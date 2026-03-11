Neymar siempre se pierde partidos cuando cumple años su hermana y hay rumores en Brasil

A poco más de tres meses del Mundial 2026, Neymar volvió a quedar en el centro de la escena en Brasil por una coincidencia que se repite desde hace más de una década. El delantero de Santos no fue convocado para el partido contra Mirassol por el Brasileirão debido a una fatiga muscular, justo en la semana en que se celebra el cumpleaños de su hermana Rafaella. Entre suspensiones y lesiones, el atacante se ausenta de encuentros en esa fecha desde 2015, una seguidilla que alimenta teorías y comentarios en cada temporada.

La situación tuvo un condimento adicional. Carlo Ancelotti, entrenador de la selección brasileña, asistió al estadio Maião para observar de cerca al futbolista en el marco de la evaluación que realiza con miras a la próxima convocatoria al seleccionado. Sin embargo, la ausencia le impidió verlo en competencia al número 10 en un momento clave para su posible regreso a la Canarinha. Santos empató sobre el final, 2-2, gracias a los goles de Gabriel Barbosa.

Carlo Ancelotti (derecha) estuvo en el estadio de Mirassol para el partido de Santos, que finalmente no jugó Neymar; el DT asistió junto al coordinador de selecciones masculinas de la CBF, Rodrigo Caetano, y el director ejecutivo de fútbol del club, Alexandre Mattos.

Según informó la prensa brasileña, Neymar permaneció en el Centro de Entrenamiento Rei Pelé junto a otros futbolistas que no integraron la delegación que viajó para enfrentarse con Mirassol. El delantero realizó tareas físicas para recuperarse de la molestia muscular y prepararse para una exigente seguidilla de compromisos que incluye el clásico con Corinthians en Vila Belmiro, programado para este domingo a las 16.

La coincidencia, que volvió a instalarse en el debate mediático, tiene antecedentes llamativos. Desde 2015, Neymar estuvo ausente en partidos jugados en torno al 11 de marzo, día en que su hermana celebra su cumpleaños. En los primeros casos se trató de suspensiones durante su etapa en Barcelona. Con el paso de los años, ya en Paris Saint-Germain, Al-Hilal y nuevamente Santos, las ausencias se explicaron por lesiones o molestias físicas.

El registro es extenso. En 2015 y 2016 el delantero no jugó por sanciones disciplinarias en Barcelona. En 2017 quedó fuera por una lesión tras la histórica remontada del conjunto español frente a PSG por Champions League. En 2018 y 2019, ya en el club francés, problemas en un tobillo y una fractura en un pie lo alejaron de la actividad en la misma época. La secuencia continuó en 2021 y 2023 en el propio Paris Saint-Germain, en 2024 en Al-Hilal y en 2025 y 2026 en Santos.

La de Santos es la cuarta camiseta que Neymar no viste el 11 de marzo o cerca, tras las de Barcelona, PSG y Al-Hilal. Agencia AFP

El único año que rompió esa tendencia fue 2020. En ese contexto particular, marcado por la pandemia de coronavirus y las restricciones de viaje, Neymar sí afrontó un encuentro, de PSG frente a Borussia Dortmund en la Champions. Las limitaciones sanitarias de aquel momento hacían imposible asistir a celebraciones familiares y ese episodio se convirtió en la única excepción de la última década. La reiteración de esta coincidencia alimenta desde hace años especulaciones en Brasil. Cada temporada, cuando el atacante queda fuera de una convocatoria en marzo, resurgen teorías que vinculan sus ausencias con la celebración familiar. En redes sociales y en los medios deportivos de ese país, el fenómeno se popularizó como la “maldición del cumpleaños de su hermana”.

Ante los rumores, el propio futbolista reaccionó con un fuerte descargo en las redes. Cuestionó las versiones que circulan sobre su estado físico y criticó a quienes construyen interpretaciones sin información directa. “Mucha gente está creando teorías sobre lo que me pasa. Si juego lesionado, me equivoco. Si pienso solo en mí, me equivoco. Si me reservo, me equivoco. Si juego con dolor o algo que pueda agravarlo, me equivoco. Es complicado. Es muy difícil acertar”, expresó el delantero. Que también apuntó contra quienes difunden versiones sobre su vida personal. “Lo que más me sorprende es las personas que parecen estar a mi lado todos los días y empiezan a inventar historias, hablando como si fuera la verdad más grande del mundo. Es demasiado difícil ser yo. Tengo que tener paciencia para aguantarlo”, señaló.

El atacante de 34 años rechazó en las redes sociales la suspicacia de que falta a su obligación profesional para asistir al festejo de cumpleaños de su hermana. Andre Penner - AP

En paralelo al debate mediático, el futuro del atacante en la selección brasileña permanece bajo análisis. Neymar integra una lista preliminar de futbolistas que Ancelotti evalúa para los amistosos frente a Francia y Croacia de fines de marzo, que servirán como preparación para el Mundial que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

A sus 34 años, el máximo goleador histórico de Brasil intenta recuperar continuidad tras varias temporadas atravesadas por lesiones. Su rendimiento reciente en Santos, al que el año pasado contribuyo para salvarse del descenso, reactivó la discusión sobre su posible regreso a la selección. “Si Neymar está en forma, tiene que jugar en el Mundial. Dado su nivel actual de juego, tiene que ir. Es indiscutible. Neymar está ahí, en la cancha, y para el equipo contrario ya es un verdadero dolor de cabeza", declaró ante TNT Sports un ex integrante del equipo nacional, Thiago Silva.

Este año Neymar jugó apenas tres partidos (225 minutos), en los que hizo dos goles y una asistencia; se perdió 11 encuentros de Santos. x

Su compañero Gabriel Barbosa también habló de la posibilidad de una citación a Ney, y también de una a él. “En mi opinión, quizás en 2022 merecía ir al Mundial, pero no ocurrió... Espero que Ancelotti vaya el domingo a Vila Belmiro, no para verme a mí: para ver a Neymar“, afirmó luego del 2-2 contra Mirassol.

En ese contexto, cada aparición del delantero adquiere un protagonismo especial. Pero la nueva ausencia a mediados de marzo reinstaló un fenómeno que ya forma parte del folklore del fútbol brasileño. Entre lesiones y suspensiones, la historia se repite año tras año. Y mientras Brasil debate el lugar del 10 en el Mundial, la pregunta vuelve a circular: ¿casualidad o una extraña maldición?