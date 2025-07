Newell’s y una tarde para el olvido: el Navasgate, derrota inesperada ante Banfield y una agresión

Con el arco a la deriva y una derrota de local ante Banfield, justo el día que inauguró la platea Lionel Messi, detrás de uno de los arcos del estadio Marcelo Bielsa. Newell’s atravesó una tarde de nervios futbolísticos y descontrol en las tribunas, con los proyectiles arrojados que provocaron una herida cortante en la nariz del volante Mauro Méndez, mientras festejaba el gol del 2-1 del Taladro. Los médicos le colocaron un apósito y siguió jugando. “Increíble, caía hielo, encendedores, botellas. Nunca me habían tirado tantas cosas en mi carrera, fue increíble”, expresó el delantero Rodrido Auzmendi, con pasos por el fútbol de Uruguay, Chile y Honduras.

Entre las situaciones surrealistas que entrega el fútbol argentino hay que agregar una nueva: la de un arquero que ingresa a la cancha para hacer el calentamiento previo, junto a otros dos guardavallas del plantel, y luego queda excluido del partido que debía disputar 30 minutos más tarde. No medió una repentina lesión, sino la conflictiva relación entre el futbolista y el club, que tiende a una ruptura total.

Navas firmó autógrafos y regaló una remera a los hinchas de Newell's antes de un partido que no jugó X

Cuando todo hacía pensar que Keylor Navas volvía para ser titular en Newell’s, algo que Cristian Fabbiani había adelantado el viernes, el costarricense forzó una situación para quedar otra vez al margen, como ocurrió hace una semana en el triunfo del equipo rosarino en Mendoza ante Independiente Rivadavia. En la primera fecha, Navas adujo un malestar estomacal para darse de baja, pero las sospechas apuntan a la presión que está ejerciendo sobre los dirigentes de Newell’s para que acepten una transferencia a Pumas, de México, urgido por contratar a un N°1 tras los errores que está cometiendo un juvenil.

Este domingo, Navas le comunicó a Fabbiani que prefería ir al banco en lugar de ser titular, ante lo cual Newell’s tomó la decisión de no incluirlo en la planilla oficial. El arco, como una semana atrás, lo volvió a ocupar Williams Barlasina y el suplente fue Faustino Piotti, de 21 años, sin partidos en primera división. En Mendoza, este novela tuvo otro capítulo insólito, ya que ante la decisión de Navas de bajarse a último momento, Newell’s designó a Darío Benedetto como arquero suplente porque no había viajado con tres guardavallas.

Lo más destacado de Newell’s 1 - Banfield 2

En los movimientos previos al cotejo con Banfield, Navas hizo los ejercicios con normalidad y al final se acercó a la cabecera para firmar autógrafos y saludar a los hinchas, que ni imaginaban que no lo iban a volver a ver.

Newell’s no está dispuesto a someterse a la presión de Navas para que se acepte la oferta de un millón de dólares por su pase de Pumas, que luego elevó su oferta a 2,3 millones. El club rosarino las considera insuficientes y le transmitió al costarricense que los mexicanos deben acercarse a los cuatro millones.

Tras el partido, el capitán Ever Banega dio entender cierto malestar al ser consultado por el Navasgate: “Estoy para seguir compitiendo con mis compañeros. Es un tema de Keylor, no me voy a meter. Lo que sí puedo decir es que nosotros vamos a dar el 100 por ciento por esta camiseta. Newell’s está siempre por delante“.

De 38 años, Navas se incorporó a Newell’s a principios de este año y firmó contrato hasta diciembre de 2026. Llegó con el pase en su poder, luego de estar inactivo en el segundo semestre de 2024, tras desvincularse de Paris Saint-Germain, donde era suplente.

Torneo Clausura: Newell’s Old Boys vs. Banfield Juan José García - FOTOBAIRES

Tras mostrarse inseguro en los primeros partidos, el ex Real Madrid, donde obtuvo tres Champions League y cuatro Mundiales de Clubes, se convirtió en una de las piezas más valiosas del equipo con varias atajadas meritorias. Demostró su jerarquía internacional. También intentó ganarse rápidamente el afecto de los hinchas con algunas expresiones demagógicas, como cuando llevaba menos de dos meses en el club y dijo sobre el partido que iba a disputar ante Rosario Central: “Es el clásico más importante de mi carrera”.

Ya el día de su presentación había querido mostrar su compromiso: “Muy contento de estar aquí. Hoy es un día muy importante en mi carrera”. Incluso reveló una charla con Lionel Messi, de quien fue compañero en Paris Saint-Germain, para interiorizarse de Newell’s y la ciudad.

Por todos estos antecedentes llamó la atención la situación tirante que se planteó. Hasta quedó descolocado Fabbiani, que le había dedicado encendidos elogios: “El que lo conozca a Keylor lo quiere para novio de su hija. Tiene una humildad anormal por la manera que se brinda con el grupo y con Monzón, el entrenador de arqueros. Teniendo en cuenta todo lo que ganó, nunca vi a un jugador tan humilde como Keylor. Es un ejemplo para los más chicos. Y en lo futbolístico, que me pateen desde afuera del área, no hay problema, porque Keylor te resuelve todo de una manera muy simple”.

Seguramente, en estos últimos días cambió la percepción que el Ogro tenía sobre Navas. Luego de la caída frente a Banfield, respondió a la pregunta de qué había pasado con Navas: “Lo único que voy a decir es que seguramente en la semana voy a dar una conferencia de prensa, ahora solo quiero hablar del partido”.

Mauro Méndez, autor del 2-1 de Banfield, cae tras ser impactado por un proyectil desde la tribuna Juan José García - FOTOBAIRES

Trascendió que al margen del aspecto económico, Navas pretende irse a México para estar más cerca de su familia costarricense. En Newell’s atajó en 16 cotejos -14 por el Apertura y dos por la Copa Argentina-, con seis victorias, cinco empates y cinco derrotas; recibió 11 goles.

Ante la eventualidad de la salida de Navas, Newell’s tendría interés en Sergio Romero, que no ataja en Boca desde noviembre de 2024 por una lesión en una rodilla de la que se operó en enero de este año. Barlasina, de 27 años y reemplazante momentáneo de Navas, se formó en las inferiores de Newell’s y siguió su carrera en el ascenso (Agropecuario y Estudiantes de Río Cuarto). Llegó procedente de Aldosivi y en el club rosarino suma apenas cuatro partidos.

En la jornada anterior, Barlasina tuvo una floja respuesta en el gol de Independiente Rivadavia. Este domingo mostró reflejos para desviar un remate de Auzmendi que se le metía en un ángulo, pero luego quedó fuera de acción en un bombazo cruzado del delantero de Banfield para el 1-0. No tuvo responsabilidad en el segundo tanto del Taladro, en un tiro libre de Mauro Méndez que se desvió en la barrera. En tiempo de descuento evitó el 3-1 con una gran tapada a Castañeda. Newell’s no perdió por Barlasina, pero igual en el ambiente flotó el caso Navas.