’s es hasta hoy el único equipo que ganó los tres primeros partidos de la Copa de la Liga. Si se habla de estadísticas perfectas en un arranque de campeonato, los dos únicos que lo pueden igualar son Godoy Cruz y Estudiantes, que este lunes recibirán a Lanús y Racing, respectivamente. Después de sus dos primeros triunfos como visitante (1-0 a Central Córdoba y 2-0 a Lanús), el conjunto rojinegro volvió al Coloso Marcelo Bielsa en la noche del domingo y venció 1-0 a Belgrano de Córdoba, gracias un gol de cabeza de Juan Ignacio Ramírez, tras una asistencia mágica de Éver Banega. Se trató del primer partido del DT uruguayo Mauricio Larriera en el Parque Independencia y la excursión fue óptima: su equipo es líder de la Zona B con un “9 de 9″ en la cosecha de puntos.

El equipo rosarino quiso asumir siempre el protagonismo ante el Pirata, pero esa tenencia del balón no se trasladó en eficacia en el arco contrario. Se encontró frente a un equipo que se presentó con doble línea de cuatro para mantenerse alerta a cualquier contraataque. Ante ese cerrojo, el local no podía concretar jugadas dentro del área y quebrar el cero, más allá de sus buenas intenciones y su búsqueda permanente; las resoluciones fueron malas.

Siempre faltaron espacios, incluso en el primer tramo del segundo tiempo, aun con Belgrano animándose a lastimar un poco más en la ofensiva. Al fin y al cabo, el gran punto de quiebre se dio a los 16 minutos de la segunda etapa, cuando Ever Banega inició un ataque en el círculo central, abrió para Armando Méndez, lo buscaron de vuelta en el ingreso al área y, con su reconocida jerarquía, acertó milimétricamente la pelota para la cabeza al uruguayo Juan Ramírez, que convirtió el 1-0 definitivo.

Atención a la jugada completa: magia total de Banega, desde la creación hasta la asistencia, para el gol del Colo Ramírez vs. Belgrano.



Fue una verdadera exhibición de Banega, el exjugador del seleccionado que estuvo cerca de volver a Boca pero optó por Newell’s, el equipo del que es hincha. “Fue un partido complicado, pero necesitábamos seguir con esta racha ganadora. Nos hicimos fuerte de local contra un rival jodido, que te complica, pero por suerte pudimos ganar”, expresó. También habló de su emoción de volver al Coloso: “Después de 10 años pude volver a mi casa. Estoy contento”, afirmó. Y comentó acerca de su asistencia para el gol de Ramírez: “Ya cuando controlé, vi que iba a estar dentro del área. Después, esperé un movimiento y me quedó ponerla para la cabeza del Colo”.

Banega lleva la N° 10 en la espalda y fue reemplazado a dos minutos del final por Julián Fernández. En una de las novelas del mercado de pases del verano, el mediocampista logró desvincularse de Al-Shabab de Arabia Saudita. Con un video “cinematográfico”, titulado “Ever está en casa”, la institución rosarina le dio la bienvenida al jugador de 35 años el último 21 de enero. En el posteo, se acompañaba con la frase “No hay nada más lindo que elegir con el corazón”. Pocas semanas atrás, el rumor de la vuelta del volante a la Argentina parecía acercarlo más a Boca, donde dejó una huella importante al comenzar allí su carrera profesional, pero finalmente el futbolista se puso la camiseta rojinegra. Así, Banega regresó al club del que surgió en las divisiones inferiores. En principio, el vínculo será hasta diciembre de 2025, con la opción de extenderlo una temporada más.

La felicitación para Ever Banega tras su pase magistral

En tanto, el entrenador Mauricio Larriera habló tras la victoria ante Belgrano y resaltó la “jerarquía” de Banega en la creación del juego. Además, se mostró conforme con el rendimiento: “En el final recibimos mucho asedio aéreo pero hicimos los méritos para ganar”. Sin embargo, el uruguayo admitió que no fue el partido perfecto: “A veces jugamos como queremos y otras como podemos; hay que luchar y vamos a sufrir, pero no voy a resignar algunos aspectos para ganar”. Y sentenció: “El resultado es importante, pero el estilo está primero”. Y culminó advirtiendo que todavía espera por refuerzos en el epílogo del libro de pases: “Yo no me retiro del mercado, de hecho creo que falta algún valor humano más”.

