Newell’s vendió a Navas a Pumas: lo despidió con alusiones a su falta de compromiso

Era un desenlace anunciado, cuestión de ponerle día y hora. Fue en el atardecer de este lunes. Keylor Navas se va de Newell’s después de haber estado nada más que un semestre, cuando en enero había firmado contrato hasta diciembre de 2026. La negativa del arquero costarricense atajar en las dos primeras fechas del torneo Clausura precipitó su venta a Pumas, de México, tal cual era su deseo.

Newell’s hizo pública la transferencia por un monto cercano a los dos millones de dólares, después de haber rechazado una primera oferta de un millón. En el comunicado oficial, el club rosarino da entender su malestar por un comportamiento de Navas que considera poco profesional y de escaso compromiso. “Creemos firmemente que, para alcanzar nuestros objetivos deportivos y humanos, es indispensable que cada integrante camine en la misma dirección, priorizando siempre lo grupal por sobre lo individual. Nuestro camino es claro: unidad, esfuerzo y pertenencia”, se lee en la nota, en la que no hay ningún agradecimiento a Navas ni deseos de éxitos en su nueva etapa en el fútbol mexicano.

COMUNICADO OFICIAL



El Club Atlético Newell's Old Boys informa a sus socios, socias e hinchas que el futbolista Keylor Navas ya no forma parte del plantel profesional de fútbol y continuará su carrera en Pumas de México.



Esta decisión ha sido tomada en función de la convicción… pic.twitter.com/on5E4waRGJ — Newell’s Old Boys (@Newells) July 21, 2025

En Newell’s atajó en 16 cotejos -14 por el Apertura y dos por la Copa Argentina-, con seis victorias, cinco empates y cinco derrotas; recibió 11 goles. Pumas, urgido por contratar a un N°1 tras los errores que cometió un juvenil de 17 años, aceleró las negociaciones en los últimos.

Navas había alegado un malestar estomacal para no ser incluido en la primera fecha, en la victoria sobre Independiente Rivadavia, en Mendoza, donde su reemplazante, Williams Barlasina, tuvo una floja respuesta en el gol local. Ese domingo, ante la baja intempestiva del ex Real Madrid, Newell’s no tuvo arquero suplente -por reglamento tuvo que designar a Darío Benedetto- porque había viajado solo con dos guardavallas. Esa fue la primera medida que tomó Navas para empezar a forzar su transferencia.

La última imagen de Navas en la cancha de Newell's: el domingo participó del calentamiento, pero luego quedo al margen del partido contra Banfield X

El último viernes, Cristian Fabbiani había anunciado que el costarricense, que disputó 120 partidos con su selección y participó en tres mundiales, iba a ser el titular frente a Banfield, el último domingo. Para sorpresa de muchos, Navas hizo el calentamiento de media hora en la cancha del estadio Marcelo Bielsa, pero ya había pedido ser suplente. Hizo los ejercicios con normalidad y al final se acercó a la cabecera para firmar autógrafos y saludar a los hinchas, que ni imaginaban que no lo iban a volver a ver. Entre los dirigentes y Fabbiani decidieron dejarlo afuera de la planilla.

El conflicto ya no tenía retorno. Tras el encuentro, Fabbiani se negó a hablar del caso Navas: “En la semana daré una conferencia de prensa”. El entrenador también se sentía descolocado, luego de haberlo elogiado en las semanas anteriores: “El que lo conozca a Keylor lo quiere para novio de su hija. Tiene una humildad anormal por la manera que se brinda con el grupo y con Monzón, el entrenador de arqueros. Teniendo en cuenta todo lo que ganó, nunca vi a un jugador tan humilde como Keylor. Es un ejemplo para los más chicos. Y en lo futbolístico, que me pateen desde afuera del área, no hay problema, porque Keylor te resuelve todo de una manera muy simple”.

Cristian Fabbiani, DT de Newell’s, se saluda con Pedro Troglio, técnico de Banfield Juan José García - FOTOBAIRES

Tras el partido contra Banfield, el capitán Ever Banega dio entender el sentimiento general por el Navasgate: “Estoy para seguir compitiendo con mis compañeros. Es un tema de Keylor, no me voy a meter. Lo que sí puedo decir es que nosotros vamos a dar el 100 por ciento por esta camiseta. Newell’s está siempre por delante“.

Newell’s se quedó con el arquero Barlasina, de 27 años, que se formó en las inferiores de Newell’s y siguió su carrera en el ascenso (Agropecuario y Estudiantes de Río Cuarto). Llegó procedente de Aldosivi y en el club rosarino suma apenas cuatro partidos. Contra Banfield no tuvo responsabilidad en los dos goles y se anotó tres intervenciones meritorias. El domingo, el suplente fue Faustino Piotti, de 21 años, sin partidos en primera división.

Ante este panorama, Newell’s saldrá al mercado. En un primer momento se mencionó la posibilidad de Sergio Romero, que no ataja en Boca desde noviembre de 2024 por una lesión en una rodilla de la que se operó en enero de este año. En las últimas horas surgió el nombre de Esteban Andrada, de Monterrey, en una operación compleja por razones económicas.