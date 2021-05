Newell’s - Sarmiento, por la Copa Argentina: un error de Lema y el gol de Borasi le dieron el pasaje al equipo de Junín y significaron otro golpe para el ciclo de Burgos

Un enorme premio y un gran aprendizaje para Sarmiento. Los de Junín fueron de menor a mayor y terminaron desbordando a un equipo de Newell’s que es un holograma. El resultado final de 1 a 0, fue escaso y fue lo único que mantuvo con vida a su rival. Los dirigidos por Mario Sciacqua jugaron el partido como una final y se quedaron con un partido que lo tuvo como dominador en casi los noventa minutos. Así, Sarmiento se clasificó a los octavos de final de la Copa Argentina, mientras que Newell’s se quedó con muchas cosas para replantearse de cara a la próxima temporada.

Sarmiento fue leyendo los momentos del partido con absoluta inteligencia. Primero se acomodó al libreto que en principio planteaba su rival con Pablo Pérez, Ignacio Scocco y Mauro Formica. Despejada esa duda ante la propia impericia de los rosarinos, cambió de fisonomía. Presión, orden y juego en cuentagotas, pero siempre entendiendo los espacios que entregaba un equipo de una fisonomía de ascenso.

Fue Sarmiento por una escala más alta en el primer tiempo. Anticipo y quite en la salida rival y ataque directo: una fórmula que desgastó al rival. De esa manera generó zozobras en el arco de Aguerre. Aunque no fueran claras, las alarmas ya las había prendido. Newell’s tuvo la mejor chance a los 26 minutos cuando un fortísimo tiro libre de Scocco fue sacado con maestría por el arquero Manuel Vicentini, arreglando un propio error, ya que la falta llegó de tomar la pelota con la mano fuera del área. ¿Alguna más para Newells? Una, si se suma un remate de Cristaldo a las manos del arquero rival.

El entrenador Burgos cambió el esquema y nombres. Paró un equipo con mas experiencia que juventud, más lento a priori, pero más pensante. Nada le salió en el primer tiempo. Los mismos vicios y la misma desconexión en el juego que tuvo en todo el proceso. Burgos tomó un equipo en el sótano y luego de quince partidos, sigue ahí. No se ve una sola mejora. Al margen de los errores del entrenador, el rendimiento individual es de un aplazo generalizado para los experimentados y también para los juveniles, lejos aún de nivel de primera división.

Copa de la Liga Profesional. Newels Old Boys vs Club Atlético Sarmiento. Télam

El ímpetu permanente de Sarmiento le permitió llegar al gol. El responsable fue el ingresado Benajamín Borassi, que tiró una doble pared en tres cuartos y cuando parecía que Cristian Lema controlaba la situación, le robó con la punta del botín en el área chica. Fue como sacarle un caramelo a un chico. Borassi definió al primer palo y puso adelante a su equipo. Desde ahí Sarmiento fue dueño y señor del partido. Casi que anuló a su rival y solo le faltó aceitar el ataque para ampliar el marcador.

La segunda etapa fue un calco del final. Sarmiento no dejó atravesar la mitad de la cancha a su rival en los primeros quince minutos, y como contrapartida, en cada ataque lo desbordaba. Por si fuera poco, Barassi, la gran figura de la tarde, “lo sacó a bailar” a Lema que lo bajó de un “patadón”. Doble amarilla y roja de uno de los máximos responsables de esta caída sin fin. Lo de Lema fue de aplazo en la mayoría de los encuentros.

Benjamín Borasi festeja su gol, el que le dio el triunfo a Sarmiento ante Newell's Télam

Torres, Arismendi y la experiencia de Vismara fueron fundamentales para lograr que Sarmiento se paseara por el estadio de la ciudad de San Nicolás. Pudo ser el segundo de Borassi en una apilada “Michael Owen style”, pero Negri salvó en la línea. Llegaban los de verdes y no concretaban, ante la desesperación de su entrenador que veía que no cerraba el partido. Incluso cuando contaba con dos jugadores mas por la roja directa de Julián Fernández que dejó a los de Burgos con nueve

Newell’s no generó una sola jugada de peligro y no tuvo ni ánimo para atacar en todo el segundo tiempo, salvo algún pelotazo del final cargando sobre el área. Un despropósito futbolístico de un proceso que ya pena al ex arquero en su carrera como coach. Newell´s caminó al borde del papelón y los días de su entrenador parecen contados.

