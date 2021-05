Germán Burgos se fue de Newell’s: 63 días y un sinfín de frustraciones

Germán Burgos dejó de ser el técnico de Newell’s. Apenas 63 días después de haber asumido, el Mono pegó el portazo tras la dura eliminación de anoche ante Sarmiento de Junín (que incluyó dos expulsados), por los 32avos de final de la Copa Argentina, y dos días antes de disputar un crucial partido por la Copa Sudamericana, de la cual está al borde de quedar eliminado.

A eso se le suman una cadena de actuaciones frustrantes, con sus consecuentes malos resultados. En estos dos meses y dos días de su gestión, la Lepra disputó 13 partidos, de los que ganó 3, empató 5 y perdió 5. A comienzos de este mes, cayó categóricamente 3 a 0 ante Central en el clásico rosarino, y finalizó último en la Zona B de la Copa de la Liga.

En la Copa Sudamericana la historia es parecida. A falta de dos fechas, Newell’s está tercero en el grupo F, a 4 puntos de Atlético Goianiense y a 5 de Libertad. Este jueves recibirá a Palestino, con la imperiosa necesidad de ganar, y esperar una combinación de resultados en su grupo para seguir con mínimas chances.

Esta era la primera experiencia del exarquero como entrenador, después de más de un año de alejarse del cuerpo técnico liderado por Diego Simeone en el Atlético Madrid.

Si bien falta la confirmación oficial del club, la renuncia es un hecho. Anoche, tras la derrota por 1 a 0 ante Sarmiento de Junín, por los 32avos. de final de la Copa Argentina, Burgos canceló la conferencia de prensa.

El ciclo de Burgos en Newell's duró 63 días

Aún en el pésimo contexto deportivo, el portazo del Mono sorprende. Hace nada más que dos meses abría una puerta grande de ilusión en el conjunto rosarino, que se cerró demasiado pronto. En su asunción decía: “Tengo experiencia. He jugado Champions League, Europa League, Copa del Rey... me moví por todas las categorías españolas. Es el momento de dar un paso adelante, de jugármela como lo he hecho siempre. Newell’s ha confiado en mí y yo también. La primera idea es formar el equipo, ya estuvimos hablando de cómo hacerlo. Ya lo verán. Me sedujo el proyecto que tiene y el saneamiento que ha hecho el club en estos últimos años. Es difícil y lo ha hecho bien.”

El contrato con el club del Parque Independencia duraba hasta el 31 diciembre próximo, con opción a una renovación que dependía de las elecciones que se realizarán a fines de este año en la entidad rosarina.

“El presente tiene que ser el futuro. Sin olvidar el pasado”, había dicho el entrenador hace dos meses. Hoy, apenas 63 días más tarde, lo único cierto el que el presente hipotecó el futuro de Newell’s, y en ese contexto Burgos ya es pasado.

LA NACION